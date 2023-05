Supercelliä ja Woltia rahoittanut sijoitusyhtiö perusti uuden 150 miljoonan euron jättirahaston

Uusi rahasto on yksi suurimmista Suomessa koskaan kerätyistä rahastoista.

Petteri Koponen ja Timo Ahopelto, Lifelinen perustajaosakkaat.

Vaikka korkojen nousu on painanut riskirahoitusta maailmalla viime vuonna, näyttää Suomen tilanne tässä suhteessa valoisammalta. Alkuvaiheen kasvuyritykset vetivät Pääomasijoittajat ry:n tilastojen mukaan viime vuonna lähes 1,8 miljardin euron sijoitukset.

Lifeline Ventures on varhaisen vaiheen sijoitusyhtiö, joka tukee yrityksiä ja niiden perustajia alkuvaiheesta aina koko kasvun ajan. Yhtiön perustivat Timo Ahopelto ja Petteri Koponen vuonna 2009. Perustamisestaan asti Lifeline on toiminut useiden suomalaisten menestyneiden teknologiayritysten ensimmäisenä sijoittajana.

Lifeline tunnetuimpiin sijoituksiin kuuluvat muun muassa Supercell, Oura, Wolt ja Varjo. Lifeline on ollut myös ensimmäisiä sijoittajia neljässä suomalaisessa miljardin dollarin arvon ylittäneessä yksisarvisyrityksessä.

Kuva: Pääomasijoittajat ry.

Uuden rahaston myötä Lifeline Ventures jatkaa strategiaansa tulevien menestystarinoiden ja perustajien tukemisessa erittäin varhaisessa vaiheessa. Sijoitusten koko vaihtelee tyypillisesti 150 000 eurosta kahteen miljoonaan euroon.

”Olemme keskittyneet ja aiomme jatkossakin keskittyä pelkästään alkuvaiheen yrittäjien tukemiseen. Lifelinea perustettaessa tavoitteemme oli olla ensimmäinen sijoittaja jokaisessa merkittävässä suomalaisessa kasvuyrityksessä. Iloksemme olemme onnistuneet siinä. Uuden rahaston myötä jatkamme tätä työtä ja tuemme taas uuden sukupolven yrittäjiä Suomessa ja Pohjoismaissa”, sanoo Lifeline Venturesin perustajaosakas Timo Ahopelto.

Suomessa kasvavat tulevaisuuden miljardiyritykset

Pohjoismaat ovat kasvaneet tasaisesti yhdeksi maailman menestyneimmistä startup-alueista. Noin 15 prosenttia eurooppalaisista miljardiyrityksistä on peräisin Pohjoismaista.

”Suomi voi tuottaa vuodessa kahdesta neljään kasvuyritystä, joilla on potentiaalia tulla yli miljardin dollarin arvon ylittävä kasvuyrityksiksi, yksisarvisiksi. Alamme nyt nähdä tuloksia siitä pitkän aikavälin kovasta työstä, jota kasvuyritysyhteisö on tehnyt Suomessa. Ekosysteemin kasvaessa ja kehittyessä startupeista on tulossa keskeinen osa Suomen taloutta”, Ahopelto kertoo.

Uuden rahaston myötä Lifeline jatkaa myös työtänsä kansainvälisen pääoman houkuttelemisessa Pohjoismaihin ja jatkaa yhteissijoituksia maailman huippurahastojen kanssa.

”Pääsy kansainvälisille pääomamarkkinoille on olennainen tekijä suomalaisten kasvuyritysten menestyksessä. Jatkamme yhteistyötä arvostetuimpien kansainvälisten rahastojen kanssa ja tuomme heidän tietoonsa aktiivisesti tulevaisuuden suomalaisia huippuyrityksiä”, Ahopelto jatkaa.

Uuden sukupolven osaajia yrittäjyys- ja sijoituskentälle

Uuden rahaston perustamisen ja varhaisen vaiheen yrittäjien tukemisen lisäksi Lifeline on aloittanut kaksi ohjelmaa, joiden tavoitteena on tuoda lisää uuden sukupolven osaajia yrittäjyys- ja sijoittajakentälle. Entrepreneur in Residence ja Next-Gen Investor -ohjelmat kasvattavat tulevia yritysten perustajia ja sijoittajia Lifelinen tiimin sisällä.

”Sekä yrittäjyyttä että sijoittamista oppii parhaiten tekemällä. Haluamme tehdä oman yrityksen perustamisesta ja sijoittajaurasta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon nuorille osaajille. Ohjelmamme mahdollistavat yrityksen perustamisesta tai sijoittajan urasta kiinnostuneille ideoiden testaamisen ja tarvittavan osaamisen kartuttamisen osana Lifelinen tiimiä. Tavoitteenamme on houkutella ja helpottaa eri taustoista tulevien nuorten osaajien pääsyä alalle”, tiivistää Ahopelto.

Yksi ensimmäisistä Lifeline Venturesin EIR-yrittäjistä on Pauliina Meskanen. Pauliina rakentaa syväteknologian yritystään osana Lifelinen tiimiä sekä tukee Lifelinen ilmastoteknologiaan keskittyviä kohdeyrityksiä.

“Olen Lifelinen tiimin tukemana saanut keskittyä täysin kehittämään yritysideaani liiketoiminnaksi. Entrepreneur in Residence -ohjelman kautta olen saanut paitsi taloudellista tukea, myös arvokasta ohjausta, mikä on auttanut rakentamaan yritystäni tällä haastavalla alalla,” Meskanen sanoo.

Pääomasijoitukset ovat eliksiiriä kovalle kasvulle

Tuoreen tutkimuksen mukaan pääomasijoituksia saaneet yritykset kasvavat huimasti muita yrityksiä nopeammin.

PwC:n ja Pääomasijoittajat ry:n tuore pääomasijoitusalan vaikuttavuustutkimus osoittaa, että pääomasijoittajien omistamat yritykset Suomessa kasvavat selvästi verrokkiyrityksiä nopeammin. Kasvu näissä yhtiöissä oli erittäin voimakasta sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Vaikuttavuustutkimuksen mukaan pääomasijoittajien portfolioyritysten vuotuinen liikevaihdon kasvu kolmen vuoden kuluessa ensisijoituksesta on noin kahdeksan kertaa nopeampaa kuin samankokoisista samoilla toimialoilla toimivista yrityksistä kerätyllä vertailuryhmällä. Pääomasijoituksen saaneissa yrityksissä kasvu on peräti 45 prosenttia, kun vertailuryhmässä kasvuvauhti on vain kuusi prosenttia.

Pääomasijoittajien portfolioyritysten henkilöstömäärä kasvaa jopa 20-kertaisesti vertailuyrityksiä nopeammin. Vuosittainen kasvu kolmen vuoden jaksolla mitattuna on 39 prosenttia kun se verrokkityrityksissä on kaksi prosenttia. Samaan aikaan portfolioyritysten liikevaihto työntekijää kohden kasvaa yli nelinkertaisesti vuodessa verrattuna vertailuryhmään.

”Pääosa henkilöstömäärän kasvusta tulee siitä, kun uutta työtä syntyy yrityksen toiminnan kasvaessa, mutta myös yritysostot ovat osa pääomasijoittajien strategiaa”, toteaa Pääomasijoittajat ry:n tutkimuksista vastaava Jonne Kuittinen.