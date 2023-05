Miksi amerikkalaispankki arvioi S&P 500:n pysyvän nykytasolla lähikuukausina? 

Goldman Sachsin perusskenaario ei ole taantuma Yhdysvalloissa.

Osakemarkkinat kallistuivat viikon päätteeksi, kun Yhdysvalloissa julkaistiin ennusteita vahvempia tilastoja työmarkkinoilta. Myös Applen torstaina julkaistu odotettua parempi osavuosikatsaus tuki osakemarkkinoiden kehitystä.

S&P 500 kallistui perjantaina 1,85 prosenttia ja päätyi 4136,25 pisteeseen. Indeksin pisteluku on liikkunut sitkeästi 3800-4200 pisteen välillä viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Amerikkalaispankki Goldman Sachs arvioi, että S&P 500 pysyy lähellä nykytasoa myös tulevina kuukausina. Pankin ekonomistien näkemys on, että USA välttää taantuman, koska maan vahva työllisyys tukee kulutusta. Toisaalta se arvioi, että talouskasvu hidastuu vuoden toisella puoliskolla, kun pankkisektorien ongelmat heijastuvat talouteen heikompina rahoitusolosuhteina. Amerikkalaispankki ei kuitenkaan usko, että Fed laskee ohjauskorkoa tänä vuonna.

Goldman Sachs listasi syitä, miksi osakemarkkinoilla ei toistaiseksi nähdä kurssinousua. Inflaatio on hidastunut, mutta se on myös jatkossa sitkeä, sillä työmarkkinoiden tilanne on vahva. Markkinoiden hinnoittelu on liian optimistista, koska inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja taantuman välttäminen yhtä aikaa ei ole todennäköistä.

Goldman Sachs arvioi myös taantumaskenaarion. Sen laskelmien mukaan S&P 500:n osakekohtainen tulossumma laskisi 200 dollariin, jos Yhdysvallat ajautuisi taantumaan, jossa työttömyysaste nousisi rahoitusolojen kiristymisen vuoksi. S&P 500 laskisi 3150 pisteeseen.

Tämän hetken osakemarkkinoiden arvostustaso on korkea Yhdysvalloissa. S&P 500:n P/E-luku on 18,8. Taantumassa arvostuskertoimissa olisi merkittävästi laskuvaraa nykytasolta.

Goldman Sachs huomauttaa, että Yhdysvaltain osakemarkkinoiden riskipreemio on kaventunut. Yhdysvaltojen valtionlainat ovat viime vuosia houkuttelevampi sijoituskohde. Sijoittajilla on siis aiempaa parempia vaihtoehtoja osakkeille. Vaihtoehdot ruokkisivat osakekurssilaskua taantumaskenaariossa.

Goldman Sachsin mukaan S&P 500:n implisiittinen volatiliteetti on liian matala suhteessa tämän hetken riskeihin. Lisäksi odotettua paremmat tulosjulkistukset ovat jo hinnoiteltu ja tuloskasvu on vaatimatonta lähikvartaaleina. Goldman Sachs ennustaa, että tuloskasvu jää nollaan useimmilla markkina-alueilla tänä vuonna. Ensi vuoden ennuste on viiden prosentin tuloskasvu Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Amerikkalaispankin mukaan S&P 500:n liika keskittyminen on riski osakemarkkinoiden kehitykselle. Indeksin 15 suurinta yhtiötä selittää peräti 90 prosenttia kuluvan vuoden 8,2 prosentin tuotosta. Historiallisesti tuottojen yhtä vahva keskittyminen on enteillyt heikkoja tulevia tuottoja ja suurempaa laskua kurssihuipuista.