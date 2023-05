Kempower on First North -markkinapaikan ehdoton helmi

Kempowerin kasvuodotukset ovat huikeat, mutta korkea on osakkeen arvostustasokin.

Kuva: Hannu Angervuo.

Varainhoidon konkari ja 80-luvulta lähtien osakemarkkinoita analysoinut Hannu Angervuo kiinnittää huomiota Helsingin pörssin pienyhtiöiden First North -markkinapaikan tilanteeseen.

Suurin osa First North yhtiöiden listautumisista nähtiin vuosina 2020-2021, mutta alkuvuonna 2023 ei toistaiseksi ole saatu uusia listautumisia markkinapaikalle.

Angervuon mukaan First North Suomi -markkinapaikalle on listautunut runsaat 50 yhtiötä, joista vain 17 yhtiön (noin 31 prosenttia) osakekurssi on toistaiseksi noussut yli listautumisannin merkintähinnan.

Vuoden 2021 alusta lähtien First North on jäänyt selvästi jälkeen HEX-portfolioindeksistä, jossa yhden yrityksen paino on rajoitettu maksimissaan kymmeneen prosenttiin.

Kovat taloudelliset tavoitteet

First North -markkinapaikan ehdoton helmi on pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille valmistava Kempower.

Toistaiseksi kasvuyhtiön osakekurssi on noussut listautumisannin merkintähinnasta jo yli 470 prosenttia. Vuoden 2023 alusta Kempowerin osake on noussut 50 prosenttia. Huhtikuun lopussa 2023 Kempowerin osakkeen markkina-arvo oli yli 1,8 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo oli lähes 32 prosenttia koko First North Suomi -markkinapaikan yhtiöiden yhteenlasketusta markkina-arvosta, Angervuo laskee.

Kempowerin talous on kehittynyt merkittävästi yhtiön hallituksen listautumisannin yhteydessä annettuja ohjeistuksia paremmin ja se on ollut myös peruste osakkeen vinhalle kurssinousulle.

Heti Kempowerin vuoden 2022 tilinpäätöstietojen julkistuksen jälkeen viime helmikuussa hallitus tiedotti huhtikuussa uusista taloudellisista tavoitteista. Yhtiön hallitus tähtää Kempowerin liikevaihdoksi 750 miljoonan euroa keskipitkällä aikavälillä vuosille 2026-2028. Kannattavuusmittarin hallitus asetti 10-15 prosentin operatiiviseksi liiketulokseksi keskipitkällä aikavälillä vuosina 2026-2028. Osinkoa ei aiota jakaa lyhyellä aikavälillä.

Kasvunäkymät ovat huikeat. Angervuo kertoo, että Factsetin analyytikkoennuste povaa Kempowerille vuoden 2023 nettotulokseksi 13 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 jo 24 miljoonaa euroa.

Lähiajan ennusteilla Kempowerin arvostuskertoimet ovat Teslaakin korkeammat

Kempowerin arvostuskertoimet ovat kuitenkin lähiajan tulosennusteilla korkeat.

”Yhtiön 19.5.2023 markkina-arvolla laskettu p/e-luku vuodelle 2023E on 155 ja vuoden 2024E on 77,5. Teslan p/e-luku vuoden 2023E tulosennusteella on noin 52”, Angervuo toteaa.

Arvostustaso alkaa näyttää kuitenkin kohtuulliselta, kun katsotaan arvostustasoa hieman pitemmällä ajanjaksolla. Angervuo osoittaa tämän yhtiön omiin ennusteisiin perustuen.

”Jos Kempowerin hallituksen ohjeistus toteutuu, voidaan laskea, että yhtiön liikevaihto vuosina 2026-2028 olisi 750 miljoonaa euroa. Jos oletamme yhtiön liikevoittoprosentin olevan yhtiön hallituksen keskipitkän aikavälin alareunassa (10-15 prosenttia), olisi yhtiön liikevoitto vuosina 2026-2028 75 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon 20 prosentin yritysvoittovero, olisi yhtiö nettotulos vuosina 2026-2028 noin 60 miljoonaa euroa. Nykyiselle 1,86 miljardin markkina-arvolle laskettu p/e-luku 31.”

Angervuon mukaan Helsingin pörssin p/e-luku vuoden 2023 ennusteilla on puolet pienempi kuin Kempowerin p/e-luku vuosien 2026-2028 hallituksen asettamilla ennusteilla.

”Ei siis ihme, että hallintarekisteröidyt ulkomaiset sijoittajat eivät ole vielä palanneet Kempowerin osakkeenomistajiksi. Aika näyttää, ovatko yhtiön piensijoittajat ulkomaisia sijoittajia etevämpiä”, Angervuo toteaa.

Alkuvuosi alkanut vakuuttavasti

Kempowerin ensimmäisen vuosineljänneksen 2023 tilauskanta nousi peräti 124 miljoonaan euroon edellisvuoden 29 miljoonasta eurosta. Tilauskertymä nousi 27 miljoonasta eurosta 61 miljoonaan euroon.

Liikevaihto kasvoi peräti 385 prosenttia 56 miljoonaan euroon edellisvuoden 11,5 miljoonasta eurosta.

Operatiivinen liiketulos kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,9 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli tappiollinen -1,0 miljoonaa euroa.

Kempower on jatkanut myyntiverkostonsa laajentamista ja vahvistamista.

”Henkilöautojen latauksessa saimme yli 5 miljoonan euron tilauksen isolta asiakkaalta Isosta Britanniasta. Lisäksi käynnistimme pilotin Euroopan johtaviin latauspisteoperaattoreihin kuuluvan Allegon kanssa. Solmimme myös laajan, 32 maata sekä Euroopassa että Afrikassa kattavan sopimuksen TSG:n kanssa, joka on Euroopan johtava kestävän liikenteen teknisten ratkaisujen toimittaja”, kertoi tammi-maaliskuun tulosraportin yhteydessä Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.