Näin Leijonan luola -tähti Kevin O’Leary kaivaa helmiä pörssistä

Leijonan luola -ohjelmasta tunnettu pääomasijoittaja sijoittaa myös pörssiosakkeisiin. Hänen sijoitusstrategiansa on varsin suoraviivainen.

Kevin O’Leary on kanadalainen sijoittaja ja televisiopersoona, joka on Suomessa tullut tunnetuksi Leijonan luola -tv-ohjelman pääomasijoittajana. Hänet tunnetaan myös lempinimellä Mr. Wonderful.

Hän on myös yksi SoftKey-ohjelmistoyrityksen perustajista. O’Learyn omaisuuden arvo on yli 400 miljoonaa dollaria.

Leijonan luola -tähti on sijoittanut paljon startup-yrityksiin, mutta hän harrastaa myös pörssiyhtiöihin sijoittamista. Pörssisijoittajana hän on tullut tunnetuksi osinko-osakkeisiin sijoittamisen puolestapuhuja.

”Välitän kahdesta asiasta, käteisestä ja osingoista”, Mr. Wonderful kertoo.

”Viimeisten 40 vuoden aikana 71 prosenttia osakemarkkinoiden tuotosta tuli osingoista, ei pääoman arvonnoususta. Sääntö 1 on siis, etten koskaan omista osakkeita, jotka eivät maksa osinkoa. En Koskaan”, O’Leary kertoo Fox Business -uutissivuston haastattelussa.

Osinkojen lisäksi Mr. Wonderfulilla on kolme muuta sääntöä sijoittamisessa.

Ensinnäkin hän tavoittelee sijoituksissaan alhaista volatiliteettia eli hän suosittelee sijoittamaan matalan volatiliteetin rahastoihin sijoitussalkun suojaamisen vuoksi. Hajauttaminen on O’Learylle tärkeää. Hän neuvoo pitämään enintään viiden prosentin painotuksen yhdessä sijoituskohteessa.

Kolmantena ohjeena on etsiä sijoituskohteiksi yhtiöitä, joilla on laadukkaat taseet. Tämä on O’Learyn mukaan keskeistä sen varmistamiseksi, että yritys kestää pitkällä aikavälillä.

Pitkäjännitteistä sijoittamista

Päiväkauppaan Leijonan luola -tähti suhtautuu jyrkän kielteisesti.

”Päiväkauppa ei ole sijoittamista. Päiväkauppa on uhkapeliä. Siinä ei ole mitään vikaa, kuten ei ole Las Vegasin uhkapelaamisessakaan. Mutta sijoittamista se ei ole”, O’Leary toteaa.

Mr. Wonderfulin mielestä päiväkaupan ja sijoittamisen ero on siinä, että sijoittaminen on rahan laittamista markkinoille pitkällä aikavälillä. Hän viittaa myös Warren Buffettiin, legendaariseen osta ja pidä -strategiaan luottavaan sijoittajaan. O’Leary muistuttaa, että Buffett on arvosijoittaja ja yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä sijoittajia.

”Rahaa tehdään siten, että sijoitetaan yhtiöihin ja omistetaan hyviä yhtiöitä pitkän aikaa”, O’Leary toteaa.

Leijonan luola -tähden mielestä sijoittamisen perusajatus on varallisuuden säilyttäminen ja sen kasvattaminen ajan myötä.

”Se on oikea strategia. Kauhistuttavinta olisi saavuttaa 65 vuoden ikä eikä mitään ole säästössä: Ei tyynyä, ei sijoitusstrategiaa, ei rahaa. Yritän auttaa 100 miljoonaa ihmistä välttämään tämän”, O’Leary kertoo Forbes-lehden haastattelussa.

Osakkeiden seulontaa neljän mittarin avulla

O’Leary etsii sopivia sijoituskohteita tuhansien yritysten joukosta, seuloen yrityksiä kolmen kannattavuusmittarin ja yhden vipumittarin avulla.

Ensimmäinen kannattavuusmittari on kokonaispääoman tuotto eli RoA (Return on Assets). Se kertoo, kuinka paljon voittoa yritys saa yritykseen kaikkea sijoitettua pääomaa kohden. Korkea sijoitetun pääoman tuotto viittaa siihen, että yritys on hyvin johdettu ja käyttää pääomansa viisaasti.

Toinen kannattavuusmittari pääoman kiertonopeus (asset turnover). Tämä tekijä mittaa, kuinka tuottavasti yritys käyttää omaisuuttaan. Korkea varojen kiertonopeus viittaa siihen, että yritys saa tuottoa varoistaan useammin kuin kerran raportointijakson aikana. Jos yrityksen omaisuuserien kiertonopeus on esimerkiksi 2, se tarkoittaa, että yritys ostaa kyseisen omaisuuserän ja myy sen kaksi kertaa raportointijakson aikana.

Kolmas kannattavuusmittari on siirtovelat (Accruals). Siirtovelat sisältää kirjanpidollisia toimenpiteitä, kuten velat, saamiset, liikearvo, tulevat verovelat ja tulevat korkokulut. Suoriteperusteisen kirjanpidon avulla lukijat saavat perspektiiviä tuleviin velkoihin ja hyvityksiin, joita yritys todennäköisesti saa.

Vipumittarina O’Leary käyttää osakepoiminnassaan velkaantumisastetta. Velkaantumisaste on rahamäärä, jonka yritys on lainannut varojaan vastaan. Voimakkaasti velkaantuneet yritykset voivat olla erittäin kannattavia, mutta lainojen korkomaksut hidastavat niiden kasvua. Korkea velkaantumisaste on myös negatiivinen sijoittajien kannalta, jos yritys joutuu maksukyvyttömäksi, sillä osakkeenomistajille maksetaan vasta lainarahoittajien jälkeen.

O’Leary on perustanut OUSA-nimisen pörssinoteeratun indeksirahaston (ETF), jonka avulla kuka tahansa voi sijoittaa hänen hyviksi havaittujen sijoitusmenetelmiensä avulla.