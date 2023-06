Sähköautojen markkinajohtaja, kiinalainen BYD, horjuttaa eurooppalaista autoteollisuutta

Eurooppalaiset autovalmistajat menettävät vauhdilla markkinaosuuksia Kiinan valtavilla ja dynaamisilla automarkkinoilla.

Viime vuonna sähköautojen myynti ylsi maailmanlaajuisesti kymmeneen miljoonaan kappaleeseen. Kiinalainen autovalmistaja BYD on noussut verrattain lyhyessä ajassa sähköautomarkkinoiden markkinajohtajaksi.

Kiinan automarkkina on lähes yhtä suuri kuin Yhdysvaltain ja Euroopan markkina yhteensä. Kansainvälisen energiajärjestön mukaan puolet tien päällä olevista sähköautoista on Kiinassa. Viime vuonna Kiinassa rekisteröitiin 60 prosenttia kaikista maailman sähköautoista ja sähköautot saavuttivat lähes 30 prosentin osuuden automyynnistä. Vuonna 2021 osuus oli vain 16 prosenttia ja vuonna 2020 kuusi prosenttia. Esimerkiksi Saksassa osuus on 31 prosenttia ja Ranskassa 21 prosenttia.

Kiinalaisilla on vahva ote sähköautomarkkinoista

Sähköautojen suosiota Kiinassa selittävät valtion tuet ja sähköautojen edullisuus. Pienen sähköauton keskihinta Kiinassa oli 10 000 dollaria, kun se länsimarkkinoilla oli kolminkertainen. Kiinan kotimarkkinoilla markkinaosuuksista taistelee lähes sata valmistajaa kolmellasadalla eri automallilla. Viime vuonna länsimaisista valmistajista ainoastaan Teslan Model Y ja Model 3 olivat kymmenen suosituimman sähköautomallin joukossa.

Sähköautojen myynti eri markkina-alueilla. Lähde: IEA.

Kiinalla on vahva ote sähköautojen valmistuksesta. Vuonna 2022 Kiinan osuus sähköautojen viennissä oli 35 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 25 prosenttia. Kiina ohitti Saksan maailman toiseksi suurimpana autoviejänä ja sen on arvioitu ohittavan Japanin tänä vuonna. Kiinan autoteollisuuden kauppatase kääntyikin viime vuonna ensimmäistä kertaa positiiviseksi.

Vaikka BYD tarvitsee yhä polttomoottoreita hybridejä varten, yhtiö ilmoitti lopettavansa polttomoottoriautojen valmistuksen jo vuosi sitten. BYD:n sähköautomyynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 87 prosenttia ja hybridien myynti kasvoi 90 prosenttia. Yhdellä kvartaalilla BYD:n täyssähköautojen myynti ylsi noin neljännesmiljoonaan. Kotimarkkinoiden ulkopuolella sähköautomyynti oli noin 40 000 kappaletta.

Suuri haaste eurooppalaisille autovalmistajille

Tuoreen Financial Timesin artikkelin mukaan autojätti Volkswagen on menettänyt johtopaikkansa Kiinan automarkkinoilla. Yhtiö on suojellut kannattavuuttaan volyymien kustannuksella. Sen volyymit laskivat Kiinassa 15 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Volkswagenin liikevoitosta puolet on tullut Kiinasta, joten menestys Kiinassa on yhtiön kannalta kriittistä. Saksalaispankki Allianzin mukaan eurooppalaiset autovalmistajat voivat menettää liikevaihdostaan 40 prosenttia Kiinassa, jos kiinalaisten valmistajien markkinaosuus nousee nykyiseltä 50 prosentin tasolta 75 prosenttiin kotimarkkinoillaan. Sähköautoissa kiinalaisilla merkeillä on jo 80 prosentin markkinaosuus.

Volkswagen ilmoittikin hiljattain neljän miljardin investoinneista Kiinan markkinoille. Asiantuntijoiden mukaan erityisesti Volkswagenin ohjelmistot ovat jääneet pahasti kiinalaisten kilpailijoiden taakse. Autot voivat olla riittävän hyviä Euroopan markkinoille, mutta ei Kiinan dynaamisille markkinoille.

