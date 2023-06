Palveluiden kasvu on Wärtsilän strategian keskiössä – analyysi

Palveluiden merkitys Wärtsilälle kasvaa. Yhtiön strategiana on edetä niin sanotuilla palvelujen arvotikkailla kohti suorituskykyyn perustuvia sopimuksia.

Wärtsilä kertoi toukokuussa avanneensa uuden koulutuskeskuksen Wärtsilä Land & Sea Academy:n (WLSA) Vaasaan osana yhtiön Sustainable Technology Hubia. WLSA tarjoaa monipuolista koulutusta paikan päällä, etäopetuksena ja simulaattoreilla asiakkailleen. Kuva: Wärtsilä

Merimoottori- ja energiateknologiayhtiö Wärtsilä järjesti analyytikoille ja sijoittajille teemapuhelun palveluliiketoiminnasta 5.6.2023. Palveluilla tarkoitetaan niin kenttähuoltoa, varaosia, palvelusopimuksia kuin huolto- ja jälkiasennusprojekteja.

Käydään aluksi läpi yhtiön ja palveluiden kehitystä tammi-maaliskuussa 2023. Kirjoitimme tuloksesta 25.4.2023. Wärtsilä kykeni parantamaan oikaistua liikevoittoaan ykköskvartaalilla 88 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 65 miljoonasta. Oikaistu liikevoittomarginaali parani 6,0 prosenttiin (Q1/22: 5,3), mutta se ei ole vielä tyydyttävä.

Keskeinen syy tulosparannukseen oli johdon mukaan hyvä kehitys juuri palveluissa. Siinä kannattavuus on Wärtsilän kaltaisella toimialalla selvästi uuslaiteliiketoimintaa parempaa. Sekä Marine Power- että Energy -segmentit kasvattivat liikevaihtoaan ja tilauskertymäänsä. Palvelujen kasvu molempien yksiköiden liikevaihdossa ja tilauksissa oli vähintään 15 prosenttia, Energyn uusissa tilauksissa jopa 38 prosenttia.

Ylempänä Marine Powerin palvelusopimusten piirissä olevista laitteista saatu liikevaihto rullaavan 12 kk aikana, milj. euroa. Alemmassa kuvaajassa Energyn palvelusopimusten piirissä olevien voimalaitosten teho, megawattia. Oranssi käyrä kuvaa palvelusopimusten osuutta laitekannasta, prosenttia. Lähde: Wärtsilä

Konsernijohtaja Håkan Agnewall totesi osavuosikatsauksessa:

Tilauskertymämme kasvoi 26 prosenttia palveluiden ja laiteliiketoiminnan hyvän kehityksen tukemana. Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia Marine Power- ja Energy-liiketoimintojen kasvun myötä. Palveluiden hyvä kehitys tuki kannattavuuttamme, ja vertailukelpoinen liiketulosmarginaalimme parani 6,0 prosenttiin. Kustannusten nousu rasitti kuitenkin edelleen uuslaiteliiketoimintamme tilauskantaa.

Laajasti katsoen palveluiden merkityksestä pääsegmenteissä kertoo se, että ykköskvartaalin 1,47 miljardin euron kokonaisliikevaihdosta Marine Powerin palvelut tekivät 399 miljoonaa, Marine Systemsin palvelut 62 miljoonaa ja Energyn palvelut 258 miljoonaa euroa. Marine Powerissa palveluiden osuus oli jopa 62 prosenttia liikevaihdosta ja koko konsernissa 50 prosenttia.

Myös laiteliikevaihto kasvoi Marine Powerissa ja Energyssä reippaasti mutta pienemmässä Marine Systemsissä supistui hieman. Viitaten yllä olevaan juttuumme, Wärtsilän tulos ylsi alkuvuonna analyytikko-odotuksiin.

Kiintoisina lukuina Wärtsilä kertoi energian varastoinnin liikevaihdon kasvaneen alkuvuonna 87 prosenttia 252 miljoonaan euroon ja liiketulosmarginaalin olevan siinä -3 prosenttia. Koko vuoden 2022 liikevaihto oli 775 miljoonaa ja marginaali -4 prosenttia.

Kysyntäympäristön yhtiö ennakoi sekä merenkulkuliiketoiminnoissa että Energyssä olevan seuraavien 12 kuukauden aikana ”samankaltainen kuin vertailukaudella”. Tammikuussa yhtiö ennakoi vuoden 2023 kysyntäympäristön parantuvan Energyssä.

Yhtiö etenee jo palvelujen arvotikkailla

Yhtiön järjestelmässä IR-teemapuhelussa palveluliiketoiminnasta 5.6.2023 esiintyivät talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berends, Marine Powerin johtaja Roger Holm, Energyn Service-liiketoiminnan johtaja Markus Ljungkvist sekä sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen.

Talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berends korosti teemapuhelussa palveluliiketoiminnan tärkeyttä niin nykyisen volyymin, kannattavuuden, kasvun, asiakastyytyväisyyden kuin strategisen etenemisen osalta kohti arvokkaampia palveluita.

