Osakemarkkina kallistui viikon päätteeksi – työmarkkina yhä vahva USA:ssa

Taantumariski ei ole väistynyt.

Kuva 1 Yhdysvaltain 10 vuoden ja kolmen kuukauden korkokäyrien perusteella taantuma on todennäköinen Yhdysvalloissa seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuvan lähde: New York Fed.

Osakemarkkina kallistui perjantaina neljän päivän kurssilaskun jälkeen. Keskeisistä USA:n osakeindekseistä S&P 500 nousi 1,85 prosenttia ja päätyi 4136,25 pisteeseen. Teknologiaindeksi Nasdaq Composite kallistui 2,25 prosenttia. Kurssinousu oli laaja-alaista. Pienyhtiöindeksi Russell 2000 sulkeutui 2,39 prosenttia plussalle.

Osakemarkkinoiden kehitystä tuki perjantaina julkaistut huhtikuun työmarkkinatilastot. Yksityisen sektorin työpaikkojen lukumäärä kasvoi huhtikuussa 230 000:lla. Se oli merkittävästi enemmän kuin ekonomistien konsensusennuste, joka oli 160 000. Myös palkkakehitys ylitti odotukset. Amerikkalaisten keskimääräiset tuntipalkat nousivat 4,4 prosenttia vuodessa, ekonomistien konsensusennuste oli 4,2 prosenttia.

Odotettua paremmat työmarkkinoiden luvut indikoivat, että Yhdysvallat ei todennäköisesti ollut huhtikuussa taantumassa. Työmarkkinoiden luvut eivät kuitenkaan ole historiallisesti parhaita indikaattoreita taantuman alkamisajankohdan suhteen. Työllisyys heikkenee tyypillisesti merkittävästi vasta taantuman aikana.

Sijoittajien fokus on siirtynyt inflaatiosta yhtiöiden tuloskasvuun. Inflaatio-ongelman odotetaan olevan ohi ja sijoituspäätöksissä painaa taloussuhdanteen muutokset. Markkinoilla hinnoitellaan taloussuhdanteen heikentymistä ja inflaation hidastumista.

Fedin ohjauskorkofutuurien perusteella jopa prosenttiyksikön ohjauskoron lasku on tosiasia vuoden loppuun mennessä. Se tarkoittaa, että taantumaodotus on markkinoilla konsensus, koska Fed ei laske ohjauskorkoa tänä vuonna, jos talouskasvu jatkuu positiivisena.

Taantuman todennäköisyys on korkea

Taantuman läheisyyttä enteilevät useat eteenpäin katsovat indikaattorit. New York Fedin mukaan Yhdysvaltain valtionlainojen 10 vuoden ja kolmen kuukauden korkokäyrästä laskettu todennäköisyys taantumalle seuraavan 12 kuukauden aikana oli huhtikuussa 68,2 prosenttia.

Taantuma on tullut aina vuodesta 1959 alkaen, kun korkokäyrä on ollut yhtä laskeva. Toukokuussa taantuman todennäköisyys korkokäyrän perusteella on jopa kasvanut huhtikuusta. 10 vuoden ja kolmen kuukauden valtionlainojen negatiivinen korkoero on siis leventynyt. New Yorkin Fedin 68,2 prosentin taantumatodennäköisyys on laskettu -1,59 prosentin tuottoerolla. Perjantaina tuottoero oli -1,82 prosenttia.

Makrotalouden indikaattoreista myös teollisuuden ostopäällikköindeksin uudet tilaukset ja Conference Boardin julkaisema ennakoiva talousindeksi ovat olleet erehtymättömiä taantumaindikaattoreita viime vuosikymmeninä.

Taantuma on tullut Yhdysvalloissa aina viimeisen 70 vuoden aikana, kun teollisuuden ostopäällikköindeksin uusien tilauksien lukema on laskenut alle arvon 43,5. Tammikuun lukema oli 42,5. Sen jälkeen lukema on hieman kasvanut, mutta on edelleen alle 50. Alle 50:n lukema indikoi aktiviteetin heikentymistä. Huhtikuun lukema oli 45,7.

Conference Boardin ennakoiva talousindeksi on ollut erinomainen taantumaindikaattori vähintään vuodesta 1959. Taantuman todennäköisyyttä arvioitaessa indikaattorista lasketaan kuuden kuukauden annualisoitu kasvu. Taantuma on seurannut, jos lukema on laskenut kyseisellä aikavälillä ja annualisoituna huipuista vähintään 4,2 prosenttia. Maaliskuuhun mennessä indeksi oli laskenut annualisoituna noin yhdeksän prosenttia.

Tuloskasvu on negatiivista

Taantuma on siis todennäköisesti lähellä Yhdysvalloissa. Suurimpia kysymysmerkkejä ovat sen tarkempi ajankohta, kesto ja syvyys. Lievä ja lyhyt taantuma on hinnoiteltu osakemarkkinoilla. Tulosennusteiden perusteella se ajoittuu vuoden ensimmäiselle ja toiselle kvartaalille.

Ensimmäisen kvartaalin tulokset kuvaavat heikentynyttä suhdannetta. S&P 500 -indeksin yhtiöistä 85 prosenttia on julkistanut osavuosikatsauksen. Indeksin tulossumma on laskenut 2,2 prosenttia. Mukana laskelmissa on julkistetut tulokset sekä tuloennusteet myöhemmin raportoivista yhtiöistä.

Analyytikot ennustavat, että S&P 500 -indeksin osakekohtainen tulossumma pienenee vuoden toisella neljänneksellä 5,1 prosenttia vuodessa. Loppuvuodelle analyytikot odottavat tuloskasvua. S&P 500 -indeksin kolmannen kvartaalin osakekohtainen tuloskasvuennuste on 3,5 prosenttia ja neljännen kvartaalin 11,0 prosenttia.