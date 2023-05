Traaginen treidaaja Jesse Livermore voitti ja hävisi isoilla panoksilla

Jesse Livermore oli vuosina 1877-1940 elänyt legendaarinen sijoittaja ja treidaaja, jonka tarina on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Livermore oli yhdessä vaiheessa elämästään yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Hänen elämään mahtui loistoa ja ylellisyyttä, mutta myös henkilökohtaisia skandaaleja sekä taloudellisia ja inhimillisiä menetyksiä.

Sijoittajana ja treidaajana Livermore pelasi isolla riskillä ja ansaitsi miljoonia dollareita vuoden 1929 pörssiromahduksen aikana.

Hän teki kuitenkin myös suuria virheitä.

Vuoteen 1934 mennessä Livermore oli ehtinyt käyttää loppuun 100 miljoonan dollarin omaisuuden, jonka hän oli ansainnut osakemarkkinoilla vain viisi vuotta aiemmin. Hän teki kolmannen konkurssin ja erosi toista kertaa.

Livermore ei ollut vain treidaaja. Hän tuli tunnetuksi myös siitä, että popularisoi modernin teknisen analyysin. Hän kehitti tarkan silmän trendinmuutosten havaitsemiseen. Jesse oli myös yksi ensimmäisistä treidareista, jotka käyttivät stop loss -tekniikkaa kaupoissaan.

Isoja voittoja pörssiromahduksista

Livermore aloitti sijoittajan uransa nuorena osakkeiden lähettipoikana Bostonissa. Hän alkoi pian kaupankäynnin omaksi edukseen ja kehitti maineen menestyvänä treidaajana. Hän kasvatti omaisuuttaan, mutta myös menetti sen useita kertoja uransa aikana. Hänen kokemuksensa johtivat hänet kehittämään sarjan kaupankäyntiperiaatteita, jotka korostivat riskienhallinnan ja kurinalaisuuden tärkeyttä.

Livermoren oli tunnettu kyvystään lukea markkinatrendejä ja tehdä kannattavia kauppoja havaintojensa perusteella. Hän kirjoitti myös useita kirjoja, kuten esimerkiksi How to Trade in Stocks ja Reminiscences of a Stock Operator, jotka ovat sijoituskirjallisuuden klassikoita.

Yksi Jesse Livermoren merkittävimmistä saavutuksista oli hänen tarkka ennusteensa vuosien 1907 ja 1929 pörssiromahduksista. Hän pystyi tunnistamaan markkinatrendit ja tekemään strategisia kauppoja ennen romahduksia, minkä ansiosta hän pystyi minimoimaan tappionsa ja maksimoimaan voittonsa.

Hänen menestyksekkäimpiin sijoituksiinsa kuuluu muun muassa osakemarkkinoiden shorttaaminen vuonna 1907, minkä ansiosta hän sai merkittävää voittoa markkinoiden romahtaessa. Hän teki suuren voiton myös shorttaamalla markkinoita uudelleen vuonna 1929, juuri ennen suuren laman aiheuttanutta pörssiromahdusta.

Osakemarkkinoilla saavuttamansa menestyksen lisäksi Livermore teki menestyksekkäitä sijoituksia myös hyödykkeisiin, kuten puuvillaan ja vehnään. Hän pystyi ennustamaan tarkasti markkinasuuntaukset ja tekemään kauppoja, joiden avulla hän pystyi hyötymään näistä sijoituksista.

Jesse Livermoren sijoituskirjat ovat klassikkoja

Jesse Livermoren kirjaa Reminiscences of a Stock Operator pidetään klassikkona treidaajien ja sijoittajien keskuudessa. Kirjassa kerrotaan omakohtaisesti Livermoren kokemuksista osakemarkkinoilla ja kerrotaan hänen kaupankäyntistrategioistaan ja riskinhallintatekniikoistaan. Sitä luetaan ja tutkitaan edelleen paljon niiden keskuudessa, jotka haluavat oppia Livermoren onnistumisista ja epäonnistumisista.

Jesse Livermoren sijoituskirjan pääviesti on korostaa kurinalaisuuden, kärsivällisyyden ja riskienhallinnan merkitystä menestyksekkäässä osakekaupassa.

Livermore korostaa koko kirjan ajan, että on tärkeää ymmärtää markkinoiden suuntauksia ja olla kärsivällinen kauppoja tehdessä. Hän korostaa myös tarvetta hallita tunteitaan ja välttää impulsiivisia päätöksiä, jotka voivat johtaa merkittäviin tappioihin.

Toinen kirjan keskeinen viesti on virheistä oppimisen tärkeys. Livermore kertoo tarinoita omista epäonnistumisistaan ja tappioistaan, ja hän korostaa näiden kokemusten analysoinnin tärkeyttä tulevien kaupankäyntipäätösten parantamiseksi.

Livermore uskoi markkinapsykologian ymmärtämisen tärkeyteen ja ihmisten tunteiden vaikutukseen osakekursseihin. Joitakin hänen keskeisiä strategioitaan olivat esimerkiksi seuraavat:

Trendin seuraaminen: Livermore uskoi markkinoiden trendien seuraamiseen ja kauppojen tekemiseen markkinoiden suunnan mukaan. Hän odotti usein trendin vahvistumista ennen kuin teki kaupat. Riskienhallinta: Livermore tunnettiin poikkeuksellisista riskinhallintataidoistaan. Hänellä oli aina käytössä stop-loss, jolla hän rajoitti tappioitaan, jos kauppa meni häntä vastaan. Hän uskoi myös hajauttamisen tärkeyteen ja hajautti sijoituksensa eri aloille riskien minimoimiseksi. Tappioiden pysäyttäminen: Livermore ei pelännyt leikata tappioitaan ja irtautua kaupasta, jos se ei toiminut. Hän uskoi kurinalaisuuden tärkeyteen eikä antanut tunteiden hämärtää arvostelukykyään. Kärsivällisyys: Livermore uskoi kärsivällisyyteen ja oikeiden tilaisuuksien odottamiseen. Hän odotti usein, että markkinat vahvistavat trendin, ennen kuin hän teki kaupan, ja hän oli tarvittaessa valmis odottamaan pitkiäkin aikoja.

Livermoren tunnettuja lausahduksia

Jesse Livermoren näkemyksiä siteerataan ahkerasti. The Robust Trader -sivusto on kerännyt niistä muutamia tunnetuimpia.

”Tee kauppaa vain silloin, kun markkinat ovat selvästi nousujohteiset tai laskusuuntaiset.”

”Osta nousevia osakkeita ja myy laskevia osakkeita.”

”Markkinat eivät ole koskaan väärässä – mielipiteet ovat usein.”

”Tappion ottamatta jättäminen, se on se, mikä tekee vahinkoa kukkarolle ja sielulle.”

”Minun on ostettava nousevalla trendillä. En osta pitkään salkkuun osakkeita laskevalla trendillä, vaan trendillä ylöspäin.”

”Osakesijoittajan on taisteltava voimakkaasti kalliita vihollisia vastaan omassa itsessään.”

Livermoren elämä ei kuitenkaan ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Hän kamppaili masennuksen kanssa ja koki kovan henkilökohtaisen takaiskun poikansa kuoleman vuoksi. Suuren laman aikaiset taloudelliset tappiot olivat myös vaatineet häneltä veronsa.

Livermore ampui itsensä Sherry-Netherland-hotellin vaatehuoneessa New Yorkissa vuonna 1940.