Finanssivalvonta kieltää tämän sijoituspalveluyhtiön toiminnan

Finanssivalvonta kieltää Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa.

Finanssivalvonta katsoo, että Ermitage Partners Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman laissa edellytettyä toimilupaa, vaikka yhtiön toiminta on täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiön toiminta on käsittänyt vaihtoehtorahastojen osuuksien markkinointia ja myynnin edistämistä, ja se on toiminnallaan mahdollistanut, että suomalaiset sijoittajat ovat voineet tehdä sijoituksia tiettyihin ulkomaisiin vaihtoehtorahastoihin.

Yhtiön toiminnan tavoitteena on ollut saada sijoitussitoumuksia markkinoimiinsa ETA-vaihtoehtorahastoihin, koska yhtiö on saanut välitystoiminnastaan palkkiota ulkomaisilta rahastonhoitajilta. Yhtiön toiminta on siten täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.

Yhtiö on hakenut Finanssivalvonnalta toimilupaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tarkoituksenaan tarjota muun muassa vaihtoehtorahastoja koskevien toimeksiantojen välittämistä. Toimilupakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että yhtiö on jo vuoden 2022 aikana ja edelleen vuonna 2023 tarjonnut sijoituspalvelua ilman sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, vaikka yhtiö on ollut tietoinen sen tarpeellisuudesta ja yhtiön sijoituspalvelun tarjoamista koskevan toimiluvan käsittely on ollut kesken.

Rahoitusvälineiden markkinointiin sovelletaan sijoituspalveluita koskevaa sääntelyä. Rahoitusvälineiden markkinointia ei ole sijoituspalvelulaissa määritelty tarkemmin, mutta Finanssivalvonnan vakiintuneen tulkinnan mukaan rahoitusvälineiden markkinoinnin voidaan yleisesti katsoa sisältyvän sijoituspalvelujen ja oheispalvelujen sekä rahoitusvälineiden myynnin edistämiseen tähtäävään toimintaan.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen, sillä Ermitage Partnersilla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä 30 päivän kuluessa.

Helsingin Sanomat kertoi toukokuussa, että Ermitage oli kerännyt lyhyen toimintansa aikana suomalaissijoittajilta yli miljardi euroa varoja. Yhtiön asiakkaiden varat on ohjattu ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin.

Ermitage on saanut asiakkaikseen säätiöitä ja muita ammattisijoittajia sekä huomattavan määrän yrityselämässä menestyneitä yksityishenkilöitä. Yhtiön toiminta on muistuttanut rahastoyhtiötä, mutta Suomen viranomaiset eivät kuitenkaan ole jostain syystä valvoneet sen toimintaa millään tavoin.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 9,8 miljoonaa euroa ja teki noin 4,0 miljoonan euron tuloksen. Henkilöstöä sillä on Suomessa tilinpäätöshetkellä 12.