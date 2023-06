Teknojätit kääntäneet USA:n pörssin härkämarkkinaan – rikkoutuuko kaikkien aikojen ennätyslukemat?

Ennätyksellisen pitkä karhu- eli laskumarkkina on kääntynyt nousumarkkinaksi Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi on ollut nousutrendillä sitten lokakuun 12. päivän, jonka jälkeen indeksi on kivunnut 20 prosenttia lähes 4299 pisteen lukemaan. Yli 20 prosentin nousu merkitsee siis uuden härkämarkkinan syntymistä.

Ammattitreidaaja Jukka Lepikko jakoi Twitterissä kuvaajan, joka osoittaa nousun olleen erityisen voimakasta teknologiasektorilla.

Eilisen pörssipäivän jälkeen talousmedia hehkuttaa, että S&P 500 on nyt virallisesti nousumarkkinassa.



Nyt siis täyttyi 20 % nousu pohjasta myös päätöskursseista mitattuna. 13.10.2022 intraday pohjasta on tultu tosin ylös jo 23 %.



Wall Street Journalin otsikon mukaan tämä oli… pic.twitter.com/hiV9p0EnBL — Jukka Lepikkö (@JukkaLepikko) June 9, 2023

Varainhoidon konkari Hannu Angervuo muistuttaa viikkokirjeessään että S&P 500-indeksi on kuitenkin edelleen noin 10,5 prosenttia alle kaikkien aikojen korkeimman päätöslukeman, mikä saavutettiin 3. tammikuuta 2022.

Angervuo laskee, että S&P 500-indeksi on ollut karhumarkkinassa jo 249 pörssipäivää, mikä on pisin karhumarkkina sitten toukokuun 15.päivänä vuonna 1948. Silloin karhumarkkinaa kesti 484 pörssipäivää. Keskimäärin karhumarkkinan kesto on ollut 142 pörssipäivä.

Jälleen kerran kurssinousu on muutamien teknojättien varassa.

”Noin kolmeneljäsosaa indeksin tämän vuoden noususta on peräisin seitsemän suuren teknologiayhtiön kurssinoususta. Nämä yhtiöt ovat: Nvidia (kurssinousu 163,5%), Meta (119,8%), Tesla (90,6%), Alphabet = Google (55,5%), Amazon (47,9%), Apple (38,9%), Microsoft (35,6%)”, Angervuo toteaa.

Voiko kaikkien aikojen S&P 500 -indeksin ennätys rikkoutua?

Entä jatko? Voisiko osakeindeksi kivuta uuteen kaikkien aikojen ennätykseen? Vastaus saattaa riippua keskuspankista, Angervuo tuumii.

”Osakeoptimistit saivat uutta vettä myllyyn sanomalla, että USA:n keskuspankki ei nosta ensi viikon keskiviikkona ohjauskorkoja ja pian aletaan tavoitella uutta kaikkien aikojen kurssiennätystä. Sen saavuttaminen voi tulla jo vuoden kuluessa, sillä keskuspankin odotetaan lähtevän laskemaan ohjauskorkoja viimeistään tulevan syksyn aikana.”

Angervuo muistuttaa kuitenkin, että USA:n keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell on moneen kertaan todennut markkinoille, että keskuspankki pitää ohjauskorot korkealla ja pidemmän ajan.

Markkinoiden näkemys korkopolitiikasta on toinen.

”Selväkielisesti Powell on todennut, että keskuspankki ei laske ohjauskorkoja kuluvan vuoden aikana. Markkina on kuitenkin toista mieltä ja aika näyttää joutuuko Powell perumaan puheensa korkojen pitämisestä korkealla.”

Lisäksi makrotaloudessa saattaa olla edessä synkemmät ajat. Yhdysvaltojen tuoreet viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset nousivat uuteen ennätykseen 261 000, jossa oli nousua 28 000 edellisestä viikosta.

Työllisyyslukujen tarkempi tarkastelu antaa työllisyystilanteesta kuitenkin valoisamman kuvan.

”Harva ehkä muistaa, että viime viikon perjantaina USA:ssa julkaistiin toukokuun ennätykselliset uusien maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen tilastot”, Angervuo kertoo.

Toukokuussa Yhdysvalloissa syntyi 339 000 uutta maatalouden ulkopuolista työpaikkaa, kun markkinat odottivat vain noin 180 000 työpaikan syntyä.

Varoittavia ääniä arvovaltaiselta taholta

Muutamat kokeneet ammattisijoittajat ovat kuitenkin näkymien suhteen pessimistisiä. Angervuo kertoo, että tällä viikolla ainakin kaksi gurua varoitti pörssimarkkinoiden vaaroista.

Ensin George Soroksen sijoituksia kymmenkunta vuotta hoitanut Stanley Druckenmiller varoitti karhumarkkinan olevan kaikkea muuta kuin mennyttä kauraa.

”Bloombergin sijoittajatilaisuudessa puhunut miljardööri Druckenmiller uskoi USA:n keskuspankin pitävän ohjauskorot korkealla pitkään ja sanoi USA:n talouden ajautuvan taantumaan ensi vuonna”, Angervuo kertoo.

Toinen pahanilman lintu oli torstaina puhunut miljardööri Ray Dalio. Hän varoitti USA:n olevan pitkän taloussyklin loppupäässä.

”Ray Dalio uskoi reaalikorkojen pysyvän korkeana ja osana kehitystä talous on ajautumassa pitkään kestävään velkakriisiin. No ainakin voi todeta, että Bloomberg sai runsaasti huomiota sijoittajaseminaarin puhujien pörssihavaintoja esitellessään”, Angervuo toteaa.

Kaikesta tästä voi sijoittajan olla vaikea vetää johtopäätöksiä indeksin suunnasta.

”Mitä näistä kaikista tilastonumeroista ja markkinahälystä pitäisi ajatella. Ei kai muuta kuin: ei tästä ota Erkkikään selvää!”, Angervuo lataa.