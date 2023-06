Nightingale Health hakee kaupallista läpimurtoa, mutta riskit sijoittajalle ovat suuret

Nightingale Health tulee tarjoamaan 200 000 verinäytteen analyysitulokset tutkijoiden saataville ympäri maailman.

Helsingin pörssiin listatun terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden ratkaisuja tarjoavan Nightingale Healthin analysoimat UK Biopankin 200 000 verinäytteen tulokset tulevat tutkijoiden saataville. Tämä laajamittainen analyysitulosten julkaisu lisää yhtiön mukaan sen teknologian käyttöä lääketieteellisessä tutkimuksessa.

UK Biopankki on laajamittainen biolääketieteen tietokanta. Tietokanta sisältää verinäytteitä, sydän- ja aivoskannauksia sekä 500 000 vapaaehtoisen osallistujan geneettisiä tietoja, ja on maailmanlaajuisesti saatavilla tutkijoille, jotka tekevät yleisen edun mukaista terveyteen liittyvää tutkimusta.

Tulosten käyttäjämäärän kasvu on suuri.

Tällä hetkellä UK Biopankilla on noin 30 000 rekisteröityä tutkijaa yli 90 maasta. Analyysitulokset tulevat saataville heinäkuussa 2023 UK Biopankin verkkoportaali Research Analysis Platformin kautta.

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Yhtiön kehittämä verianalyysiteknologia mittaa laajan joukon veren merkkiaineita yhdestä verinäytteestä ja tunnistaa yksilöllisiä sairastumisriskejä hyödyntäen terveystietovarantoja.

Kovia kasvutavoitteita

Nightingale Health on kasvuyhtiö, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet. Yhtiön pitkän aikavälin strategia on tuoda kehittämäänsä verianalyysiteknologiaan perustuvia ennaltaehkäisevän terveyden palveluja kansainvälisesti kuluttajien saataville.

Nightingalen terveystietoalusta pystyy tunnistamaan kuluttajan yksilölliset sairauksien ennaltaehkäisyn tarpeet noin tuhannen yleisen sairauden osalta yhdestä verinäytteestä ja yhdistämään kyseisen kuluttajan hänelle sopiviin terveysratkaisuihin sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Nightingale Healthin analysoimat UK Biopankin 100 000 verinäytteen analyysitulokset tulivat tutkijoiden saataville vuonna 2021, ja sen myötä tutkijat ympäri maailman ovat julkaisseet jo yli 50 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta. Uusia näitä Nightingale Healthin analyysituloksia hyödyntäviä tutkimuksia julkaistaan viikoittain.

Analyysituloksia on käytetty muun muassa harvinaisten veren merkkiaineiden, sairastumisriskien ja genetiikan tutkimiseen sekä lääkekehitykseen. Tutkimukset ovat kattaneet useita sairauksia kuten sydänsairaudet, diabetes, liikalihavuus, neurologiset sairaudet, infektiot ja erilaiset syövät.

Pieni määrä tutkijoita on saanut pääsyn 200 000 verinäytteen analyysituloksiin jo ennen tulevaa julkaisua. Yksi yhteistyökumppani on Broad Institute, yhdysvaltalainen tutkimusorganisaatio, joka koostuu maailman parhaimpiin yliopistoihin lukeutuvien MIT:n ja Harvardin tutkijoista. Broad Instituten tutkijat käyttävät analyysituloksia tutkiakseen tyypin 2 diabeteksen alaluokkia, joiden hoitovasteet saattavat vaihdella.

Osana tutkimustaan tieteilijät toistavat aiemman 100 000 näytteen analyysituloksista tehtyjen löydösten vaikuttavuutta 200 000 näytteen aineistolla.

Nightingale Healthin teknologiaa on käytetty laajoissa populaatio- ja biopankkitutkimuksissa jo usean vuoden ajan ja yhtiön teknologialla on analysoitu yhteensä lähes kaksi miljoonaa verinäytettä. Yhtiön teknologia pystyy analysoimaan yhdestä verinäytteestä 250 veren merkkiainetta, joista 39 on kliinisesti validoitu ja joita voi siten käyttää kuten perinteisiä terveydenhuollossa käytettyjä veriarvoja.

Nightingale Healthin lähestymistapa analysoida UK Biopankin kaikki 500 000 verinäytettä ja jakaa analyysitulokset kansainvälisen tutkimusyhteisön käyttöön mahdollistaa tutkijoiden entistä paremman palvelemisen.

Lähestymistapa myös tuottaa tutkimustietoa terveydenhuollon sovelluksista, joissa yhtiön teknologiaa voidaan hyödyntää. Nämä terveydenhuollon sovellukset voivat auttaa ennaltaehkäisemään ja hoitamaan sairauksia ja siten hyödyttävät koko terveydenhuollon järjestelmää.

Negatiivinen kassavirta herättää kysymyksiä

Nightingale Healthin heinä-joulukuun puolivuotisraportti osoitti yhtiön olevan kovassa kasvuvauhdissa.

Yhtiön liikevaihto nousi puolivuotiskaudella 2,24 miljoonaan euroon edellisvuoden 1,27 miljoonasta eurosta. Liikevaihto muodostui akateemisten yhteistyösopimusten mukaisista yliopistoille ja tutkimushankkeille tarjotuista analyysipalveluista, sekä yrityksille ja kuluttajille suunnatusta myynnistä.

Iso-Britannia tuotti jo 1,8 yhtiön konsernin liikevaihdosta.

Yhtiö tappio kuitenkin syveni vertailukaudesta. Nightingalen liiketappio oli lähes -8,7 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli -5,9 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikko Antti Luiro arvioi, että Nightingalen osake on potentiaaliin nähden halpa, mutta heikko näkyvyys ja negatiivinen kassavirta eivät houkuttele lisäyksiin

”Nightingalen fundamenttipohjainen arvonmääritys on erittäin vaikeaa, sillä mahdolliset skenaariot ovat pääoman tuhoutumisen ja moninkertaistumisen väliltä”, Luiro toteaa artikkelissaan.

Inderes arvioi osakkeen käyvän arvon leveään 0,4-4,8 euron haarukkaan. Tällä hetkellä osake noteerataan 0,96 euron hintaan.

Luiron mukaan pitkän aikavälin potentiaaliinsa nähden osake on halpa, mutta osakkeen tuotto-riski -suhde on silti nykyhetkessä heikko. Kasvupanokset kuluttavat jatkuvasti yhtiön kassaa eikä Inderes odota mahdollisen kaupallisen läpimurron todennäköisyyden kohenevan riittävästi 12 kuukauden tähtäimellä.

Vaikka Nightingale on onnistunut solmimaan useita kaupallisia sopimuksia, eivät ne vielä ole tuottaneet merkittävää liiketoimintaa.

”Sijoittajan täytyykin uskoa yhtiön teknologian kaupalliseen läpimurtoon seuraavan vuosikymmenen aikana, sekä suhtautua yhtiöön hyvin pitkällä sijoitushorisontilla ja valmiudella pääoman menetykseen”, Luiro toteaa.