Telian tulos ei kata osinkoa ja kassavirtakin vain nipin napin. Matalammat investoinnit voivat olla osingon pelastus.

Telian osakkeen syöksylasku on nostanut osinkotuoton 8,5 prosenttiin. Viimeisen vuoden aikana Telian osakekurssi on laskenut yli 40 prosenttia ja lähestyy uhkaavasti kahden euron rajapyykkiä. Samalla Telian kurssikehitys on jäänyt selkeästi pohjoismaisten kilpailijoiden jälkeen.

Telian ja sen pohjoismaisten kilpailijoiden kurssikehitys viimeisen vuoden aikana.

Korkea osinkotuotto kielii usein lähestyvästä osingon leikkauksesta. Onko Telian osinko turvassa?

Telian osinko on korkea suhteessa tulokseen

Telian osinkopolitiikkana on maksaa vähintään kahden kruunun osinko. Viime tilikaudelta täsmälleen kahden kruunun osingon, joka tilitetään osakkeenomistajille neljässä 0,5 kruunun erässä.

Tosiasiallisesti Telia ei kuitenkaan maksa tänä vuonna kahden kruunun osinkoa. Telia siirtyi hiljattain maksamaan osingon vuosineljänneksittäin. Viime vuoden tilikaudelta maksettavan osingon viimeinen erä tilitetään omistajille vasta ensi vuoden helmikuussa. Tällä järjestelyllä Telian kassa on tänä vuonna pienemmän paineen alla, mutta omistajan kukkaroa se ei lämmitä.

Telian viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen osakekohtainen tulos on ollut ainoastaan 0,83 kruunua. Osakekohtainen tulos on ollut vain viitenä vuonna suurempi kuin osinko. Tulosnäkökulmasta Telian osinko ei siis vaikuta olevan erityisen vankalla pohjalla.

Telian tulos on kattanut vain vaivoin yhtiön maksaman osingon viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viime vuonna Telian tuloksen painoi pakkaselle suuri alaskirjaus, jolla ei ole kassavaikutusta. Toimenpiteellä Telia laski taseessaan olevien omaisuuserien arvoja, ja tämä alaskirjaus oli negatiivinen erä yhtiön tuloslaskelmassa. Kirjanpidollinen tulos voi näin poiketa suuresti siitä, mikä yhtiön kassatilanne on.

Kassavirta riittää osinkoon nipin napin

Viimeisen viiden vuoden aikana Telian vapaa kassavirta on pääsääntöisesti kattanut osingonmaksun. Vapaa kassavirta lasketaan vähentämällä liiketoiminnan rahavirrasta investointeihin käytetyt varat. Vuosi 2022 oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun yhtiö maksoi osakkeenomistajille enemmän osinkoja kuin sen vapaa kassavirta oli.

Telian operatiivinen kassavirta, vapaa kassavirta ja osinko.

Tänä vuonna Telian tilittämä osinkopotti on 4,7 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Telian vapaa kassavirta kääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä pahasti negatiiviseksi. Kassasta lähti enemmän rahaa kuin sinne tuli yhtiön liiketoiminnasta.

Telia kertoi heikon kassavirran syyksi tavarantoimittajien rahoitusohjelman, jossa laitetoimittajat rahoittavat Telian tekemiä hankintoja. Yhtiön mukaan tilanteen tulisi korjaantua loppuvuoden aikana.

Sijoittajan on kuitenkin hyvä huomata hienoinen laskeva trendi, kun vapaata kassavirtaa tarkastelee vuosineljänneksittäin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Telian vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia, joka on vaivoin tyydyttävä suhteutettuna korkeaan inflaatioon. Nettotulos laski 32 prosenttia.

Telian vapaa kassavirta vuosineljänneksittäin.

Telian ohjeistaa kuluvalle vuodelle on liikevaihdon yksinumeroista kasvua ja oikaistun käyttökatteen pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan hivenen. Heikon ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tulosvaroituksen riski on olemassa ja markkinat saattavatkin sitä jo hinnoitella.

Osingon pelastuksena voi olla investoinnit, joiden Telia ohjeistaa olevan merkittävästi viime vuotta alhaisemmat. Matalammat investoinnit rahoittavat noin puolet vuotuisesta osinkopotista.

Suomalaiselle sijoittajalle Telian osinko on kuitenkin uhattuna heikentyneen Ruotsin kruunun takia. Vuoden alusta kruunu on menettänyt arvostaan noin yhdeksän prosenttia euroa vastaan.

Telia on myynyt liiketoimintojaan ja omaisuuttaan

Huhtikuun lopussa Telia myi Tanskan liiketoimintansa tanskalaiselle Norlysille 9,5 miljardilla kruunulla. Sekä Inderes että Osuuspankki näkivät kauppahinnan Telian kannalta hyvänä. Telia oli Tanskassa selkeässä haastajan asemassa ja liiketoiminta tuotti heikosti kassavirtaa, joten liiketoimintojen myynti on osingon näkökulmasta enemmänkin myönteinen kehityssuunta.

Kauppa saadaan todennäköisesti päätökseen ensi vuoden alussa ja kaupasta saadut varat Telia käyttää velkojen takaisinmaksuun. Kauppahinta vuotuista osinkopottia suurempi ja suppeampi liiketoiminta vaatii vähemmän investointeja.

Viime vuosina Telia on myynyt muitakin liiketoimintoja. Esimerkiksi vuoden 2021 puolivälissä Telia luopui Carrier-yksiköstään. Samana vuonna Telia myi vähemmistöosuuden puhelinmastoistaan vapauttaen näin pääomia kiinteästä omaisuudesta.

Televisiobisnes jarruttaa – velkaa vielä kohtuullisesti

Telian TV & Media liiketoiminnan oikaistu käyttökate painui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 364 miljoonan kruunun miinukselle verrattuna 191 miljoonan negatiiviseen lukemaan vuotta aikaisemmin. Palvelujen liikevaihto on laskenut kaksi vuosineljännestä perätysten. Mainonnan tuotot vähenivät yli viisi prosenttia. Markkinointi on tyypillisesti yritysten ensimmäisiä säästökohteita.

Telian onneksi tulosta rasittaneet energiakustannukset ovat ainakin Suomessa tasoittuneet, ja yhtiön mukaan muuallakin.

Telian velkaantuneisuus ei ole vielä hälyttävä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön nettovelka suhteessa operatiiviseen kassavirtaan nousi 2,35:stä lähes 2,5:een. Telia odottaa Tanskan liiketoimintojen myynnin laskevan velkaantuneisuutta 0,2:lla, mutta samanaikaisesti maksut taajuuksista heikentävät kassavirtaa toisella vuosipuoliskolla.

Telia julkaisee toisen vuosineljänneksen tuloksen 20. päivä heinäkuuta.

Kirjoittaja omistaa Telian osakkeita.