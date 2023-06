Konkarisalkunhoitaja: Osakeindeksien tuottovertailu saattaa tuottaa yllätyksiä

Jälleen kerran USA:n pörssi-indeksin tuottokehitys selittyy megayhtiöiden kehityksellä.

Pörssi-indeksien käyttäminen sijoitustoiminnan onnistumisen mittarina on lisääntynyt sijoittajien keskuudessa, kertoo pitkän linjan salkunhoitaja ja sijoittaja Hannu Angervuo viikkokatsauksessaan.

Angervuon mukaan eniten vertailuindekseistä puhuvat meklarit ja varainhoitajat, jotka yrittävät todistaa asiakkaille, miten hyvin sijoitukset ovat kehittyneet.

”Jos sijoituksen tuottokehitys on ollut lyhyellä aikavälillä heikko verrattuna vertailuindeksiin, varainhoitaja useimmiten korostaa sijoitustoiminnan pitkäjänteisyyttä. Jos sijoitukset ovat menneet pahasti miinukselle, asiakkaalle selitetään: ei se mitään, kun vertailuindeksi on kehittynyt vielä heikommin. Joskus myös kuulee asiakkaan heikon sijoitusmenestyksen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä johtuvan vain väärästä vertailuindeksin valinnasta”, konkarisalkunhoitaja kertoo.

Tämän vuoden osaketuottojen vertailu voi tuottaa yllätyksiä.

Sijoittajat voivat yllättyä Japanin erinomaisesta osakkeiden nousuvauhdista kuluvan vuoden aikana. Jos vertailuindeksi on ollut USA:n 500 markkina-arvoltaan suurimman yhtiön indeksi (S&P 500), sijoittaja voi ihmetellä indeksille häviämistä, Angervuo kertoo.

”S&P 500 indeksi on noussut tänä vuonna kesäkuun puoliväliin mennessä 15,2 prosenttia ja teknopörssi Nasdaq peräti 31,6 prosenttia. Euroopan ’yleisindeksiksi’ kutsuttu Stoxx 600 -yhtiöiden indeksi on noussut tänä vuonna 9,2 prosenttia.”

Helsingin pörssin yleisindeksi on puolestaan laskenut kesäkuun puolivälissä tarkasteltuna 3,2 prosenttia ja portfolioindeksi on laskenut 1,0 prosenttia.

Myös valuuttakurssit tuovat oman lisänsä sijoittajan tuottoon, Angervuo muistuttaa.

”Vuoden 2013 alusta S&P 500 hintaindeksi eli osingot pois lukien on tuottanut vuoden 2023 kesäkuun 16. päivään mennessä euroissa 273 prosenttia, mutta euron heikkenemisestä US dollariin verrattuna, tuotto dollareissa on ollut 209 prosenttia. Eurosijoittaja on saanut lisätuottoa, koska euron arvo on nyt noin 17 prosenttia heikompi USA:n dollaria vastaan kuin vuoden 2012 lopussa.”

Angervuon mukaa sijoittajat ovat erityisesti tänä vuonna ihmetelleet monen suuren indeksin kehitystä. Jälleen kerran vain muutamat yhtiöt selittävät suurelta osin koko indeksin kehityksen.

”USA:n S&P 500-indeksi on noussut kuluvan vuoden alusta 14,8 prosenttia, mutta tuotto on tullut yli 90 prosenttisesti seitsemän suuren yhtiön kurssikehityksestä.”

S&P 500 -Indeksin 500 yhtiöistä noin 490 yhtiön kurssikehitys on polkenut lähes paikallaan.

Kymmenen suurinta yhtiöitä ja niiden tuotot vuoden alusta:

Apple markkinapaino 7,4 prosenttia ja tuotto 42,3 prosenttia

Microsoft paino 6,97 prosenttia ja tuotto 42,7 prosenttia

Amazon paino 3,0 prosenttia ja tuotto 49,3 prosenttia

Nvidia paino 2,8 prosenttia ja tuotto 192,1 prosenttia

Alphabet (Google) paino 3,7 ja tuotto 39,8 prosenttia

Tesla paino 1,8 prosenttia ja tuotto 111,5 prosenttia

Meta paino 1,6 prosenttia ja tuotto 133,5 prosenttia

Berkshire Hathaway paino 1,6 prosenttia ja tuotto 9,5 prosenttia

Exxon Mobil paino 1,1 prosenttia ja tuotto -4,6 prosenttia

United Health paino 1,1 prosenttia ja tuotto -13,5 prosenttia