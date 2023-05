Fortumin Venäjä-toimintojen haltuunoton hintalappu on massiivinen

Fortum lyö lopullisesti Venäjän liiketoimintojen kirjat kiinni. Venäjä-retki tuli yhtiölle kalliiksi.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Kuva: Fortum Oyj, kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Energiayhtiö Fortum kertoi 26. huhtikuuta, että Venäjän viranomaiset ovat toimillaan aiheuttaneet Fortumin venäläisen tytäryhtiön PAO Fortumin toimitusjohtajan erottamisen ja ottaneet haltuunsa Fortumin omaisuuden Venäjällä asetuksen nojalla.

Määräysvallan menettäminen tytäryhtiö PAO Fortumissa johtaa Venäjän toimintojen konsolidoinnin lopettamiseen ja tämän lisäksi Fortum on päättänyt kirjata Venäjän liiketoimintonsa omaisuuserät kokonaan alas.

”Huhtikuun 25. päivän tapahtumat olivat jälleen yksi Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seuraus. Ne olivat myös Eurooppaa vastaan kohdistetun energiasodan eskalaatiopiste”, kertoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo yhtiön tiedotteessa.

Rauramon mukaan Fortum on johdonmukaisesti viime keväästä lähtien pyrkinyt poistumaan Venäjän markkinoilta ja tuloksetta hakenut lupaa myydä liiketoiminnot sekä venäläisille että kansainvälisille ostajakandidaateille.

”On vain tekosyy perustella omaisuutemme haltuunottoa tarpeella suojella Venäjän energiaturvallisuutta”, Rauramo toteaa.

Kallis energiabisneksen vientireissu

Hintalappu Venäjän perusteettomasta toimenpiteestä on kova.

Fortum tekee noin 1,7 miljardin euron alaskirjauksen sekä kirjaa konsolidoinnin lopettamiseen liittyviä muuntoeroja noin 1,9 miljardilla eurolla toisella neljänneksellä

Määräysvallan menetyksen seurauksena Russia-segmenttiä ei enää konsolidoida Fortum-konserniin ja Fortum kirjaa alas Venäjä-liiketoimintansa omaisuuserät kokonaisuudessaan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa. Yhtiö kirjaa jäljellä olevaa kirjanpitoarvoa vastaavan, noin 1,7 miljardin euron arvonalennuksen, joka vaikuttaa negatiivisesti konsernin omaan pääomaan. Arvonalentumistappio on osittain verovähennyskelpoinen.

Alaskirjaus on massiivinen sekä absoluuttisena euromääränä että suhteessa Fortumin tasearvoon. Maaliskuun 2023 lopussa Fortumin oma pääoma oli 9,8 miljardia euroa ja vuoden 2022 lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 12,2 miljardia euroa.

Oman tepposensa on tehnyt myös ruplan heikentyminen.

Ruplan kurssi on heikentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun Fortum hankki Venäjän liiketoiminnot vuonna 2008. Fortumin mukaan tämä on johtanut huomattaviin, noin 1,9 miljardin euron konsernin omaan pääomaan kirjattuihin kumulatiivisiin muuntoerotappioihin, jotka uudelleenluokitellaan yhtiön omassa pääomassa ja siirretään tulosvaikutteiseksi IFRS-vaatimusten mukaisesti. Siirrolla ei ole vaikutusta omaan pääomaan.

Vuonna 2022 Fortumin Venäjän liiketoimintaan liittyvät alaskirjaukset olivat kokonaisuudessaan noin 1,7 miljardia euroa.

”Olemme investoineet Venäjälle kokonaisuudessaan noin 6 miljardia euroa. Tähän sisältyy sekä ostetun liiketoiminnan hankintahinta että sen jälkeen tehdyt investoinnit Venäjälle. Investoinnit on rahoitettu suurelta osin Venäjällä syntyneellä kassavirralla. Vuodesta 2008 lähtien Russia-segmentti on tehnyt käyttökatetta yhteensä yli 4 miljardia euroa”, Rauramo kertoo.

Venäjä-liiketoimintojen hintalappu on kova.

”Kun lasketaan Venäjän toimintojen hankintaan tehty investointi, saadut osingot ja nettorahoituserät, Fortumille tuleva nettokassatappio ja Venäjän taipaleemme hinta on yhteensä noin 2 miljardia euroa,” Markus Rauramo sanoo.

Venäjän ovi suljetaan

Toisella neljänneksellä Fortum sulkee kirjat Venäjän liiketoimintojen osalta lopullisesti.

”Merkittävistä alaskirjauksista huolimatta taloudellinen asemamme on edelleen vakaa. Keväästä 2022 lähtien Venäjä ei ole ollut osa Fortumin tulevaisuutta, eikä sieltä poistuminen millään tavalla vaaranna uuden strategiamme toimeenpanoa,” Markus Rauramo vakuuttelee.

Fortum lopettaa Russia-segmentin konsolidoinnin ja julkaisee oikaistut vertailuluvut määräysvallan menettämisen seurauksena

Fortum luokittelee vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen raportoinnissaan Venäjä- liiketoimintansa lopetetuiksi toiminnoiksi. Alaskirjaukset ja muuntoerot esitetään lopetetuissa toiminnoissa.

Fortum otti käyttöön jo vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman Venäjää yhtiön strategisten liiketoimintojen tuloksien vertailun tueksi. Fortumin maaliskuussa 2023 julkistettu uusi strategia sekä uudet taloudelliset ja ympäristötavoitteet eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja.

Uniperin konsolidointi lopetettiin vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä, ja se esitetään vuoden 2022 lopetettujen toimintojen vertailuluvuissa.

Venäjä-toiminnot ovat olleet Fortumille raskas kivireki vedettäväksi. Alaskirjauksen myötä yhtiö voi aloittaa jatkon puhtaalta pöydältä.

Puhtaalta pöydältä pohjoismaisena energiayhtiönä

Inderesin analyytikko ja osakestrategi Juha Kinnunen muistuttaa, että jatkuvasta myllerryksestä huolimatta Fortumin ydinliiketoiminta tekee hyvää tulosta ja taseen purkautuessa rahavirtakin on vuolas.

Sijoittajan kannalta tilanne saattaa olla houkutteleva.

”Kun Venäjältä ollaan ulkona, Fortumin profiili on mielestämme houkutteleva: tuotannosta 43 prosenettia on arvokasta vesivoimaa ja 53 prosenttia ydinvoimaa Suomessa ja Ruotsissa. Arvostuksessa tämä ei näy, vaan 2023e oikaistu P/E on 10x ja maltillisen rahoitusnettovelan takia EV/EBITDA on noin 7x. Koko sektoria hinnoitellaan ymmärrettävästi maltillisesti nykytilanteessa, mutta Fortumin kertoimet ovat silti noin 20 prosenttia verrokkeja alhaisempia”, Kinnunen toteaa.

Fortumin osakkeen alhainen arvostus heijastelee Kinnusen mielestä pääasiassa yhtiön Venäjän varjoa, jonka alta yhtiö on kuitenkin pääsemässä pois.

”Arviomme mukaan aliarvostus sulaa, kun Venäjältä päästään pois ja myös velkamarkkinoiden ovet avautuvat yhtiölle, jolloin rahoitustilanne normalisoituu. Matka kohti valoa ja sijoittajien luottamusta voi kestää pitkäänkin vaikeiden vuosien jälkeen, mutta näemme osakkeen riski/tuotto-suhteen tällä hetkellä hyvin houkuttelevana”, Kinnunen toteaa.