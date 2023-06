Marabou-boikotti ei ole näkynyt vielä Mondelezin osakekurssissa

Niin sanotun Marabou-boikotin taustalla on yhdysvaltalaisen makeisjätti Mondelez Internationalin päätös jatkaa liiketoimintaa Venäjällä.

Maraboun suklaaseen liittyvä boikotti jatkaa laajenemistaan. Vaikka boikotti kohdistuukin ensisijaisesti ruotsalaistaustaiseen suklaamerkkiin, boikotin taustalla on Marabou-brändin omistajan, Yhdysvaltalaisen elintarvikeyhtiö Mondelez Internationalin yhä jatkuvat liiketoimet Venäjällä Ukrainan hyökkäyssodasta huolimatta.

Mondelez lukeutuu siihen vähemmistöön yrityksistä, joka ei ole poistunut lainkaan Venäjältä, vaikka hyökkäyssota Ukrainaan alkoi helmikuussa 2022. Tämä on saanut monet boikotoimaan yhtiötä ja sen tuotteita.

Boikotti laajenee etenkin Ruotsissa

Marabou-suklaan juuret ovat länsinaapurissamme Ruotsissa. Makeisyritys AB Marabou perustettiin Sundbybergissä vuonna 1916 norjalaisen elintarvikeyritys Freian tytäryhtiöksi. Vuonna 1990 Freia ja Marabou fuusioituivat uudeksi yhtiöksi nimeltä Freia-Marabou.

Vuonna 1993 Kraft General Foods osti Freia-Maraboun kolmella miljardilla Norjan kruunulla. Lokakuussa 2012 Kraft General Foods jakautui kahdeksi yhtiöksi, päivittäisruokatavaroihin erikoistuneeseen Kraft Foods Groupiin ja makeisiin keskittyneeseen Mondelez Internationaliin. Vuonna 2015 Kraft Foods Group yhdistyi HJ Heinz Companyn kanssa Kraft Heinz Companyksi.

Ruotsalaistaustastaan johtuen Marabou-boikotti on otettu erityisen näkyvästi vastaan länsinaapurissamme. Ruotsalaiset eivät ole katsoneet maan entisen suurimman suklaavalmistajan Venäjä-seikkailua läpi sormien, vaan entisen kansallisylpeyden tuotteita on poistettu surutta myynnistä useissa paikoissa.

Tällä hetkellä boikottiin on liittyneet yrityksistä huonekalujätti Ikea, lentoyhtiö SAS, Ruotsin valtion rautatieyhtiö SJ, laivavarustamo Tallink Silja ja Ruotsin suurin ruokakauppaketju ICA. Näiden ohella myös yhteistyön Maraboun kanssa ovat katkaisseet Ruotsin puolustusvoimat, Ruotsin jalkapallomaajoukkue ja Tukholman kaupunki.

– Tukholmalaisten verorahoja ei kuulu käyttää yritykseen, joka vaikuttaa Venäjällä ja osallistuu sotakassan rahoittamiseen, kaupungin pormestari Karin Wanngård kertoo Ruotsin radion sivuilla julkaistussa artikkelissa.

Sen sijaan Suomessa Marabou-boikotti ei ole saanut vielä samanlaista tuulta alleen. Yle tiedusteli hiljattain S-ryhmän, Keskon ja Lidlin kantaa, mutta yksikään kolmesta ketjusta ei nähnyt tuolloin aihetta boikotointiin tai muihin keinoihin. Myöskään Suomen Jääkiekkoliitto ei ole lähtenyt katkaisemaan yhteistyökumppanuuttaan Maraboun kanssa.

Erityisesti Marabou tikun nokassa

Tällä hetkellä kohun keskellä on Mondelez Internationalin tuoteperheestä pitkälti Marabou. Mondelez omistaa lukuisia brändejä, kuten Milkan ja Tobleronen suklaat, O’boy-kaakaon, Oreo-keksit ja Philadelphia-juustot.

