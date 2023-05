Askel Healthcare kerää käynnissä olevassa osakeannissa rahoitusta polven rustovaurioita korjaavalle COPLA®-implantilleen.

Askel Healthcaren perustajat Anne-Marie Haaparanta (CTO) ja Virpi Muhonen (TJ).

Ortopedisen innovaation avulla polven rustovauriota voidaan hoitaa entistä tehokkaammin ja kivuttomammin. Samalla se mahdollistaa polvikivusta kärsivälle nopean paluun aktiiviseen elämään ja ehkäisee nivelrikkoa. Hoitamaton rustovaurio on yksi yleisimmistä nivelrikon syistä.

Suomalainen terveysteknologiayhtiö Askel Healthcare on kehittänyt uuden menetelmän polven rustovaurioiden hoitoon. Biohajoava COPLA®-implantti on Helsingin ja Tampereen yliopistojen tekemän yli kymmenen vuoden ortopedian ja kudosteknologian tutkimuksen tulos.

Verrattuna muihin olemassa oleviin hoitomenetelmiin implantti mahdollistaa välittömän painonvarauksen heti polvileikkauksen jälkeen, mikä korjaa polven rustokudoksen tehokkaammin ja nopeuttaa kuntoutusta. Implantti on kohtuuhintainen, kirurgisesti yksinkertainen ja universaali tuote.

COPLA®-implantti.

Askel tähtää COPLA®-implantillaan globaalille arviolta noin 3 miljardin dollarin rustonkorjausmarkkinoille. Yhtiön visiona on tulla maailmanlaajuiseksi standardiksi polven rustovaurioiden kirurgisessa hoidossa.

COPLA®-implantti on parhaillaan kliinisessä tutkimusvaiheessa. Tavoitteena on tuotteen viranomaishyväksyntä ja lanseeraus Yhdysvalloissa vuoteen 2028 mennessä. Käynnissä olevassa osakeannissa haetaan rahoitusta viranomaislupaan liittyvään tutkimustyöhön.

Polven nopea ja pitkäaikainen parantuminen tekee COPLA®:sta ainutlaatuinen

COPLA®-implantti on vanulapun näköinen kevyt tuote, jonka ortopedi asentaa kirurgisesti siihen kohtaan polvea, mistä rusto on vaurioitunut. Rustovaurion koosta ja syvyydestä riippuen implantteja voi tarvittaessa kerralla asettaa useampia päällekkäin.

Implantti mahdollistaa täyden painonvarauksen leikatulle jalalle heti polvileikkauksen jälkeen. Tässä piileekin COPLA®:n pääasiallisin ero muihin tarjolla oleviin hoitomenetelmiin. Koska rustokudos ei aikuisiässä parane itsestään, se tarvitsee sekä tukea että kuormitusta korjautuakseen. COPLA antaa tuen ja mahdollistaa kuormituksen, mikä johtaa nopeampaan kuntoutukseen ja parempaan kudoksen korjaantumiseen. Liike on siis lääke tässäkin tapauksessa.

”Toimintakykyisen rustokudoksen palauttamiselle ei ole tähän mennessä ollut optimaalista hoitoratkaisua. Askeleen COPLA®-implantti on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen. Välitön täysi painonvaraus leikkauksen jälkeen ei ehkä kuulosta isolta asialta, mutta se on uraauurtavaa ja avain ruston hoidossa. Nivelen mekaaninen kuormitus on ruston muodostumiselle ensiarvoisen tärkeä ärsyke. COPLA®:n avulla ärsyke muodostuu oikeaan aikaan, parantaa huomattavasti ruston uusiutumista ja vahvistaa kudoksen syntymistä oikeaan kohtaan. Tämä edistää merkittävästi polven pitkäaikaista parantumista,” toteaa emeritusprofessori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri sekä kirurgian erikoislääkäri Ilkka Kiviranta, joka on rustovaurioiden hoidon uranuurtaja sekä arvostettu tutkija ja kirurgi.

Kuvassa Virpi Muhonen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri sekä kirurgian erikoislääkäri Ilkka Kiviranta ja Anne-Marie Haaparanta.

Merkittävä kasvupotentiaali Yhdysvalloissa

Yhdysvallat edustaa lähes 60 prosenttia koko maailman ortopedialaitteiden markkinoista. Vuonna 2022 noin 12 prosenttia Yhdysvaltojen väestöstä, eli yli 30 miljoonaa aikuista, kärsi polven rustovaurioista. Yhdysvalloissa suoritetaan vuosittain noin 650 000 polven rustovaurioleikkausta, mikä tekee markkinasta erityisen kiinnostavan Askeleen kaltaisille yhtiöille.

Osakeanti jatkuu 18.6.2023 asti

Askel Healthcare tarjoaa 7,56-21,42 prosenttia pääomasta merkintähintaan 8,10 euroa per osake. Vähimmäismerkintä on 50 osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 16. toukokuuta – 18. kesäkuuta 2023.

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja, Virpi Muhonen, kiteyttää sijoittajalle seuraavat keskeiset syyt sijoittaa:

”Hoitamaton rustovaurio on yksi tärkeimmistä syistä nivelrikon kehittymiselle. Toistaiseksi polven ruston korjaamiseen ei ole luotettavia eikä helposti saatavilla olevia hoitomenetelmiä. Mikrofraktuura on yleisin hoitomenetelmä, mutta sen pitkäaikaistulokset ovat riittämättömät. Toisaalta markkinoille tulleet uudet menetelmät ovat kalliita. COPLA®-implantillamme palvelemme juuri tätä markkinarakoa. Meillä on Tampereella oma kustannustehokas ja skaalautuva tuotanto samalla kuin kohtuulliset toimitusketjukustannukset mahdollistavat tehokkaan maailmanlaajuisen liiketoimintamallin. Sokerina pohjalla voin ylpeänä todeta, että meillä on alan huippunimistä koostuvan neuvonantajaryhmän lisäksi laaja asiantuntijaverkosto, johon kuuluu maailman johtavia polven rustovauriohoidon vaikuttajia.”

Lisätietoa osakeannista löytyy osoitteesta https://www.invesdor.fi/kierrokset/f589c08e-3245-4ad9-ba03-96c3277b0c43#/.

Yhtiö järjestää sijoittajatapahtumaan keskiviikkona 24. toukokuuta 2023 klo 16:00 VALO Hotel & Workin tiloissa Helsingissä. Tilaisuuteen voi myös osallistua etänä. Tapahtumaan voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen niklas.green@invesdor.com.

Lisätietoja:

Askel Healthcare Oy, toimitusjohtaja Virpi Muhonen, puh. 040 489 3840

www.askelhealthcare.com