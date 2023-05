Nvidia on AI-siruvalmistajien Tesla – Onko AMD:n ja Microsoftin yhteistyöstä haastajaksi? 

Tekoälybuumi näkyy alan yhtiöiden osakkeiden arvostustasoissa.

Kuvio 1 Nvidia ja AMD ovat tuoneet osakesijoittajille korkeita tuottoja viime vuosina.

Tekoälybuumi on keskittynyt suurista pörssiyhtiöistä erityisesti Microsoftiin ja Nvidiaan. Microsoft on integroinut OpenAI:n kehittämän ChatGPT:n muun muassa Bing-hakukoneeseensa. Microsoft ja OpenAI ovat kumppaneita. Ohjelmistojätti on sijoittanut OpenAI:n tutkimuksen ja kehitykseen. Microsoftin osakekurssi on noussut 31,1 prosenttia tänä vuonna.

Puolijohdevalmistajista Nvidia on kiinnostanut eniten sijoittajia. Sen osakekurssi on kallistunut 110,8 prosenttia tänä vuonna. Vahvan kurssikehityksen takana on generatiivisten tekoälysovellusten kasvu. Se on lisännyt grafiikkaprosessorien (GPU) kysyntää.

Nvidia on johtava toimija tekoälyyn soveltuvissa grafiikkaprosesseissa. Nvidian markkinaosuus GPU-pohjaisissa AI-siruissa on 88 prosenttia John Peddie Researchin mukaan.

AI-siruallalla toimivia yhtiöitä on useita. Niitä ovat Nvidian lisäksi muun muassa Alphabet, Apple, Intel, Arm, Qualcomm, Xilinx, Huawei, IBM ja Amazon. Lähiaikoina sijoittajien keskustelu on liikkunut myös Advanced Micro Devicen ympärillä (AMD).

Bloombergin tietojen mukaan AMD kehittää Microsoftin kanssa AI-sirua. Ohjelmistojätti tarjoaa muun muassa insinööriosaamista, hyödyntäen yhteistyössä Microsoftin omaa tekoälyn vaatimaa kuormitusta varten kehitettävää prosessoria. Tavoitteena on tarjota käyttäjille vaihtoehto Nvidian tuotteille.

Tällä hetkellä AMD:n AI-käyttöisten sirujen myynti kattaa vasta arvion mukaan alle 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Se on osa yhtiön ”Data Center” -liiketoimintasegmenttiä, joka muodosti viime vuoden liikevaihdosta 25,6 prosenttia.

Microsoftin ja AMD:n yhteistyö ei todennäköisesti lyhyellä aikavälillä haasta Nvidian asemaa AI-siruissa. Hieman pidemmällä aikavälillä Nvidia kohtaa kilpailua, mutta myös tekoälybuumin kestävyys saattaa osoittautua haasteeksi. Taloussuhdanteilla on vaikutusta alan investointeihin ja makrotalouden tilastot indikoivat sen heikentyvän. Sijoittajilla on tapana yliarvioida uuden teknologian lyhyen aikavälin vaikutukset ja aliarvioida sen pitkän aikavälin vaikutukset, kuten internetin osalta teknokuplan aikana ja mahdollisesti myös kryptovaluuttojen suhteen toissa vuonna.

Vuonna 2021 siruista oli pulaa koronapandemian aiheuttamien tarjontaongelmien vuoksi. Silloin kysyntää tuki muun muassa sähköautojen kysynnän kasvu ja kryptovaluuttabuumi. Viime vuonna sirujen kysyntä laantui ja tietyistä siruista oli jopa ylitarjontaa.

Puolijohdeala on syklinen toimiala. Se on myös ”voittaja vie kaiken” -toimiala. Intel on ollut vuosikymmenen ajan alan johtava toimija. Sen markkinaosuus oli keskusyksiköissä parhaimmillaan yli 80 prosenttia. Intelin ensimmäinen vastaus tekoälybuumiin on jo tullut. Intel lanseerasi AI-sirun, nimeltä Gaudi2.

Nvidia ja AMD ovat haastavasti arvostettuja osakkeita

Toimialan syklisyyden vuoksi pitkäjänteisen osakesijoittajan kannattaa arvioida kilpailutilanteen lisäksi siruvalmistajien osakkeiden arvostuskertoimia. Arvostuskertoimien arviointi on kuitenkin syklisyyden vuoksi haastavaa.