Valittujen valmistajien osuudet sähköautomarkkinoista. Lähde: IEA.

BYD rantautui vastikään myös Suomeen.

“BYD näyttää tulevan markkinoille samanlaisella taktiikalla kuin korealaiset autovalmistajat tulivat Euroopan markkinoille. Pitkä takuuaika kielii valmistajan uskosta auton luotettavuuteen. Viiden vuoden takuuaika on verrattain pitkä. BYD käyttää rautafosfaattiakkuja ja jää vielä nähtäväksi, kuinka ne soveltuvat Suomen kylmään talveen”, sanoo käytettyihin sähköautoihin erikoistuneen Autotalo Ampeerin perustaja Pekka Pohjonen Salkunrakentajalle.

“Rautafosfaattiakkujen kantama saattaa lyhentyä kylmässä nopeasti ja latautua hitaammin. Tämä akkutekniikka toisaalta kestää paljon lataussyklejä sekä latauksen täyteen. BYD:n lippulaivamalli Hanin hintapiste tekee siitä varteenotettavan kilpailijan Tesla Model S:lle”, Pohjonen jatkaa.

“Todella hienontuntuinen laite. Kiina raa’asti murtaa eurooppalaisten ja muiden mantereiden autohegemoniaa”, sanoo autotoimittaja Pentti Rönkkö koeajaessaan BYD Hania, Teslan haastajaa.

Suomessa BYD Han maksaa juuri julkistettujen tietojen mukaan noin 72 000 eurosta ylöspäin. Tesla Model S maksaa halvimmillaan yli 110 000 euroa.

BYD:n liiketoiminta nojaa useaan tukijalkaan

BYD, jonka nimi tulee sanoista build your dreams, perustettiin Shenzhenissä vuonna 1995. BYD aloitti liiketoiminnan valmistamalla ladattavia akkuja kilpaillakseen japanilaisten tuotteiden kanssa. Autojen valmistukseen yhtiö siirtyi yritysostolla ja kehittyi autovalmistajana perinteisellä kiinalaisella strategialla eli kopioimalla suosittuja automalleja.

Tänä päivänä BYD valmistaa autojen lisäksi trukkeja, hyötyajoneuvoja, linja-autoja ja junia. BYD on mukana myös energianvarastointijärjestelmissä. Se valmistaa yhä akkuja, joissa sillä on arvioitu olevan noin 20 prosentin markkinaosuus ja on tiettävästi myös yksi Teslan akkutoimittajista. Yhtiöllä on noin 570 000 työntekijää ja sen liikevaihto oli edellisvuonna noin 60 miljardia dollaria, kaksinkertainen vuoteen 2021 nähden. Teslan liikevaihto oli vastaavasti yli 81 miljardia dollaria.

Warren Buffettin sijoitusyhtiöllä, Berkshire Hathawayllä, on noin kymmenen prosentin omistusosuus BYD:stä. Buffett sijoitti yhtiöön ensimmäisen kerran vuonna 2008 ja arvioi jo tuolloin, että yhtiöstä tulee sähköautojen markkinajohtaja. Berkshire Hathaway on vähentänyt omistusosuuttaan BYD:stä kolmanneksella viime elokuusta alkaen.

BYD:n ja muiden kiinalaisten autovalmistajien esiinmarssi muistuttaa japanilaisten merkkien maailmanvalloitusta 1970-luvulla. Japanilaiset aloittivat pari vuosikymmentä aikaisemmin matkimalla amerikkalaisia autovalmistajia eivätkä ensin saavuttaneet menestystä vientimarkkinoilla.

70-luvulle tultaessa japanilaiset autovalmistajat hyötyivät uusista päästövaatimuksista ja polttoainetehokkuudesta. Japanilaisten autojen laatu sekä muotoilu paranivat ja uudet sukupolvet olivat valmiita antamaan edullisemmille ulkomaisille autoille mahdollisuuden. Samanaikaisesti amerikkalaiset autovalmistajat sortuivat virheisiin, jotka vahingoittivat niiden laatumielikuvaa.