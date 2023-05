Tämä alhaisen arvostustason leasingyhtiö on legendaarisen miljardöörisijoittaja George Sorosin suosikki

AerCap Holdingsin näkymät näyttävät valoisilta. Siitä huolimatta osakkeen arvostuskertoimet ovat alhaiset.

Syntyjään unkarilainen, tohtoriksi Lontoossa väitellyt ja Yhdysvaltoihin kotiutunut suursijoittaja George Soros on tehnyt koko uransa ajan enimmäkseen onnistuneita sijoituspäätöksiä, joiden ansiosta hänen Quantum-rahastonsa on takonut vuosikymmenien ajan keskimäärin 30 prosentin vuosituottoa. Sen ansiosta hän on ansainnut miljardeja dollareja ja lahjoittanut myös hyväntekeväisyyteen miljardeja.

Mikään puhdas pulmunen Soros ei kuitenkaan ole, sillä häntä on kutsuttu Englannin keskuspankin kaatajaksi. Sorosin toimien vuoksi Englannin keskuspankki oli pakotettu devalvoimaan punta ja vetämään punta pois Euroopan vaihtokurssijärjestelmästä. Tällä Englannin pankin ”rikkomisella” viitataan Sorosin valuuttakauppoihin 1990-luvun alussa. Englannin punnan lyhyeksi myynti ja Saksan markan ostaminen toi hänelle vuonna 1992 noin miljardin dollarin voitot.

Niin sanottuna mustana keskiviikkona 16. syyskuussa vuonna 1992 Soros myi lyhyeksi yli 10 miljardin dollarin arvosta puntia arvioituaan punnan arvon heikkenevän. Hän veti mukaansa muita suursijoittajia ja pienempiäkin spekuloijia.

Aina edes George Soros ei onnistu. Suursijoittaja hävisi peräti 40 prosenttia yhden päivän aikana veikattuaan lentoyhtiö Norwegian Airia vastaan. Sorosin sijoitusyhtiö myi lyhyeksi norjalaisen lentoyhtiön osakkeita vuonna 2018.

Sorosin sijoituspäätökset herättävät luonnollisesti mielenkiintoa. Analyytikoita ja sijoituskohteita rankkaava TipRanks-sivusto on kiinnittänyt huomiota Sorosin sijoituksiin.

Mikä on AerCap Holdings?

Yksi tällainen Sorosin sijoitus on AerCap Holdings, joka on myös analyytikoiden suosikki. Kaikki viisi yhtiötä seuraavaa analyytikkoa antavat osakkeelle ostosuosituksen. Osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on 75 dollaria, mikä ylittää noin 34 prosentilla nykyisen 56 dollarin kurssinoteerauksen.

Kyseessä on yksi maailman suurimmista lentokoneiden leasingyhtiöstä. Irlantilainen AerCap omistaa yli 1 740 lentokonetta ja palvelee yli 300 asiakasta yli 80 maassa.

Yhtiön omistuksessa on laaja valikoima erilaisia lentokonetyyppejä, kuten uusia ja käytettyjä matkustaja- ja rahtilentokoneita. Näitä lentokoneita AerCap on vuokrannut johtaville lentoyhtiöille, kuten Emiratesille, Etihadille, El Alille, South African Airwaysille sekä monille muille.

Yhtiön tarjontaan kuuluu myös yli 300 helikopteria ja yli 900 omistettua, hallinnoitua ja huollettua moottoria.

Viimeisen vuoden aikana AerCapin neljännesvuosittaiset myyntitulot ovat olleet tasaisessa kasvussa ja näin oli myös viimeisimmällä neljänneksellä tammi-maaliskuussa. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 prosenttia edellisvuodesta 1,87 miljardiin dollariin. Samoin osakekohtainen tulos 2,34 dollaria ylitti analyytikoiden 2,0 dollarin konsensusennusteen.

Yhtiö hyväksyi myös uuden 500 miljoonan dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Mikä parasta, 99 prosenttia sen uusista lentokonetilauksista on tehty vuoteen 2024 asti.

Tämän kaiken on täytynyt olla tervetullut uutinen Sorosille. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana miljardööri osti yli 535 000 AerCapin osaketta. Nykyisellä osakekurssilla näiden arvo on yli 30 miljoonaa dollaria.

Osakkeen arvostuskertoimet houkuttelevat

TipRanks-sivusto kertoo, että myös Barclaysin analyytikko Mark DeVries löytää leasingyhtiön viimeisimmästä tulosraportista paljon hyvää.

DeVriesin mukaan maailmanlaajuisen lentoliikenteen vilkastuminen ja lentokoneiden tarjonnan niukkuus viittaavat siihen, että lentoliikennevuokrausyritysten myönteinen kehitys jatkuu. Sen pitäisi johtaa leasingkorkojen paranemiseen ja korkeampiin myyntikatemarginaaleihin, TipRanks-sivuston rankkauksessa täydet viisi tähteä saanut analyytikko arvioi.

AerCapin osakkeella käydään kauppaa alhaisella arvostuskertoimella. Tasepohjainen P/B-luku on vain 0,76x. DeVriesin mukaan tuolla arvostustasolla osakkeen tuotto suhteessa riskiin on edelleen houkutteleva.

Kuluvan vuoden analyytikoiden 7,2 dollarin osakekohtaisella konsensustulosennusteella laskettuna P/E-kerroin on maltillinen, vain 7,8x. Analyytikot odottavat osakekohtaiselle tulokselle kasvua myös ensi vuonna ja vuonna 2025.

Analyytikko antaa AerComin osakkeelle lisää-suosituksen 78 dollarin tavoitehinnalla, mikä tarkoittaa noin 39 prosentin nousupotentiaalia yhden vuoden aikajänteellä.