Esimerkiksi Nvidian P/E-kerroin on viimeisen 12 kuukauden toteutuneella tuloksella 173,4. Toimialan mediaani on 12,2. Seuraavan 12 kuukauden tulosennusteella P/E-kerroin on 66,5. Sen osalta toimialan mediaani on 16,0. Vastaavasti P/E on 37,1 vuoden 2026 tammikuussa päättyvän tilikauden tulosennusteilla. Liikevaihtopohjaisesti osake on niin ikään erittäin haastavasti hinnoiteltu. Osakkeesta maksetaan pörssissä 27,7 kertaa edellisen 12 kuukauden toteutunut liikevaihto ja 24,9 kertaa seuraavan 12 kuukauden liikevaihtoennuste.

Toimialan yhtiöiden arvostuskertoimet vaihtelevat syklisyyden vuoksi merkittävästi taloussuhdanteen eri vaiheissa. Se vaikeuttaa arviointia. On kuitenkin itsestään selvää, että Nvidian kertoimiin hinnoitellaan nyt erittäin vahvoja kasvuodotuksia tuleville tilikausille. Hinnoittelu kuvaa Nvidian etumatkaa AI-siruissa. Toisaalta korkeammat kertoimet mahdollistavat myös suuremman pettymyksen, jos odotettu kasvu ei toteudu syystä tai toisesta.

AMD:n osake on niin ikään haastavasti hinnoiteltu perinteisillä arvostusmittareilla. Yhtiön osakkeen P/E-luku on edellisen 12 kuukauden tuloksella peräti 436,8. Se johtuu matalasta osakekohtaisesta tuloksesta. 12 kuukauden tulosennusteella P/E-kerroin on 31,2, joka on normaalimpi yhtiön osakkeen kerroin. Joulukuussa 2025 päättyvän tilikauden tulosennusteella P/E-luku on 20,2. AMD:n osakkeesta maksetaan 7,2 kertaa edellisen 12 kuukauden toteutunut liikevaihto ja 7,0 kertaa seuraavan 12 kuukauden liikevaihtoennuste.

Kertoimet eivät siis ole edullisia, jos huomioidaan, että Nvidian haastavan AI-sirun kehittäminen on epävarmaa. Toisaalta AMD:llä on vahva markkina-asema muun muassa keskusyksiköissä, joissa se on viime vuosina kuronut umpeen Intelin etumatkaa. AMD:n markkinaosuus keskusyksiköissä on noin 38 prosenttia.

Mitkä ovat analyytikoiden tavoitehinnat yhtöiden osakkeille?

Analyytikoilla riittää uskoa Nvidian osakkeeseen, vaikkakin mediaanitavoitehinta 300 dollaria on lähellä nykykurssia 301,78 dollaria. Tavoitehintojen haitari on suuri, matalin tavoitehinta on Graig-Hallum Capital Groupin 216 dollaria ja korkein Elazar Advisorsin 394 dollaria.

Nvidian tavoitehintoihin kannattaa suhtautua varauksella. Tavoitehinta on historiallisesti kertonut enemmän nykykurssista kuin osakekurssista 12 kuukauden kuluttua.

Analyytikoiden mediaanitavoitehinta AMD:n osakkeelle on 100,00 dollaria, joka on lähellä nykyistä 103,75 dollarin osakekurssia. Myös AMD:n kohdalla tavoitehinnoissa on paljon hajontaa. Korkein tavoitehinta on Rosenblatt Securitiesin 200 dollaria ja matalin on Freedom Financen 60 dollaria. Myös AMD:n tavoitehinta on myötäillyt osakekurssikehitystä, joten sijoituspäätöstä ei todennäköisesti kannata perustaa vain tavoitehintoihin.

Sijoittajan kannattaa tarkasti arvioida alan yhtiöiden sopivuutta omaan sijoitussalkkuun. Tekoälybuumin vuoksi toimialalta on vaikea löytää edullisesti hinnoiteltuja osakkeita. Yksittäiset osakkeet ovat myös riskisiä toimialan syklisyyden ja ”voittaja vie kaiken” -liiketoimintamallin vuoksi.

Riskiä pienentääkseen sijoittaja voi esimerkiksi hajauttaa alan yhtiöihin sijoittavaan ETF:ään tai valita sellaisen yksittäisen yrityksen, joka on mukana tekoälybuumissa, mutta jonka liiketoiminnassa on myös siihen matalammin korreloivia segmenttejä. Yhtiöistä esimerkiksi Microsoft on vahvasti läsnä toimialalla, mutta liiketoiminta on hajautettu myös teknologia-alan muihin toimintoihin.