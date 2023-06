Dovre Groupin kasvu sakkaa – osake sukeltaa tulosvaroituksen vuoksi

Väkevästi kasvanut Dovre Group kohtaa nyt vaikeammat ajat.

Projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja Dovre Groupin osake rysähti maanantaina lähes 12 prosenttia tulosvaroituksen vuoksi. Kuluvan vuoden aikana osakkeen arvosta on sulanut 16 prosenttia.

Yhtiö julkisti tulosvaroituksen ja ilmoitti, että se laskee liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2023.

Uuden ohjeistuksen mukaan Dovre odottaa vuonna 2023 liikevaihdon olevan välillä 185-195 miljoonaa euroa ja liikevoiton yli 7,0 miljoonaa euroa. Dovren liikevaihto vuonna 2022 oli 203 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa

Aiemmassa huhtikuun lopussa julkistetussa ohjeistuksessa Dovre oli odottanut liikevaihdon vuonna 2023 kasvavan vuodesta 2022 ja liikevoiton olevan noin vuoden 2022 tasolla.

Ohjeistuksen laskun syynä on Suomen uusiutuvan energian markkinan uusien projektien pienempi määrä sekä pienempi koko vuoden 2023 aikana sekä Norjan kruunun heikkeneminen vuositasolla noin 10 prosenttia.

Dovren projektihenkilöstö- ja konsultointipalveluiden kysyntä on jatkunut vahvana ja nämä kaksi liiketoiminta-aluetta yhdessä saavuttavat vuoden 2022 tasonsa sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta ilman valuuttakurssien vaikutusta.

Dovre Group on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Vuosien 2018-2022 aikana yhtiön liikevaihto on noussut 66 miljoonasta eurosta 203 miljoonaan euroon. Tuloskasvu on ollut vieläkin vauhdikkaampaa.

Nyt kasvu on kuitenkin hyytynyt.

Kuluvan vuoden ensimmäiselläkin vuosineljänneksellä liikevaihto laski vertailukaudesta 4,3 prosenttia vajaaseen 46 miljoonaan euroon. Konsultointi kasvoi 17 prosenttia, mutta uusiutuvan energian liiketoiminta laski 23 prosenttia. Uusiutuvan energian liiketoiminta koostuu Dovren vuonna 2021 ostamasta Suvic Oy:n liiketoiminnasta.

Erityisesti norjan kruunun heikentyminen vaikutti negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi noussut tammi–maaliskuussa 4,9 prosenttia vertailukaudesta 4,3 prosentin laskun sijaan.

Liikevoitto pysyi kuitenkin viime vuoden tasolla 1,7 miljoonassa eurossa.

Uusiutuvassa Energiassa liiketoiminnan kausiluonteisuus on muita segmenttejä voimakkaampaa tuulipuistojen rakentamisen tapahtuessa pääosin kesäkaudella.

Dovre Groupin toimitusjohtaja Arve Jensen kertoo, että tuulipuistojen rakentamismarkkina on ollut vähemmän aktiivinen kuin vuonna 2022. Tämä on luultavasti johtunut kohonneista pääomakustannuksista sekä rajallisesta kapasiteetista ottaa vastaan ​​uusia liittymispyyntöjä valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Dovre Group julkaisee vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa 17.8.2023.