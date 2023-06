Arvo-osakkeiden lento loppui lyhyeen – kärsivällisyys vielä palkitaan

Tekoälybuumi on tukenut kasvuosakkeiden kysyntää.

Kuvio 1 Arvo-osakkeet ovat tuottaneet Yhdysvalloissa merkittävästi heikommin kuin kasvuosakkeet tänä vuonna. Kuvion lähde: Bloomberg.

Kuluva vuosi on ollut erinomainen kasvusijoittajille. Sitä vastoin arvosijoittajilla on ollut vaikeaa. Amerikkalaisia kasvuosakkeita seuraava osakeindeksi, Russell 1000 Growth Index, on kallistunut 23,22 prosenttia tänä vuonna. Arvo-osakkeiden markkina-arvojen kehitystä kuvaava, Russell 1000 Value Index, on lähes alkuvuoden tasolla. Se on noussut vain 0,22 prosenttia.

Toukokuussa kyseisten indeksien tuottoero oli peräti noin kahdeksan prosenttiyksikköä. Se oli suurin tuottoero kasvuosakkeiden hyväksi vuoden 2000 jälkeen. Arvo-osakkeet ovat nyt tuottaneet vähemmän kuin kasvuosakkeet seitsemän viikkoa peräkkäin.

Arvo- ja kasvuosakkeiden välinen tuottokehitys on muuttunut nopeasti. Viime vuonna arvo-osakkeet tuottivat merkittävästi enemmän kuin kasvuosakkeet. Russell 1000 Value -indeksin tuotto oli -9,69 prosenttia. Russell 1000 Growth -indeksi halpeni peräti -29,82 prosenttia, kun nouseva korkotaso iski erityisesti korkeasti arvostettuihin osakkeisiin.

Sijoittajasentimentti on tänä vuonna suosinut kasvuosakkeita. Yksi sen syistä on tekoälybuumi, jonka odotetaan auttavan erityisesti teknologiayhtiöiden liiketoimintaa. Teknologiaosakkeista iso osa on kasvuosakkeita. Toinen syy liittyy inflaatiokehitykseen. Inflaatio-odotukset ovat laskeneet viime vuoden keväästä alkaen. Myös toteutuneen inflaation huippu on ainakin tältä erää ohitettu. Se on lisännyt sijoittajien riskinottohalukkuutta, joka on näkynyt kasvuosakkeiden kysynnän kasvuna. Lisäksi kevään pankkikriisi on vaikuttanut arvo- ja kasvuosakkeiden väliseen tuottoeroon. Pankkiosakkeet halpenivat tuntuvasti maaliskuussa. Niistä monet lasketaan arvo-osakkeiksi.

Kuluva vuosi on ollut vaikea erityisesti kvantitatiivisia sijoitusstrategioita hyödyntäville tahoille. Ne noudattavat usein ”long-short”-strategioita. Esimerkiksi arvofaktorin kohdalla ne ostavat (”long”) matalasti arvostettuja osakkeita ja myyvät lyhyeksi (”short”) korkeasti arvostettuja osakkeita. Kasvuosakkeiden vahva kurssinousu on johtanut siihen, että strategian ”short” on tuottanut tappiota ja strategian ”long” on arvo-osakeindeksien perusteella kutakuinkin alkuvuoden tasolla.

Arvostustasojen näkökulmasta arvo-osakkeet näyttäytyvät kuitenkin nykytilanteessa houkuttelevana vaihtoehtona. Arvo- ja kasvuosakkeiden välinen arvostustasoero on P/S-luvulla mitattuna Bloombergin mukaan korkeampi kuin 91 prosenttia ajasta alkaen vuodesta 2000. Yhdysvaltain osakemarkkinan arvo-osakeportfolion P/S-luku on 0,79. Kasvuosakeportfolion P/S-luku on 8,78. Historiallisesti suuri arvostustasoero on indikoinut hyvää ostopaikkaa arvo-osakkeissa. Arvosijoittajan suurin hyve on kärsivällisyys.