Hän viittasi marraskuun 2021 pääomamarkkinapäivään, josta kirjoitimme 20.12.2021. Vuotuinen kasvutavoite on 5 prosenttia ja liikevoittotavoite 12 prosenttia, johon on vielä matkaa.

Berends muistuttaa, että palvelut tuovat jo selvästi enemmän liikevaihtoa kuin vuonna 2021 tai kuin ennen koronapandemiaa. Kasvu on systemaattista. Viimeisten 12 kuukauden palvelutilauksista varaosat toivat 1,42 miljardia, kenttäpalvelut 640 miljoonaa, palvelusopimukset 740 miljoonaa ja palveluprojektit 400 miljoonaa euroa.

Strategiamme mukainen eteneminen palvelujen arvotikkailla (service value ladder) on jo käynnissä. – Berends





Sekä Marinella että Energyllä palvelujen osuus oli tammi-maaliskuussa 2023 hieman korkeampi tilauskertymästä kuin toteutuneesta liikevaihdosta. Merenkulussa palvelujen osuus oli 56 prosenttia tilauksista, Energyssä 45. Vajaa puolet palvelujen liikevaihdosta tulee varaosista, mutta palvelusopimusten osuus on kasvussa. Kuva: Wärtsilä, ovk-presentaatio Q1/2023

Marinen palvelut koostuvat kolmesta osa-alueesta

Wärtsilä Marinen johtaja Roger Holm kertoi, että yhtiö näkee hyvää aktiviteettia paitsi risteilijöissä myös muissa alussegmenteissä. Kasvava asennettu laitekanta ja lisääntyvät palvelusopimukset tukevat strategiaa.

Näemme yhä enemmän asiakaskiinnostusta jälkiasennusmarkkinoilla, kiitos dekarbonisaatiokehityksen. Olemme vasta tämän kehityksen alussa. – Holm

Marine Powerilla on teholtaan 56 gigawatin asennettu laitekanta 4-tahtimoottoreissa. Kanta on kasvanut seitsemän prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana. Palveluissa ihanteellinen ikä moottoreille ja laitteille on 5-15 vuotta, koska tällöin niitä huolletaan tyypillisimmin suunnitelman mukaan. Laitekannasta tätä ikäluokkaa on 40 prosenttia.

Holm kertoo, että palvelut jakautuvat tyypillisesti kolmeen osa-alueeseen. Noin 60 prosenttia liikevaihdosta muodostuu varaosista ja kenttähuollosta (transactional), 30 prosenttia palvelusopimuksista (agreements) ja 10 prosenttia jälkiasennusprojekteista (retrofit projects).

Ensin mainitussa yhtiö on pystynyt kasvattamaan myyntiä asennettua kilowattia kohden 12 prosenttia vuodesta 2019 alkuvuoteen 2023. Yhtiö on lähempänä asiakkaita ja tekee myös pienempiä asennuksia pienemmille asiakkaille sekä on globaalisti saatavilla.

Yhtiö on pystynyt samaan supistamaan ei-laskutettavan ja laskutettavan työn suhdetta tarkoittaen vähemmän backoffice-työtä ja enemmän digitaalisia kanavia. On huomattava, että Marine ja Energy myös hyötyvät toinen toisistaan yhteisten toimintojen osalta.



Varaosien ja kenttähuollon myynti asennettua kilowattia kohden Wärtsilä Marine Powerin 4-tahtimoottoreissa on kasvanut yli koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Kuva: Wärsilä, Marine Power presentation 5.6.2023

Palvelusopimuksia on hyvin erityyppisiä. Osa liittyy kenttähuoltoon, osa neuvonantoon, tekniseen tukeen ja pisimmillään vietynä suorituskykyyn perustuviin sopimuksiin (performance-based agreement) tarkoittaen 2-3 -kertaista arvonlisää perinteisiin varaosa- ja huoltopalveluihin nähden. Yhtiö pyrkii saamaan varaosa-asiakkaita jatkuvien palvelusopimusten piiriin.

Jälkiasennuksessa kasvua tuovat monet asiakkaiden vähäpäästöisyyteen tähtäävät toimet, kuten energian ja polttoaineen säästö, polttoainekonversiot, voimantuoton uudelleenasennukset ja moottorien energiarajoittimet. Regulaatio paineistaa asiakkaita teettämään uudistuksia laivoihinsa.

Holm korostaa yhtiön data-analytiikan ja tekoälyn yhdistämistä tuoteasiantuntemukseen ja toimialatuntemukseen. Markkinoilla on paljon digitaalisten palveluiden tarjoajia, mutta ne eivät pysty tarjoamaan johdon mukaan samaa kokonaisuutta kuin Wärtsilä.

Yli 350 alusta on kytketty yhtiön tarjoamaan Expert Insight -palveluun, jota yhtiön 11 palvelukeskusta tarjoaa globaalisti. Yli 90 prosenttia asiakkaista uusivat sopimuksensa ja palvelu vähentää ei-suunniteltuja huoltoja neljänneksellä. 90 prosenttia ongelmista pystytään ratkaisemaan etäohjatusti. – Roger Holm

Holm kävi esityksessään läpi monia konkreettisia asiakasesimerkkejä, jotka havainnollistivat Marinen palvelusopimuksia sekä dekarbonisaatioratkaisuja.

