Biolääkeyhtiö Abbvie on osinkosijoittajan helmi

Abbvie on tarjonnut vuosien saatossa kestävästi kasvavaa osinkotuottoa.

Korkeita osinkotuottoja jahtaava osakesijoittaja saattaa astua ansaan, jota kutsutaan osinkoansaksi.

Mitä enemmän osake laskee, sen korkeammaksi osinkotuotto nousee. Kun osinkoa maksava yritys joutuu ongelmiin, lähtee sen osakekurssi laskuun. Syy on selvä. Ongelmien takia yrityksen tulevaisuudessa tapahtuva tuloksentekokyky on uhattuna. Tämä saa osan sijoittajista myymään osakkeensa, kun taas toiset eivät suostu ostamaan osaketta kuin alennettuun hintaan.

Pelkkää osinkotuottoa tuijottava sijoittaja tulee siis valinneeksi salkkuunsa juuri niitä yrityksiä, joiden liiketoiminnan odotetaan heikentyvän.

Osinkosijoittajan kannattaa siis yrittää löytää yhtiöitä, joiden osinko on kestävällä pohjalla.

Amerikkalainen Sijoitussivusto Motley Fool kertoo, että Abbvie on ilmiömäinen korkean tuoton osinko-osake, jota sijoittajan kannattaa ostaa ja pitää hallussaan pitkään.

Mikä on Abbvie?

Abbvie on maailmanlaajuinen biolääkeyritys. Se keskittyy vakaviin sairauksiin, joissa on suuri tarve uusiin hoitoihin. Se toimii neurologian, immunologian ja onkologian terapia-alueilla.

bbVie aloitti tiensä alunperin Abbottin kautta. Abbotin perusti chicagolainen lääkäri Wallace Abbott vuonna 1888. AbbVie erotettiin Abbottista omaksi biolääketieteen yrityksekseen vuoden 2013 alusta.

AbbVie ei ole tavallinen osinko-osake. Ensinnäkin suuri lääkevalmistaja tarjoaa analyytikoiden konsensusennusteen mukaan 4,4 prosentin osinkotuoton. Lukema ei ole erityisen korkea, kun sitä verrataan kotimaisiin yhtiöihin, mutta se on lähes kolme kertaa suurempi kuin S&P 500 -listan osakkeiden keskimääräinen tuotto.

Abbvie on lisäksi osinkoaristokraatti eli yhtiö, joka on vuodesta toiseen nostanut osinkoaan. Motley Fool -siuvston mukaan yhtiö on nostanut osinkoaan 51 peräkkäisenä vuotena. Lisäksi AbbVie on nostanut osinkoaan peräti 270 prosenttia sen jälkeen, kun se irrottautui Abbottista.

AbbViellä on hyvät mahdollisuudet jatkaa osinkojen korotuspolitiikkaansa. Viime vuonna yhtiö maksoi osinkoja noin 10 miljardia dollaria. Samalla se tuotti kuitenkin noin 24 miljardia dollaria vapaata kassavirtaa eli sitä kassaan tulevaa rahaa, joka yritykselle jää kaikkien kulujen ja investointien jälkeen.

Tuotekehitysputkessa uusia lääkkeitä

Tosin tänä vuonna yhtiön eniten myydyn Humira-lääkkeen myynti tulee laskemaan. Humira on tarkoitettu esimerkiksi nivelreuman ja muiden autoimmuunisairauksien hoitoon. Tänä vuonna AbbVie tulee kohtaamaan kilpailua muista vastaavista lääkkeistä, kun Abbvie menettää yksinoikeuden vastaavantyyppisiin lääkkeisiin.

Motley Fool -sivuston mukaan Humira tuotti 37 prosenttia AbbVien kokonaistuloista vuonna 2022. Lääkkeen maailmanlaajuinen myynti laski yli 25 prosenttia vuoden takaisesta tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä laski kokonaisliikevaihtoa 9,7 prosenttia.

Abbvie on kuitenkin valmistautunut Humira-myynnin laskuun. Sillä on jo kaksi uutta lääkettä, Rinvoq ja Skyrizi, joiden Abbvie odottaa tuottavan enemmän myyntiä kuin Humira tuotti parhaimmillaan. Yhtiöllä on myös muita vahvoja kassavirtaa tuovia lääkkeitä, kuten Botox, psykoosilääke Vraylar ja migreenilääke Ubrelvy.

Markkinaosuuksien voittaminen AbbVien Humira-myynniltä ei myöskään ole kilpailijoille välttämättä helppoa. Abbvie on käyttänyt 20 vuoden etumatkansa ansiosta miljardeja dollareita esteiden pystyttämiseen ”hidastaakseen kilpailijoiden toimintaa ja suojellakseen mahdollisimman suurta osaa markkinoista”, kertoo Kalifornian yliopiston oikeustieteen professori Robin Feldman NPR-sivustolle.

Analyytikoiden suosikki

AbbVie nosti tammi-maaliskuun tulosraportin julkistuksen yhteydessä koko vuoden 2023 oikaistua osakekohtaista tulosennustettaan 10,62-11,02 dollarista 10,72-11,12 dollariin.

AbbVie uskoo palaavansa vahvaan kasvuun vuodesta 2025 alkaen.

Motley Fool muistuttaa, että parhaat lääkeyhtiöt pystyvät rahoittamaan menestyksekkäästi parhaiten myymiensä lääkkeiden voitoilla tutkimusta ja kehitystä sekä uusien lääkkeiden myyntipanostuksia vahvojen tuotekehitysputkien rakentamiseksi.

AbbVie on tehnyt juuri näin. Motley Fool -sivuston mukaan sen tuotekehitysputkessa on tällä hetkellä yli 90 kehitteillä olevaa lääkettä. Niistä yli 50 on joko keski- tai myöhäisvaiheen kliinisissä testeissä.

AbbVie on myös tehnyt useita onnistuneita yritysostoja viime vuosina. Yhtiö on jatkuvasti saavuttanut tai ylittänyt ohjeistuksensa.

Yhtiön osake noteerataan tällä hetkellä noin 136 dollarin hintaan. Analyytikoiden mediaanitavoitehinta on 163 dollaria. Nykyinen konsensussuositus 27:n sijoitusanalyytikon keskuudessa on, että Abbvie on ostopaperi. Tämä luokitus on pysynyt vakaana toukokuusta lähtien.