Cargotecin osake myötätuulessa – Käppyröistäkö tukea nousutrendin jatkumiselle?

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech antaa Cargotecin osakkeelle ostosuosituksen.

Lastin- ja kuormankäsittely-yhtiö Cargotecin osake on kivunnut vuodessa jo yli 50 prosenttia. Osakkeen kurssi on edelleen nousutrendissä ja Investtechin mukaan tämän kehityksen voidaan odottaa jatkuvan. Jos korjausliikkeitä tapahtuu, kurssi saa tukea trendikanavan tukilinjan kohdalla.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Investtechin mukaan osakkeen kurssi on noussut voimakkaasti saatuaan ostosignaalin läpäistyään käänteinen pää ja hartiat -kuvion vastustason 36. Tavoitetaso 51,35 on nyt saavutettu, mutta kuvion antama signaali on edelleenkin samansuuntainen.

Osakkeen kurssin tuki on noin 48 euron kohdalla. Osakkeen positiivinen volyymibalanssi vahvistaa osaketta lyhyellä aikavälillä, Investtech uskoo.

Investtech pitää osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan kieltävät sen kyvyn ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.

Cargotec julkisti odotettua selvästi vahvemman tulosraportin tammi-maaliskuulta.

Yhtiön saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta seitsemän prosenttia ja olivat 1,06 miljardia euroa. Liikevaihto kuitenkin kasvoi 26 prosenttia ja oli 1,07 miljardia euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 prosenttia 346 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi peräti 85 prosenttia vertailukaudesta 112 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusennuste oli vain 77 miljoonaa euroa, joten kasvun kulmakerroin oli huomattavasti odotuksia jyrkempi. Laimentamaton osakekohtainen tulos nousi 0,33 eurosta 1,13 euroon.

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm kertoo, että huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset vahvistuivat edelleen merkittävästi kasvaen 18 prosenttia. Ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin myötä Cargotec ennätyskorkean vertailukelpoisen liikevoiton ja liikevoittoprosentin, Lindholm toteaa.