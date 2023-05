Kilpailukykyinen alustayhtiö korvaa megatrendeillä ratsastavan osakerahaston salkussa Amazonin

Brittiläinen Rightmove on rakentanut kilpailukykyisen liiketoimintamallin. Se ei ole kuitenkaan ainoa syy, miksi HCP Focus -rahasto on valinnut sen salkkuunsa.

HCP Focus -rahaston salkunhoitaja Pasi Havia kertoo artikkelissaan, että salkkuun tehtiin yhtiövaihdos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. HCP Focus luopui teknojätti Amazonin omistuksesta ja korvasi sen brittiläisellä asuntomarkkinoiden alustayhtiö Rightmovella.

HCP Focus sijoittaa voimakkaasti kasvaviin kestävän kilpailuedun laatuyhtiöihin. Se valitsee keskitettyyn salkkuunsa yhtiöitä, joilla on kolme ominaisuutta: tärkeä strateginen etu kilpailijoihin nähden, mahdollisuus hyötyä yhdestä tai useammasta globaalista trendistä sekä kohtuullinen osakkeen hinnoittelu.

Mutta mikä on Rightmove?

Kyseessä on kiinteistömaailman alustapalvelu. Rightmoven avulla käyttäjät voivat etsiä ostettavia tai vuokrattavia kiinteistöjä. Palvelu perustettiin vuonna 2000, ja siitä on sittemmin kasvanut yksi Britannian johtavista kiinteistöalan verkkosivustoista, ja sen alustalla on yli miljoona kiinteistöä.

Rightmoven verkkosivuston ja mobiilisovellusten avulla käyttäjät voivat etsiä kiinteistöjä sijainnin, hinnan ja muiden kriteerien perusteella. Alusta tarjoaa myös työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat hallita kiinteistöhakujaan ja kommunikoida välittäjien ja vuokranantajien kanssa.

Rightmove saa tuloja monella tavalla

Rightmove saa tulonsa pääasiassa veloittamalla kiinteistönvälittäjiä ja vuokranvälittäjiä kiinteistöjen listaamisesta sen alustalle. Kun välittäjä listaa myytävän tai vuokrattavan kiinteistön Rightmoveen, se maksaa maksun näkyvyydestä palvelun verkkosivustolla ja mobiilisovelluksissa. Maksu perustuu muun muassa kiinteistön sijaintiin, ilmoituksen kestoon ja välittäjän tyyppiin.

HCP Focus -rahaston salkunhoitaja Pasi Havia.

Rightmove saa tuloja myös mainonnasta. Alusta tarjoaa erilaisia mainosvaihtoehtoja, kuten sponsoroituja ilmoituksia, bannerimainoksia ja sähköpostimarkkinointia, joiden avulla välittäjät ja muut yritykset voivat mainostaa palvelujaan kiinteistöjen ostajille ja vuokraajille.

Lisäksi Rightmove tarjoaa välittäjille erilaisia lisäarvopalveluja, kuten kiinteistötietoja ja markkinatietoa, verkkosivuston suunnittelua ja isännöintiä sekä liidien hallintatyökaluja. Nämä palvelut tuottavat yritykselle lisätuloja.

Kaiken kaikkiaan suurin osa Rightmoven tuloista syntyy veloittamalla välittäjiä kiinteistöjen listaamisesta sen alustalle. Vuonna 2021 yrityksellä oli yli 20 000 kiinteistönvälittäjäasiakasta, ja sen liikevaihto oli yli 200 miljoonaa puntaa.

Verkostovaikutusta ja kilpailuetua

Pasi Havia kertoo artikkelissaan, että Rightmove on verkostovaikutuksista hyötyvä alustayhtiö.

”Siinä mielessä sen liiketoiminta on yksinkertaista ymmärtää. Mitä enemmän alustalla on maksavia käyttäjiä ja mitä enemmän niiltä saa maksuja kerättyä, sen parempi Rightmovelle. Molempien kasvaessa samanaikaisesti on vaikutus ekspotentiaalinen.”

Vaikka Rightmoven maksavien asiakkuuksien määrissä ei ole viime vuosina tapahtunut juurikaan kasvua, ovat yhtiön kuukausiveloitukset nousseet roimasti.

”Yhtiö on kyennyt tiristämään keskimääräisiä kuukausiveloituksia yli 30 prosenttia ylöspäin viimeisen neljän vuoden aikana. Viime vuonna keskimääräinen asiakas maksoi 1314 puntaa Rightmovelle kuukaudessa”, Havia toteaa.

Rightmovella on salkunhoitajan näkemyksen mukaan kilpailuetu kilpailijoihinsa nähden.

