Finanssivalvonnan hampaisiin joutunut sijoitusyhtiö Ermitage Partners luopuu leikistä

Finanssivalvonta on kieltänyt sijoitusyhtiön tarjoamasta sijoituspalveluja. Nyt yhtiö on peruuttanut toimilupahakemuksensa.

Ermitage Partners Oy on peruuttanut sijoituspalveluiden toimilupahakemuksensa, sijoitusyhtiö kertoo tiedotteessaan. Yhtiö jätti viime vuonna Finanssivalvonnalle sijoituspalvelutoimilupahakemuksen, jonka tarkoituksena oli laajentaa yhtiön toimintaa strategisesti tietyille uusille liiketoiminta-alueille toimiluvan saatuaan.

Finanssivalvonta teki 6. kesäkuuta päätöksen kieltää Ermitage Partnersia tarjoamasta sijoituspalveluja.

Sijoitusyhtiö kertoo, että se on valittanut kieltopäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Ermitage ei ole oman käsityksensä mukaan toiminut sijoituspalvelulain vastaisesti eikä kieltopäätökselle ole oikeudellisia perusteita.

”Nykyiset olosuhteet huomioon ottaen olemme lisäksi päättäneet peruuttaa toimilupahakemuksemme tässä vaiheessa”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Ermitage Partners pidättäytyy avustamasta rahastonhoitajia heidän varainhankinnassaan, kunnes sopiva sääntelykehys on varmistettu.

Finanssivalvonta katsoi kesäkuun alussa, että Ermitage Partners on tarjonnut sijoituspalveluja ilman laissa edellytettyä toimilupaa, vaikka yhtiön toiminta on täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiön toiminta on käsittänyt vaihtoehtorahastojen osuuksien markkinointia ja myynnin edistämistä, ja se on toiminnallaan mahdollistanut sen, että suomalaiset sijoittajat ovat voineet tehdä sijoituksia tiettyihin ulkomaisiin vaihtoehtorahastoihin.

Yhtiön toiminnan tavoitteena on ollut saada sijoitussitoumuksia markkinoimiinsa ETA-vaihtoehtorahastoihin, koska yhtiö on saanut välitystoiminnastaan palkkiota ulkomaisilta rahastonhoitajilta. Yhtiön toiminta on siten täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.

Yhtiö on hakenut Finanssivalvonnalta toimilupaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tarkoituksenaan tarjota muun muassa vaihtoehtorahastoja koskevien toimeksiantojen välittämistä. Toimilupakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että yhtiö on jo vuoden 2022 aikana ja edelleen vuonna 2023 tarjonnut sijoituspalvelua ilman sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, vaikka yhtiö on ollut tietoinen sen tarpeellisuudesta ja yhtiön sijoituspalvelun tarjoamista koskevan toimiluvan käsittely on ollut kesken.

Helsingin Sanomat kertoi toukokuussa, että Ermitage oli kerännyt lyhyen toimintansa aikana suomalaissijoittajilta yli miljardi euroa varoja. Yhtiön asiakkaiden varat on ohjattu ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin.