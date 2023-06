Morgan Stanley ennustaa osakemarkkinoiden laskua Yhdysvalloissa

Pankkien odotuksissa on merkittävästi hajontaa.

Kuvio 1 S&P 500 -indeksi on kallistunut 11,98 prosenttia tänä vuonna.

Morgan Stanley suhtautuu karhumaisesti osakemarkkinoiden tulevaan kehitykseen. Amerikkalaispankki arvioi, että S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakekohtainen tulos laskee 16 prosenttia ja on 185 dollaria tänä vuonna. Arvio on merkittävästi konsensusta matalampi. Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan strategien mediaaniennuste on 206 dollaria. Käytännössä Morgan Stanleyn ennusteen toteutuminen saattaisi tarkoittaa taantumaa.

Morgan Stanleyn analyytikoiden mukaan S&P 500 -indeksin yhtiöiden liikevaihdon kasvu hidastuu ja voittomarginaalit laskevat kuluvana vuonna. He odottavat osakkeiden arvostustasojen supistuvan likviditeetin heikentyessä seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Morgan Stanleyn tavoitepisteluku S&P 500 -indeksille on 3900 vuoden loppuun mennessä. Se on noin yhdeksän prosenttia matalampi kuin indeksin nykytaso. Indeksin perjantain päätöslukema oli 4282,37.

Morgan Stanley suosii nykytilanteessa Japanin, Taiwanin ja Etelä-Korean osakemarkkinoita. Muista omaisuuslajeista ylipainossa ovat länsimarkkinoiden valtionlainat, pitkät USA:n valtionlainat ja dollari. Pankki suosittelee myös muun muassa defensiivisiä osakkeita ja luottoluokituskategorialtaan vakavaraisia yrityslainoja.

Morgan Stanleyn näkemys on suurimmista pankeista pessimistisimpiä. Esimerkiksi Goldman Sachs ennustaa maltillista osakekohtaisen tuloksen kasvua kuluvalle vuodelle, joskin pankin S&P 500 -indeksin tavoitepisteluku 4000 on noin 6,5 prosenttia alle indeksin nykytason.

Goldman Sachsin Elizabeth Burton arvioi, että riskit eivät vielä ole ohi osakemarkkinoilla. Korkean inflaation ja liiketilakiinteistömarkkinan kiristyneen luottomarkkinan lisäksi myös mahdollinen likviditeettivaje on edessä, kun valtionvarainministeriö laskee liikkeelle valtionlainoja paikatakseen velkakattotaistelusta johtunutta varojen puutetta. Burtonin mukaan tekoälyvillitys on johtanut siihen, että vain kourallinen osakkeista on selittänyt osakemarkkinoiden kallistumisen.

Amerikkalaispankki Bank of America (BofA) on hieman eri linjoilla Morgan Stanleyn ja Goldman Sachsin kanssa. BofA korotti hiljattain S&P 500 -indeksin vuoden lopun tavoitepistelukua 4000 pisteestä 4300 pisteeseen. Pankki arvioi, että osakemarkkinoiden kehitystä tukee yhtiöiden viime kuukausien pyrkimykset leikata kustannuksia. Lisäksi tekoälybuumi on johtanut teknologiaosakkeiden elpymiseen.