”Yhtiön kilpailuedusta kertoo paljon se, että vaikka monet välittäjät pitävät Rightmoven kuukausiveloitusta korkeana ja siitä koituvaa nurinaa on luettavissa internetin syövereissä, on yhtiö kyennyt lähes vuosi toisensa jälkeen systemaattisesti korottamaan alustan maksuja. Lähinnä koronavuosi 2020 näkyy poikkeuksena, joka vahvistaa säännön. Tuolloin yhtiö antoi alennuksia kiinteistövälittäjille pitääkseen pienemmistäkin asiakkuuksista kiinni.”

Lisäksi Rightmove on taloudellisesti vahva yhtiö, sillä se on velaton.

”Yhtiöllä on kova kyky tuottaa runsaita kassaeriä liiketoiminnallaan, jota selittää sen bisnesmalli. Marginaalit ovat kovat, joka heijastuu myös yhtiön taseeseen”, Havia toteaa.

Rightmoven liiketoiminnassa näkyy Voittaja vie kaiken -ilmiö

Aiemmin HCP Focus -rahaston salkussa ollut Amazon on yksi niistä teknojäteistä, jotka ovat hyötyneet Voittaja vie kaiken -ilmiöstä. Havian mielestä myös Rightmoven liiketoiminnassa on näitä piirteitä.

Havia kertoo SalkunRakentajalle, että Rightmoven tapauksessa ilmiö on vahvana Britannian markkinoilla, jota Rightmove dominoi ylivoimaisesti.

”Kilpailijoitakin on (kuten Zoopla), mutta käytännössä Rightmove on markkina. Yhtiö on alkanut laajentamaan UK:n ulkopuolelle, mutta se liiketoiminta on vielä pientä.”

Voittaja vie kaiken-ilmiötä voi salkunhoitajan mielestä ajatella myös yhtiön vallihaudan kautta. Kun yhtiöllä on kestävä kilpailuetu, sen haastaminen on vaikeaa.

Amazonin ja muiden jättiyhtiöiden uudeksi riskiksi on kuitenkin noussut regulaatioriski, Havia kertoo.

”Kiinassa Alibaba pilkotaan nyt kuuteen eri osaan. Yhdysvalloissa ja Euroopassa regulaatioriski on myös jotain, mistä ei paljoa ollut juttua vielä muutama vuosi sitten. Sääntelijöiden mielestä voi olla liikaa, että voittaja tosiaan oikeasti vie kaiken ja astuu siksi peliin. Tämänkin vuoksi olemme nykyään kiinnostuneempia asteen pienemmistä yhtiöistä.”

Hyötyminen megatrendeistä on tärkeä osakevalinnan peruste

Vahva tase, kilpailuetu tai verkostovaikutus ei kuitenkaan HCP Focus -rahastolle riitä osakevalinnassa. Havian mukaan yhtiön valinta HCP Focus -salkkuun on edellyttänyt, että se hyötyy megatrendeistä.

Rightmove hyötyy salkunhoitajan mukaan kahdesta megatrendistä: digitalisaatiosta ja kaupungistumisesta.

Havian mukaan digitalisoituminen on auttanut Rightmovea saavuttamaan suosionsa vuokra- ja asuntomarkkinoilla, sillä nykyään yli 95 prosenttia kotien etsijöistä käyttää kiinteistöportaaleja. Lisäksi Ihmisten halu muuttaa kaupunkeihin auttaa Rightmoven kaltaisia kiinteistöportaaleja kasvattamaan asiakaskuntaa, kun kilpailu keskitetyllä alueella kiristyy ja kiinteistöportaalien hyöty kasvaa samassa yhteydessä.

HCP Focus -rahaston yksi osakevalinnan kriteeri on osakkeen kohtuullinen hinta. Havia kertoo, että osakkeiden arvonmääritykseen HCP Focus rahastossa käytetään EVA-mallia.

EVA-mallissa muun muassa tutkimus- ja tuotekehitysmenoja ei kohdella kuluna, kuten normaalisti kirjanpidossa, vaan useammalle vuodelle jaksotettavana investointina.

”Kun tällaiset investoinnit ovat kannattavia, myös EVA kasvaa”, Havia selittää.

Salkunhoitajan mukaan moni Focuksen yhtiöistä ei näytä perinteisillä arvostuskertoimilla ”halvoilta”.

”Syy johtuu juurikin EVA:n käytöstä, jolloin pidemmällä aikavälillä erilaiset investoinnit, kuten tuotekehitysinvestoinnit, oletetaan satavan yhtiön kassaan. Perinteiset kertoimet katsovat miten tulosta syntyy taasen juuri nyt”, Havia selittää.