Energyn palvelut koostuvat kolmesta osa-alueesta

Wärtsilä Energyn palveluliiketoiminnan johtaja Markus Ljungkvist kertoo, että liiketoiminta muistuttaa Marinea. Asennetun laitekannan kasvu muodostaa liiketoimintapotentiaalin.

Itse asiassa Energyn asennettu laitekanta on hyvin lähellä Marinen vastaavaa (edellä 56 GW 4-tahtimoottoreissa) kokonaisteholla mitattuna.

Wärtsilä Energyn asennetun laitekannan profiili. Sisäkehä kuvaa asiakassegmenttejä (teollisuus, itsenäiset voimantuottajat, sähkölaitokset, muut), ulkokehä perusvoimaa (baseload) ja säätövoimaa (balancing) kussakin segmentissä. Kuva: Wärtsilä Energy Services presentation 5.6.2023

Kuvaajasta näkyy, että Energyn kaikille keskeisille asiakasryhmille on toimitettu suunnilleen 50-50 –suhteessa perusvoimaa ja säätövoimaa. Säätövoima tarkoittaa esimerkiksi varavoimaa tilanteessa, jossa pääasiallinen voimantuotto ei ole käytössä pienissä tai isoissa sähköverkoissa. Perusvoimaa Wärtsilä toimittaa tyypillisesti pieniin sähköverkkoihin.

Säätövoima tarkoittaa myös uusiutuvien energianlähteiden korvaavaa voimaa silloin, kun uusiutuva ei ole käytössä. Yhtiö näkee tässä mahdollisuuksia.

Asennetun laitekannan määrä on kasvanut vuoden 2019 noin 53-54 gigawatista nykyiseen 60 gigawattiin. Tästä palvelusopimusten piirissä on 28 prosenttia, kun luku vuonna 2020 oli 24-25. (kuvaaja alussa)

Ljungkvist muistuttaa, että Energy on saanut vuosina 2021-2022 yli kahden gigawatin verran asiakkaita palvelusopimusten piiriin ja uusimisprosentti palvelusopimuksissa on hyvin korkea, 90 prosenttia, kuten Marine Powerissa. Samoin uuslaiteprojektien siirtyminen palvelusopimusten piiriin on aiempaa yleisempää.

Energyn palvelujen vajaan miljardin euron liikevaihdosta 53 prosenttia tulee palvelusopimuksista ja 47 prosenttia varaosista ja kenttähuollosta.

Toisin sanoen, Energyssä näkyy juuri sama strategian mukainen eteneminen kohti palvelusopimuksia ja lisäarvopalveluita kuin Marinessa edellä.

Ljungkvist korostaa palvelusopimusten merkitystä, sillä viime vuonna ne kattoivat 27 prosenttia laitekannasta, mutta tekivät puolet Energy Servicen liikevaihdosta.

Se on myös iso muutos sisäiseen tehokkuuteemme, koska voimme suunnitella asioita, kun meillä on sopimusasiakkaita.

Palvelun arvotikkaat Wärtsilä Energyn liiketoiminnassa. Palvelujen tason parantuessa niiden arvo asiakkaalle ja toimittajalle kasvaa. Laitteet toimivat sujuvammin ja polttoaineoptimoidusti. Kuva: Wärtsilä Energy Services presentation 5.6.2023

Kehitys on ollut nopeaa. Ljungkvistin mukaan yhtiö on vahvistunut teknisessä tuessa. Ennen koronaa Energyn palveluliiketoiminta ratkaisi 50 prosenttia ongelmista etänä. Tällä hetkellä luku on hänen mukaansa 98 ja asiat ratkotaan samana päivänä. Se merkitsee asiakkaille.

Kuvan portailla oikeassa reunassa on tuottoperusteiset kumppanuudet, jossa asiakkaan saama hyöty toiminnan sujuvuudesta heijastuu konkreettisesti ja mitattavasti myös Wärtsilän saamaan taloudelliseen hyötyyn. Näitä sopimuksia ei ole vielä paljon, mutta asiakkaat ovat olleet johdon mukaan erittäin tyytyväisiä.

Lopuksi Ljungkvist kertoo Energyn keskeisestä Decarbonisation Services -palvelumallista, jossa yhtiön tarjoama kokonaisuus optimoi sopimusasiakkaan energiakustannusta ja luotettavuutta. Kyseessä voi olla esimerkiksi pieni verkko Karibian saarella tai sähkölaitos Afrikassa.

He haluavat uusiutuvia energiaratkaisuita, koska se on edullisempaa ja ympäristöystävällistä.

Se voi koostua uusiutuvista energianlähteistä yhdistettynä Wärtsilän säätövoimaan, GEMS-järjestelmään (energy optimisation platform) ja joissakin tapauksissa energian varastointiin.

GEMS toimii erityisen hyvin pienissä sähköverkoissa ja se optimoi koko järjestelmän ja takaa verkon luotettavuuden. – Ljungkvist

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle.