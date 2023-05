Vietnam kiihdyttää talouskasvua – tällä ETF:llä piensijoittaja pääsee maan osakemarkkinoille mukaan

Vietnamin talouskasvu on hidastunut, mutta nyt on merkkejä käänteestä kovempaan kasvuun.

Ensi vuonna kehittyvät markkinat saattavat loistaa vahvalla tuloskasvulla.

”Tuloskasvunäkymät tälle vuodelle ovat melko vaisut kaikilla alueilla. Ensi vuonna kehittyvien markkinoiden odotetaan kuitenkin kirivän ripeimpään kasvuun”, Nordean päästrategi Antti Saari toteaa.

Nordean ennusteessa kehittyvien markkinoiden tuloskasvuodotus on tämän vuoden osalta lievästi miinuksella, mutta ensi vuodelle pankki odottaa peräti noin 17 prosentin tuloskasvua. Se on selvästi vahvempaa kuin esimerkiksi euroalueella, jolle Nordea ennustaa noin kahdeksan prosentin tuloskasvua.

Kehittyvillä markkinoilla on Saaren mukaan havaittavissa jo positiivisen käänteen merkkejä.

Vietnamin markkinoille sijoittavan PYN Eliten salkunhoitaja Petri Deryng kertoo markkinakatsauksessaan, että Vietnamin bruttokansantuotteen kasvu hidastui 3,3 prosentin tasolle tammi-maaliskuun aikana.

”Maan vienti on kirjannut syksystä lähtien heikkoja lukemia muiden aasialaisten vientimaiden tapaan, mutta viennin heikkous ei ole keskeisin syy Vietnamin talouskasvun hidastumiseen. Loppusyksystä Vietnamin viranomaistoimien aiheuttama likviditeettitilanteen heikentyminen ja nopeasti kohonnut korkotaso saivat aikaan epävarmuutta kotimarkkinoilla, ja tämän seurauksena kuluttajat siirsivät suunnittelemiaan hankintoja”, Deryng toteaa.

Deryngin näkemyksen mukaan ensimmäisen vuosikvartaalin aikana on mitä ilmeisimmin kirjattu kotimaisen kysynnän pohjalukemat.

Vuoden 2023 aikana Vietnamin talouskasvu on kiihtymään päin. Maan korkotaso on jo saatu selvästi laskevalle uralle.

”Korkotasoa ei ole syytäkään pitää korkeana, sillä inflaatiota vastaan ei tarvitse taistella, kun kuluttajahinnat on saatu pidettyä suhteellisen vakaina”, Deryng toteaa.

Vietnamin kasvulukevat ovat sellaisia, joista länsimaissa ja muissa kehittyneissä talouksissa voidaan vain kuvitella. Vietnamin hallitus tavoittelee tälle vuodelle 6,5 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. PYN Eliten bkt:n kasvuarvio on hieman maltillisempi eli 5,5 prosenttia, Deryng kertoo.

Lisäksi Vietnamin pörssissä on edullisia osakkeita, Deryng kertoo. Nähtäväksi jää, milloin maan parantunut likviditeettitilanne ja alentuneet korot innostavat sijoittajia isommin takaisin ostolaidalle, hän pohtii.

”Vietnamin hallinto on käynyt terhakkaasti toimeen vauhdittaakseen talouskasvua. Päätöksenteon vauhti on yllättänyt monet sijoittajatkin, vaikka pörssi edelleen etenee vaakasuoraan ilman selkeää nousukäännettä”, Deryng toteaa.

Piensijoittajalle helpoin ja kustannustehokkain tapa sijoittaa Vietnamin markkinoille on pörssinoteerattu indeksirahasto. Markkinoilta löytyy Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF.

Rahaston suurin painotus on kiinteistöalan yrityksissä yli 35 prosentin painolla. Toiseksi suurin toimiala on rahoitus jonka osuus salkusta on lähes 21 prosenttia. Teollisuuden osuus on vain kuusi prosenttia.