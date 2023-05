Martela yhä ahtaammalla epävakaan markkinaympäristön vuoksi

Martelan osakekohtainen tulos painui ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi pakkaselle.

Toimistotilaratkaisuja tarjoava Martela on kärsinyt makroympäristön tuomasta epävarmuudesta. Martelaa rasittavat tutut makrotalouden haasteet.

Viime vuonna yhtiö toimitusjohtaja Ville Taipale kertoi, että sota Ukrainassa ja sen mukanaan tuoma epävarmuus on vaikuttanut negatiivisesti markkinatilanteeseen sekä raaka-aineiden hintatasoon ja saatavuuteen. Inflaation kiihtyminen ja korkotason nouseminen tulevat myös vaikuttamaan markkinatilanteeseen.

Yhtiön alkuvuosi on myös alkanut mollivoittoisesti. Yhtiö tammi-maaliskuun liikevaihto ja liiketulos heikkenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Yhtiön liikevaihto oli 24,1 miljoonaa euroa kun se vuotta aiemmin oli 27 miljoonaa euroa. Siten liikevaihdon lasku oli -10,8 prosenttia.

Liiketulos painui selvästi pakkaselle, -1,8 miljoonaa euroon. Vuotta aiemmin liiketulos oli hieman plussalla, 0,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli -2,2 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 0,0 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos painui selvästi viime vuodesta, kun se painui -0,49 euroon viime vuonna sen ollessa -0,01.

Analyysitalo Inderes odotti -0,7 miljoonan euron liiketulosta ja -0,16 euron osakekohtaista tulosta. Martelan tappio oli siis selvästi Inderesin odotuksia syvempi.

Toimitusjohtaja Ville Taipale kertoo, että viime vuonna alkanut markkinoiden epävarmuus jatkui myös tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sen vaikutukset näkyivät myös Martelan liiketoiminnassa.

Panostuksia myynnin kasvattamiseen

Martelan tilaukset laskivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden ajankohtaan nähden kaikilla muilla alueilla paitsi ”Muut”- maissa.

Liiketuloksen heikkenemiseen vaikutti Taipaleen mukaan erityisesti alhaisempi liikevaihto.

”Siihen vaikuttivat lisäksi panostukset tulevaisuuden kasvuun sekä kasvaneet poistot”, Taipale kertoo. Toimitusjohtajan mukaan vuoden ensimmäinen vuosineljännes oli taloudellisen epävarmuuden vuoksi haastava.

”Olemme panostaneet myynnin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, jotta pystymme jatkossa paremmin vastaamaan markkinaolosuhteisiin. Olemme aloittaneet kehityshankkeen, jonka avulla tulemme jatkossa mahdollistamaan digitaalisten myyntikanavien tuomisen palvelutarjoomaamme.”

Taipaleen mukaan sota Ukrainassa ja sen mukanaan tuoma epävarmuus vaikuttaa edelleen negatiivisesti markkinatilanteeseen sekä raaka-aineiden hintatasoon, vaikka on jo merkkejä hintojen tasaantumisesta.

”Inflaation kiihtyminen ja korkotason nouseminen tulevat myös vaikuttamaan markkinatilanteeseen. On vaikea arvioida miten suuri vaikutus edellä mainituilla seikoilla on liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen keskipitkällä aikavälillä”, toimitusjohtaja kertoo.

Yhtiö kuitenkin uskoo etä- ja hybridityön kasvun tuomiin mahdollisuuksiin.

”Uskomme, että työntekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa. Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on vain yksi monista työnteon paikoista, ja etä- ja hybridityön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisemmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etä- ja hybridityöolosuhteisiin”, Taipale toteaa.

Markkinatilanne pysyy haastavana

Sota Ukrainassa on tuonut markkinoille epävarmuutta ja aiheuttanut merkittäviä hinnankorotuksia ja saatavuushaasteita raaka-aineissa. Näiden lisäksi Martelan markkinatilanteeseen on negatiivisesti vaikuttanut inflaation kasvu ja korkojen nousu.

Yhtiön mukaan tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksia yleiseen markkinatilanteeseen keskipitkällä aikavälillä.

Martela arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan positiivinen.

Sijoittajien luottamus Martelaa kohtaan on koetuksella. Sen näkyy yhtiön tasepohjaisessa arvostustasossa. Yhtiön markkina-arvo suhteessa tasesubstanssiin, eli P/B-luku, on tällä hetkellä Inderesin kuluvan vuoden tulosennusteella vain 0,7x.

Inderes odottaa Martelan koko vuoden liikevoiton laskevan tänä vuonna 0,5 miljoonaan euroon, kun viime vuonna se oli 2,5 miljoona euroa. Inderesin suositus Martelan osakkeille on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 2,2 euroa, mikä on hieman yli nykyisen 2,1 euron kurssinoteerauksen.

Osake on laskenut puolessa vuodessa noin 18 prosenttia.