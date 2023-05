Ekonomit: Väliaikaiseksi tarkoitettu solidaarisuusvero on syytä poistaa 

Suomen Ekonomien hallitusohjelmatavoitteena on keventää ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa.

Suomen Ekonomit kannustaa hallitusneuvottelijoita lopettamaan solidaarisuusveron. Veron piti olla määräaikainen, mutta sitä on peritty jo kymmenen vuotta. Solidaarisuusvero heikentää työnteon kannusteita ja on tehoton tapa vahvistaa julkista taloutta.

Valtion ansiotulovero on Suomessa progressiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että veroprosentti nousee portaittain tulojen noustessa. Vuonna 2013 veroasteikkoon lisättiin uusi porras 100 000 euroa ylittäville vuosituloille. Niille määrättiin 31,75 prosentin vero, kun aiemmin korkein veroprosentti oli ollut 29,75 prosenttia.

Tätä veroporrasta kutsutaan solidaarisuusveroksi. Sillä tarkoitetaan siis kahden prosenttiyksikön ylimääräistä korotusta veroasteikon ylimmässä luokassa.

Ensimmäisen kerran vuodelle 2013 säädetty solidaarisuusvero on väliaikaisuudesta huolimatta jatkunut yli vaalikausien, ja matkan varrella veron rajaa on laskettu, ajoittain merkittävästikin.

Solidaarisuusveroa on kiristetty asteittain

Solidaarisuusveroa kiristettiin ensi progressioporrasta 90 000 euroon vuonna 2015 ja lopulta 72 300 euroon vuosiksi 2016–2017. Vuonna 2018 solidaarisuusveron alaraja on 74 200 euroa ja veroprosentti 31,25.

Kuluvana vuonna kahden prosenttiyksikön lisäveroa maksetaan 85 800 euroa ylittävästä tulosta, kun 10 vuotta sitten raja oli 100 000 euroa. Kun inflaatiokehitys huomioidaan, alkuperäisen solidaarisuusveron tulisi koskea kuluvana vuonna vasta 120 000 euroa ylittäviä tuloja.

Suomen Ekonomit haluaa vihdoin lopettaa progressiota kiristävän ja verotuksen ennakoitavuutta heikentävän lisäveron, jonka oli tarkoitus päättyä vuoteen 2015.

”Vanha vitsi kuuluu, että Suomessa mikään ei ole niin pysyvää kuin väliaikaiseksi tarkoitetut veromuutokset, mutta nyt olisi paikka tehdä poikkeus tuohon sääntöön. Solidaarisuusvero on hyvä esimerkki väliaikaiseksi tarkoitetusta verosta, joka uhkaa upota rakenteisiin lopullisesti ja kiristää verotusta pysyvästi. Se on myös valitettavan tehoton tapa vahvistaa julkista taloutta”, sanoo Suomen Ekonomien pääekonomisti Elias Erämaja.

Myös Veronmaksajain keskusliitto kritisoi solidaarisuusveroa.

”Tälle ylimääräiselle ansiotuloihin suunnatulle veronkiristykselle ei ole missään vaiheessa esitetty varsinaisia asiallisia perusteita. Vaikeaa se olisikin. Tuottokin on käytännössä mitätön, kun dynaamiset vaikutukset huomioidaan”, toteaa Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen blogissaan.

Lehtisen mukaan solidaarisuusverossa kyse ei ole ollut veropolitiikasta, vaan pelkästä politiikasta.

Ruotsi poisti solidaarisuusveron

Ruotsin hallitus poisti verotaulukoistaan Suomen järjestelmään verrattavan solidaarisuusveron vuonna 2020. Tuolloin ylimpiä marginaaliveroprosentteja leikattiin peräti viidellä prosenttiyksiköllä.

Lakivalmistelussa muutoksen itserahoittavuudeksi arvioitiin 56–185 prosenttia, eli veronlaskun arvioitiin rahoittavan itsensä vähintään puoliksi tai jopa lisäävän verotuloja.

Myös Suomessa ylimmät rajaveroasteet ovat erittäin korkeita, joten solidaarisuusveron poiston arvioidaan rahoittavan itsensä myös täällä merkittäviltä osin.

”Tuloverotusta on naapurimaassamme kevennetty viime vuosikymmeninä määrätietoisesti ja hyvin tuloksin. Tänä päivänä Ruotsissa palkansaajan tuloveroprosentti on keski- ja hyvätuloisilla merkittävästi Suomea alhaisempi ja toisaalta työllisyysaste on siellä korkeampi. Suomenkin tulisi verottaa jatkossa vähemmän sitä mitä haluamme lisää, eli työtä”, Erämaja päättää.

Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan kirjattiin, että solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun. Määräaikainen ansiotulojen verotuksen kiristys poistuu ensi vuonna, jollei uusi hallitus päätä solidaarisuusveron jatkamisesta.

Petteri Orpo (kok.) on kasaamassa nyt uutta hallitusta. Kokoomus on luvannut keventää työn verotusta kaikissa tuloluokissa. Julkisen talouden vaikea tilanne asettaa kuitenkin tuloverotuksen alentamiselle haasteita.