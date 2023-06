Ruotsin kruunu menettää ulkoista arvoaan vauhdilla

Kruunun ulkoinen arvo on laskenut häkellyttävän jyrkästi. Ekonomisti löytää tähän kolme syytä.

Kruunu vajosi viime tiistaina ennätyksellisen alas, kun euron arvo suhteessa kruunuun eli EUR/SEK-kurssi nousi lähes 11,8 kruunuun viime tiistaina. Tällä hetkellä vaihtokurssi on hieman alle 11,7 kruunua.

Vuodessa euro on vahvistunut kruunuun nähden yli 9,2 prosenttia. Vuonna kruunu oli niin vahva, että eurolla sai vain 8,4 kruunua. Sen jälkeen euro on vahvistunut kruunuun nähden lähes 40 prosenttia. Nyt kruunu on jo heikompi kuin finanssikriisin aikoihin vuonna 2009.

Mikä sitten selittää kruunun heikentymisen?

Nordean ekonomisti Kristian Nummelin kertoo, yksi syy on Ruotsin talouden heikkous. Esimerkiksi länsinaapurin teollisuuden ostopäällikköindeksi on hyvin matalalla. Nummelinin heikoimmissa lukemissa ostopäällikköindeksi on oltu vain finanssikriisissä sekä koronassa.

”Palveluissa sujuu paremmin, mutta sielläkin näkymä on nihkeä, kun kotitalouksien kulutus on paineessa, eikä mittavia korona-ajan säästöjä ole jäljellä”, Nummelin toteaa.

Ja Ruotsin kruunu käväisi äsken ennätysheikkona! Ei muuta kun ostoksille naapuriin. #kruunu pic.twitter.com/Rmkb3jeDOx — Kristian Nummelin (@Nummelin_K) June 20, 2023

Toinen syy kruunun heikkoudelle löytyy korkomarkkinoilta. Ruotsin keskuspankki Riksbank on vaikeassa tilanteessa, Nummelin kertoo.

”Inflaatio on edelleen aivan liian korkeaa, toukokuussa inflaatio ilman energiaa oli 8,2 prosenttia. Korkoero euroalueeseen on puolestaan käytännössä kadonnut, mikä on negatiivista kruunulle ja ehkäpä tärkein syy kruunun heikkouteen.”

Euron tilanne on toisenlainen, kun EKP on jatkanut haukkamaista linjaansa inflaation vastaisessa taistelussa. Vastikään keskuspankki nosti jälleen ohjauskorkoa ja markkinat odottavat vielä ainakin yhtä koronnostoa. Nummelinin mukaan tässäkin on yksi syy euron vahvistumiselle ja kruunun heikentymiselle.

Nummelin ennustaa, että todennäköisesti vahvistumisen paikka avautuu kruunulle vasta myöhemmin, kun EKP ja Fed lopettavat koronnostot ja huomio siirtyy enemmän koronlaskuihin.

”Tähän menee kuitenkin vielä hetki. Vuoden lopussa odotammekin kruunun olevan niukasti nykyistä vahvempi, mutta lyhyellä aikavälillä kruunu todennäköisesti valuu vielä heikommaksi”, ekonomisti ennustaa.

