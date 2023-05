Jenkkiyhtiö Plug Power suunnittelee kolmea vetylaitosta Suomeen – suurinvestoinnit tuovat yli 3000 työpaikkaa

Amerikkalaisyhtiön jätti-investointien sijainnin valinnassa painaa Suomien puhtaat energialähteet.

Andy Marsh (Plug Power), Markku Kivistö (Business Finland), Ben Weizmann ja Jonne Sandberg (Kokkolan kaupunki).

Kokkolan kaupunki kertoo tiedotteessaan, että yhdysvaltalainen Plug Power suunnittelee rakentavansa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin.

Plug on johtava vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Yhtiö toimittaa vetyratkaisuja maailmanlaajuisesti avaimet käteen -periaatteella.

Amerikkalaisyhtiön toimitusjohtaja Andy Marsh saapui Suomeen käynnistämään hankkeet. Tänään Business Finlandin tiloissa Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa varmistuivat kolmen kaupungin, Kokkolan, Kristiinankaupungin ja Porvoon, sitoumukset maa-alueiden järjestymiseen.

”Plug on yksi Euroopan suurimpia vetymarkkinoiden toimijoita. Nyt yhtiö vahvistaa entisestään rooliaan Euroopassa poikkeuksellisessa laajuudessa. Suunnittelemme kolmea teollisuushanketta yhteistyössä rahoitusalan ja teollisuuden kumppaneidemme kanssa. Olemme ylpeitä siitä, että osaamisemme ja avaimet käteen -vetyratkaisujemme avulla voimme tukea Suomen visiota olla vihreän vetytalouden eurooppalainen johtaja”, Marsh kertoo.

Suomen puhdas energia on kilpailuetu

Tuotantolaitosten sijoittuminen juuri Suomeen on strateginen valinta, sillä Suomessa hanke voi hyödyntää runsaasti vähähiilisiä ja puhtaita energialähteitä, kuten ydin-, tuuli- ja vesivoimaa.

Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finlandin Cleantech Industry -toimialajohtaja Markku Kivistö kertoo, että suunniteltu investointi on merkittävä Euroopalle ja osoitus Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä.

”Suomi on saanut innovatiivisella ekosysteemillään ja omavaraisella, hiilettömällä energiantuotannollaan Plugin kaltaisia vihreitä investointeja eurooppalaisiin arvoketjuihin. Yhteistyö alueiden kanssa on sujunut erinomaisesti, mikä todistaa sen, miten pienet kaupungit voivat johtaa teollista kehitystä. Hanke vahvistaa maan taloutta, luo työpaikkoja ja edistää hyvinvointia vuosiksi eteenpäin.”

Tuotantolaitosten odotetaan tuottavan 850 tonnia vihreää vetyä päivässä eli 2,2 gigawattia elektrolyyserikapasiteettia vuosikymmenen loppuun mennessä.

Vihreä vety tuotetaan suunnitelluissa laitoksissa Plugin PEM-elektrolyyseri- ja nesteytysteknologian avulla. Vihreä vety ammoniakin ja vihreän teräksen tuotannossa vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja on olennaisessa osassa hiilestä irtautumisessa Euroopassa.

Kokkolan laitoksen odotetaan tuottavan 85 tonnia nestemäistä vetyä päivässä. Nestemäistä vihreää vetyä riittää paikallisten tarpeiden lisäksi vientiin Länsi-Eurooppaan. Vety ja vihreä ammoniakki viedään Eurooppaan Kokkolan sataman kautta.

Kristiinankaupungin entisen hiilivoimalan lähelle sijoittuvan yhden gigawatin elektrolyysilaitoksen arvioidaan tuottavan vihreää vetyä Kristiinankaupungin satamasta vietävää vihreän teräksen tuotantoa varten.

Porvoon laitos tulee tuottamaan jopa 100 tonnia vetyä päivässä vuoteen 2030 mennessä.

Investointipäätös ei ole vielä lopullinen

Plug Powerin suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.

Julkistettujen hankkeiden odotetaan olevan yksi suurimmista investoinneista Euroopan markkinoilla. Plug on käynnistänyt keskustelut suurten sijoitus- ja rahoitusalan toimijoiden kanssa.

Yhtiö pyrkii varmistamaan optimaaliset pääomaratkaisut yhteistyössä rahoitusalan sekä teollisuuden kumppaneidemme kanssa ennen lopullisia investointipäätöksiä. Lopullinen investointipäätös tehdään vuosien 2025–2026 aikana.

”Olen erittäin tyytyväinen, että Plug pitää Suomea otollisena kohteena investoinneilleen. Vetytalouden tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, joten tarvitsemme juuri tällaisia investointeja. Tällä on suuri merkitys Suomen teollisuuspolitiikan tulevaisuudelle”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.