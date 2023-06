Investors House myynyt ensimmäisen osan asuntokehityskohteesta Vantaalla

Investors Housen Vantaan kiinteistökehityshanke tulee ensimmäisenä vaiheeseen, jossa hankekehityksen tulos realisoituu tulokseen.

Investors Housen tulos jäi alkuvuonna heikoksi. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt korjaustoimia, joilla tulevien vuosien kannattavuutta pyritään vahvistamaan. Toimitusjohtaja Petri Roininen kommentoi yhtiön tilannetta Inderesin analyytikko Matias Arolan haastattelussa.

Investors House on 30.6.2021 solmitun ja tiedotetun esisopimuksen perusteella myynyt ensimmäisen osan asuntokehityskohteesta Vantaalla Tikkurilan Neilikkatiellä. Toisen osan kauppa on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Yhteistyökumppaneiden ja Vantaan kaupungin kanssa kehitettyyn ja nyt myytyyn kohteeseen vahvistui vuodenvaihteessa yhteensä hieman vajaa 10 000 kerrosalaa uutta pääasiassa asuntorakennusoikeutta.

Investors House omistaa edelleen myös viereisellä tontilla sijaitsevan noin 7 400 neliön toimistorakennuksen, jonka vuokrausaste on 100 prosenttia.

Rakennusoikeuden vahvistumisen myötä syntynyt tulosvaikutus 3,0 miljoonaa euroa ennen veroja on tiedotettu lainvoiman vahvistuttua 11.1.2023 ja kirjattu vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen tulokseen.

Kauppojen kassavaikutuksesta noin 2,1 miljoonaa euroa toteutui kesäkuun 22. päivänä ja noin 3,4 miljoonaa euroa toteutuu toisessa vaiheessa kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

’’Tikkurila on yksi koko pääkaupunkiseudun vetovoimaisimmista kaupunginosista. On hienoa saada olla mukana Vantaan perinteisen keskuksen uudistamisprosessissa sekä asuntokehityshankkeen että toimitilatarjonnan osalta”, toimitusjohtaja Petri Roininen kertoo.

Roinisen mukaan Investors Housella on omia asuntokehityshankkeita vireillä Helsingissä ja Vantaalla sekä osakkuusyhtiön toimesta Jyväskylässä. Neilikkatien kehityshanke tulee niistä ensimmäisenä vaiheeseen, jossa hankekehityksen tulos realisoituu tulokseen.

Roinisen mukaan Investors House on ollut yhä varovainen investoinneissaan. Konsernin tilannetta nykyisessä korkoympäristössä helpottaa kuitenkin huomattavasti vahva tase ja omavaraisuus sekä kiinteistöjen korkea 99 prosentin vuokrausaste.

Kiinteistökanta koostuu sekä toimitiloista että asunnoista. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 58 prosenttia, kun tavoitetasona on vähintään 45 prosenttia.

Investors House pyrkii aloittamaan kasvuinvestoinnit kuluvana vuonna. Yhtiö on käynyt keskustelua alkuvuonna noin kymmenestä hankkeesta.

Roinisen mukaan markkinassa on paljon tavaraa. Rakennusliikkeillä on myymättömiä asuntoja, joista voi saada tukkualennuksia. Erilaisilla kiinteistökehittäjillä on tontteja ja osakkuuksia kaupan. Tämän lisäksi perustoimitilakohteita tarjotaan potentiaalisille ostajille.