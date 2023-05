Lyhyiden viitekorkojen suosio pankkilainoissa kasvaa korkojen nousun myötä

Noin joka neljäs uusi OP Ryhmästä otettu asuntolaina sidotaan 3 tai 6 kuukauden euriboriin

Kesän aikana päivittyvät viimeisetkin pitkiin korkoihin sidottujen asuntolainojen korot, jotka ovat vielä viime vuoden matalamman korkotason mukaisia. Korkojen nousu on lisännyt lyhyiden viitekorkojen suosiota ja saanut suomalaiset tekemään ylimääräisiä lainanlyhennyksiä. Lyhennysvapaiden suosio on sen sijaan kasvanut vain hieman.

Nollakorkovuosien jälkeen asuntolainojen korot lähtivät viime vuoden loppupuoliskolla poikkeuksellisen nopeaan nousuun. Vielä viime kesänä lähes kaikki OP Ryhmästä otetut asuntolainat oli sidottu 12 kuukauden euriboriin.

Kun korot lähtivät nousuun, alkoivat asiakkaat kiinnostua myös muista korkovaihtoehdoista, ja niin 3 kuin 6 kuukauden euriboritkin ovat kasvattaneet suosiotaan.

Maaliskuussa OP Ryhmästä myönnetyistä asuntoluotoista jo noin joka neljäs oli sidottu lyhyisiin viitekorkoihin.

”Pitkään jatkuneiden nollakorkovuosien jälkeen asiakkaat hakevat erilaisia vaihtoehtoja aiempaa aktiivisemmin, mikä on hyvä asia. Korkoympäristö ikään kuin normalisoituu, sillä nykyinen korkojakauma on hyvin samanlainen kuin aikana ennen nollakorkoja”, henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi sanoo.

Vaikka suurella osalla asiakkaista asuntolainan korko on jo päivittynyt, on osassa asuntolainoista vielä ollut viime kesän aikainen, huomattavasti nykytasoa matalampi korko. 60 prosentilla OP Ryhmästä otetuista, 12 kuukauden euriboriin sidotuista ja korkosuojaamattomista asuntolainoista on korontarkistuspäivä vielä edessä loppuvuonna.

”Moni suosii pidempiä korkoja juuri siksi, että ne tuovat omaan talouteen vakautta ja ennustettavuutta epävarmassa korkoympäristössä. Kun erot korkotasoissa olivat eri korkotyypeillä vielä isoja, se lisäsi kiinnostusta lyhyitä korkoja kohtaan. Nyt ero pitkien ja lyhyiden korkojen välillä on koko ajan pienentynyt”, Nurmi sanoo.

Korkotason nousua voi pyrkiä suojaamaan myös korkokatolla, jolla on suojattu nyt noin kolmasosa OP Ryhmän asuntoluottokannasta. Korkokatolla pankkiasiakas asettaa viitekorolle ylärajan, jonka yli viitekorko ei nouse korkokaton voimassaoloaikana.

”Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä asiakkaamme ovat hyötyneet korkokatoista noin 17 miljoonalla eurolla. Kun asuntoa vaihtaa uuteen, voi korkosuojan myös helposti siirtää uuden asunnon lainaan, mikä kannattaa pitää mielessä asuntokaupoilla”, Nurmi sanoo.