Miljardöörisijoittaja Ray Dalio varoittaa: Fiat-raha romahtaa

Dalio kertoo kolme varoitusmerkkiä, jotka kertovat fiat-valuutan romahtamisesta.

Maailmanlaajuisten talouksien painiskellessa epävarmuuden ja valuuttojen devalvoitumisten keskellä Dalio on tunnistanut varoitusmerkit, jotka osoittavat fiat-valuutan olevan romahduksen partaalla.

Dalio kertoi näkemyksistään 29. kesäkuuta julkaistulla YouTube-videolla. Aiheesta kertoo myös Finbold-sivusto.

Ray Dalio on maailman suurimman hedge-rahaston Bridgewater Associatesin perustaja ja johtaja. Forbes-lehden mukaan hänen omaisuutensa on yli 18 miljardia dollaria.

Fiat-raha tarkoittaa vaihdannan välinettä, jolla ei ole käyttöarvoa itsessään. Sen arvo perustuu hallinnon luomiin säännöksiin tai lakeihin, jotka tekevät siitä laillisen maksuvälineen. Fiat-raha on valtion liikkeeseen laskema valuutta, eikä sen arvoa ole sidottu mihinkään fyysiseen hyödykkeeseen, kuten vaikkapa kultaan. Useimmat nykyaikaiset paperivaluutat ovat fiat-valuuttoja, kuten esimerkiksi Yhdysvaltain dollari, euro ja muut suuret globaalit valuutat.

Dalion mukaan ensimmäinen merkki fiat-rahan ongelmista on se, että maan velkaa hallussa pitävät tahot alkavat myydä sitä pois. Tämä luo merkittävän tarjonnan ja kysynnän epätasapainon ja se herättää huolta valuutan vakaudesta.

Toinen varoitusmerkki on, kun valtion keskuspankki joutuu puuttumaan asiaan ja painamaan rahaa ostaakseen velkaa suuria määriä. Tämä osoittaa, että muut sijoittajat eivät ole kiinnostuneita, ja se heikentää entisestään luottamusta valuuttaan.

Lisäksi Dalio korostaa, että kun nämä kaksi indikaattoria ovat samansuuntaisia, on tärkeää varoa kolmatta merkkiä, valuutan devalvoitumista eli ulkoisen arvon heikkenemistä. Erityisesti jos fiat-valuutan arvo laskee nopeasti, merkitsee se luottamuksen menettämistä sen vakauteen.

Vaarana ketjureaktio

Suursijoittaja vertaa tilannetta talletuspakoon, jossa ihmiset kiirehtivät nostamaan rahojaan pankin maksukykyyn liittyvien huolien vuoksi. Vastaavasti kun sijoittajat myyvät pois maan velkaa ja keskuspankki turvautuu rahan painamiseen, se käynnistää ketjureaktion, joka voi lopulta johtaa valuutan arvon romahtamiseen.

Dalio ei mainitse videolla tiettyjä maita tai valuuttoja, mutta useimmat maailman valuutat ovat joutuneet kokemaan merkittävää valuuttansa devalvoitumista kasvavan inflaation ja koronnostojen vuoksi.

Dalio on kritisoinut fiat-rahaa ja keskuspankkeja aiemminkin.

Vuonna 2019 hän väitti, että keskuspankkien sijoittajille työntämä raha ei nosta talouskasvua ja inflaatiota, koska sijoittajat haluavat sijoittaa saamansa pääoman sen sijaan, että käyttäisivät sitä reaali-investointeihin.

Tämä synnyttää Dalion mukaan ”narulla työntämisen” -dynamiikan, jota on tapahtunut monta kertaa aiemmin historiassa. Sen seurauksena finanssivarallisuuden arvo on noussut huomattavasti ja odotettavissa olevat tuotot ovat laskeneet, kun taas talouskasvu ja inflaatio ovat edelleen hitaita.

Valtioiden jo ennestään suuret julkisen talouden alijäämät kasvavat melko varmasti huomattavasti, Dalio ennustaa. Jotta valtiot voisivat rahoittaa budjettialijäämät, ne joutuvat myymään valtavia määriä enemmän velkakirjoja markkinoille.

Mikä vaihtoehdoksi, bitcoin vai kulta?

Jos fiat-raha on romahtamassa, kuten Dalio ennustaa, onko bitcoin sitten vastaus tähän haasteeseen?

Dalio suhtautuu maailman suurimpaan kryptovaluuttaan kuitenkin epäillen, vaikkakin hän omistaa sitä jonkin verran. Hän ei ymmärrä, miksi ihmiset ovat taipuvaisempia siirtymään mieluummin bitcoiniin kuin kultaan, hän totesi tubettaja Chris Williamsonin podcast-haastattelussa viime huhtikuussa.

”Kryptovaluutta tai bitcoin ei liiku luotettavalla tavalla suhteessa lähes mihinkään. Se, tiedäthän, liikkuu ylös ja alas tämän ja tuon liikkeen takia…ja toisin kuin vaikkapa kulta.”

Aikaisemmin Dalio on todennut, että bitcoin on kuin kulta, mutta toisin kuin bitcoin, kulta on vakiintunut, tuottava vaihtoehto fiat-rahalle.

Kaikesta huolimatta Bitcoin on ollut tänä vuonna sijoittajien suuressa suosiossa, sillä sen arvo on noussut kuluvan vuoden aikana jo 85 prosenttia suhteessa dollariin.

Yksi syy bitcoinin arvonnousun kiihtymiselle saattaa löytyä ETF-markkinoilta. Maailman suurin varainhoitaja BlackRock jätti nimittäin viime viikolla Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) hakemuksen lanseerata pörssinoteerattu rahasto eli ETF, joka seuraisi bitcoinin hintaa.