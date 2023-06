Omakotiliitto: Kaukolämmön hinnoittelussa on isoja eroja

Omakotiliiton selvityksestä käy ilmi, että kaukolämpöyhtiöistä suurin osa nostanut hintoja.

Omakotiliiton selvityksessä oli mukana 97 kaukolämpöaluetta ja 73 yhtiötä. Selvityksen on tehnyt KTI Kiinteistötieto Omakotiliitolle.

Tilastossa seurataan pientalokohteen kaukolämmön perusmaksua ja energiahintaa ja näiden muutosta edellisvuoteen.

Selvityksen mukaan seurannassa mukana olevista yhtiöstä 59 kpl on nostanut tehoon perustuvaa kiinteää kuukausimaksua, yksi yhtiö on laskenut ja 37 yhtiötä on pitänyt kuukausimaksun ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Kaukolämmön energiamaksua on nostanut 82 yhtiötä, laskenut neljä yhtiötä ja energiamaksu on pysynyt ennallaan edellisvuoteen verrattuna 11 yhtiössä.

Omakotiliiton vertailussa käy ilmi, että kaukolämmön hinnoittelussa on isoja eroja. Tehoon perustuva perusmaksu on edullisimmillaan 22,68 euroa ja kalleimmillaan 117,60 euroa kuukaudessa.

Kalleimmat kaukolämmön kuukausimaksut ovat seuraavilla yhtiöillä:

Nummelan Aluelämpö (117,60 €/kk)

Nevel/Sysmä (79,99 €/kk)

Helen (79,42 €/kk)

Nevel/Lieksa (73,16 €/kk)

Loimua Oy/Hämeenlinna (70,27).

Halvin kaukolämmön kuukausimaksu on seuraavilla yhtiöillä:

Keravan Energia Oy:llä/Sipoo ja Kerava (22,68 €/MWh/kk)

Kuhmon Energia ja Vesi Oy (24,40 €/MWh/kk)

KSS Lämpö Oy (24,73 €/MWh/kk)

Liedon Lämpö Oy (25,00 €/MWh/kk)

Kallein kaukolämmön energiamaksu 139,44 euroa/megawattituntihinta, on Liperin Aluelämpö Oy:llä. Edullisin hinta 57,82 euroa, löytyy Napapiirin Energia ja Vedeltä, joka on pitänyt hinnan ennallaan edellisvuodesta.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander kertoo, että pientaloasukkaille on tärkeää olla tarjolla eri lämmitystapavaihtoehtoja, joilla voi vaikuttaa omiin asumiskustannuksiinsa.

”Kaukolämmön hinnoittelussa tulee huomioida kaukolämmön kiinnostavuus myös pientaloasukkaille, jotta kaukolämpö säilyy varteenotettavana vaihtoehtona tulevaisuudessa”, Silander toteaa.

Omakotiliiton mukaan myös sähkön siirtoyhtiöiden hinnoittelussa on isoja eroja. Siirron perusmaksu on edullisimmillaan 3,98 euroa kuukaudessa ja kalleimmillaan 37,56 euroa kuussa.