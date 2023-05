Warren Buffett: Apple on sijoitussalkun paras osa

Warren Buffettin sijoitusyhtiön salkussa Applen osuus on häkellyttävän suuri. Siihen on syynsä.

Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Warren Buffett ja varapuheenjohtaja Charlie Munger johtavat Berkshire Hathawayn vuoden 2023 vuosikokousta. He keskustelevat Applen painosta Berkshire Hathawayn sijoitussalkussa.

Warren Buffettin mukaan Apple on parempi yritys kuin mikään muu Berkshire Hathawayn sijoitussalkussa.

”Apple on erilainen kuin muut omistamamme yritykset. Se vain sattuu olemaan parempi yritys”, Buffett kertoi Berkshiren vuosikokouksessa Omahassa, Nebraskassa.

Berkshire paljasti yhden miljardin dollarin omistusosuuden Applessa toukokuussa 2016, ja maaliskuuhun 2023 mennessä se oli kasvattanut osuutensa 151 miljardiin dollariin, mikä vastaa peräti 46 prosenttia sen 328 miljardin dollarin osakesalkusta.

Buffett ja sijoitusyhtiö Berkshire siis todella luottavat Appleen.

Buffett on pitkään ylistänyt Applen toimitusjohtajaa Tim Cookia ja pitänyt Applea vähemmän teknologiayhtiönä ja enemmänkin kuluttajatuoteyhtiönä. Yhtiöllä on Buffettin mukaan hallitseva tuote, iPhone, jota ihmiset haluavat ja tarvitsevat.

Berkshire omistaa noin 5,6 prosentin osuuden Applesta, ja Buffettin mukaan sijoitusyhtiö voisi ostaa Applea enemmänkin.

Sijoitussivusto Motley Fool näkee muutaman syyn siihen, miksi Buffett ja hänen sijoitusyhtiönsä ovat kiinnostuneita Applesta.

Ensinnäkin Apple on ikoninen brändi. Kymmenet miljoonat ihmiset maksavat mielellään sen korkean hintaluokan tuotteista, jotta he voivat olla yhteydessä Applen ekosysteemiin, jossa kaikki tuotteet ja palvelut toimivat yhdessä.

Toiseksi Apple on ollut innovaatiojohtaja, ensin tietokoneiden, sitten digitaalisten musiikkisoittimien ja sitten iPhonen kanssa, joka on luultavasti sen paras tuote. Se esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, ja siitä on tullut markkinoiden suosituin matkapuhelin. Yli 400 dollaria maksavista premium-älypuhelimista iPhonella on maailmanlaajuisesti 62 prosentin markkinaosuus.

Seuraavan sukupolven 5G-iPhonen tullessa markkinoille sen valta-aseman odotetaan kasvavan, kun nopeat nopeudet ja paremmat yhteydet parantavat televiestintää.

Applen kasvun seuraava vaihe voi kuitenkin perustua sen palveluliiketoimintaan.

Services-liiketoimintaan kuuluvat muun muassa Apple Music, iCloud ja Apple TV+. Se saavutti uuden ennätyksensä iPhone-valmistajan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö kirjasi Services-liiketoiminnan liikevaihdoksi 20,9 miljardia dollaria, joka koostuu yli 975 miljoonasta maksetusta liittymästä kaikissa palveluissa.

Applen talousjohtajan Luca Maestrin mukaan maksulliset tilaukset kaikissa Services-palveluissa ovat kasvaneet 150 miljoonaa edellisvuodesta ja lähes kaksinkertaistuneet kolmen vuoden takaiseen verrattuna.

Apple julkisti huhtikuun alussa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa, joka päättyi 1. huhtikuuta 2023. Yhtiön neljännesvuoden liikevaihto oli 94,8 miljardia dollaria, mikä on 3,0 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kvartaalin osakekohtainen tulos oli 1,52 dollaria, mikä on sama kuin edellisvuonna.

”Olemme iloisia voidessamme raportoida kaikkien aikojen ennätyksestä Services-liiketoiminnassa ja maaliskuun neljänneksen ennätyksestä iPhonen osalta haastavasta makrotaloudellisesta ympäristöstä huolimatta sekä siitä, että aktiivisten laitteiden asennettu kanta saavutti kaikkien aikojen ennätyksen”, Applen toimitusjohtaja Tim Cook totesi tulosjulkistuksen yhteydessä.

Applen talousjohtaja Maestrin mukaan yhtiön liiketoiminta tulos parani joulukuun neljännekseen verrattuna, ja yhtiö sai aikaan vahvan 28,6 miljardin dollarin operatiivisen kassavirran.

Applen vahva tase mahdollistaa omistajien tukemisen.

”Koska luotamme Applen tulevaisuuteen ja osakkeemme arvoon, hallituksemme on valtuuttanut 90 miljardin dollarin lisärahoituksen osakkeiden takaisinostoon. Nostamme myös neljännesvuosittaista osinkoamme yhdettätoista vuotta peräkkäin”, Maestri totesi.