Myös boikotti koskee tällä hetkellä lähinnä Marabou-tuotteita. Esimerkiksi Tallink Siljan laivoilla Marabou-tuotteet poistuvat hyllystä, mutta Oreo- tai Milka-tuotteiden myyntiin ei ole tehty minkäänlaisia muutoksia.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi taannoin MTV Uutisille, että boikotti haluttiin aloittaa Maraboun tuotteista, sillä ne ovat volyymiltaan myydyimpiä tuotteita yhtiön laivoilla. Mikäli boikotti ei tuo haluttua vaikutusta, laivayhtiö kertoo aikovansa laajentaa boikottia myös muihin Mondelezin brändeihin.

Näin Mondelez perustelee päätöstään

Mondelez Internationalin perustelut päätökselle pysyä Venäjällä ovat tutut. Yhtiön pelko on, että Venäjän liiketoiminnan keskeyttämisellä Mondelez joutuisi luovuttamaan tuottoisan bisneksensä jollekin muulle, joka voi käyttää sitä omiin tarkoitusperiinsä.

Lisäksi yhtiö on omien sanojensa mukaan huolissaan elintarvikehuollon katkaisemisesta monilta perheiltä, joilla ei ole sanavaltaa sodassa. Mondelez muistutti myös siitä, että yhtiöllä on yli 10 000 viljelijää, jotka ovat riippuvaisia yrityksestä.

Näillä näkymin Mondelez ei ole kuitenkaan suunnittelemassa Venäjältä vetäytymistä, vaikka yhtiö odottaakin volyymien ja myynnin laskua. Mondelez yrittää kuitenkin saada Venäjän liiketoiminnan itsenäiseksi omavaraisella toimintaketjulla vuoden loppuun mennessä.

Mondelez International ei ole halunnut antaa julkisuuteen maakohtaisia myyntilukemia, joista Venäjän liiketoiminnan vaikutukset ilmenisivät. Uutistoimisto Reutersin mukaan Mondelez International on tuplannut sodan aikana makeistoimituksensa Venäjälle. Reuters perustaa tietonsa tullitietoihin. Reutersin mukaan myös Mondelezin Venäjän liiketoimintojen kannattavuus on parantunut sodan aikana.

Boikotit eivät näy vielä osakekurssissa

Ukrainan sodan aikana Mondelez Internationalin osakekurssi on noussut noin 10 prosenttia helmikuun lopusta 2022. Yhtiön osakekurssi kävi toukokuun 11. päivänä kaikkien aikojen huipussa, jolloin osake maksoi 78,36 dollaria. Tämän jälkeen osake on laskenut hieman, mutta Marabou-boikotin vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

Mondelez Internationalin osakekurssi on menestynyt Ukrainan sodan aikana varsin hyvin. Muista elintarvikeyhtiöistä mm. Kraft Heinzin, Nestlen ja Coca-Cola Companyn osakkeet ovat laskeneet Ukrainan sodan alkamisesta. Toki poikkeuksiakin on, sillä esimerkiksi PepsiCo on noussut Mondelezin tavoin kymmenisen prosenttia sodan aikana.

Vaikka Mondelez International on ollut Marabou-boikotin myötä kohun silmässä Venäjän liiketoiminnoistaan, se ei ole kuitenkaan Venäjällä yksin. Muista elintarvikeyhtiöistä esimerkiksi Nestle toimii niin ikään Venäjällä. Nestlen viimeisimmän vuosikertomuksen mukaan yhtiöllä on Venäjällä yhteensä kuusi tehdasta, joissa valmistetaan mm. makeisia.

Nestleä ja Mondelezia yhdistää myös se, että molemmat yhtiöt ovat lopettaneet mainostamisen kokonaan Venäjällä sodan seurauksena. Lisäksi lisäinvestoinnit Venäjän suuntaan ovat nyt jäissä. Muuten liiketoiminta pyörii Venäjällä vanhaan tapaan, toki pakotteet huomioiden.