Saka menossa kohti listautumista – Kannattavampi Kamuxia ja Wetteriä

Oululainen käytettyjen autojen myyjä Saka Group Finland on pörssispekulaatioiden mukaan listautumassa ”jollakin aikavälillä”.

Sakan toimitusjohtaja on Eero Poukkula. Kuva: Suomen Autokauppa – Saka

Eläkeyhtiöt Ilmarinen ja Elo sijoittivat yli pari vuotta sitten kymmeniä miljoonia euroja Sakaan, joka teki 572 miljoonan euron liikevaihdon vuoden 2022 tilikaudella. Pro forma liikevaihto oli 512 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Saka Finland Group saavutti noin 30 miljoonan euron liikevoiton, joka tekee 5,2 prosenttia suhteessa liikevaihtoon. Yhtiön tilinpäätös tuli Kaupparekisteriin 30. toukokuuta.

Sakan liikevoittoprosentti suhteessa liikevaihtoon nousi viime tilikaudella siten yli kaksikertaiseksi verrattuna Kamuxiin ja päihitti vielä kirkkaammin Wetterin.

”Saka voittaa mennen tullen kahden vuoden aikana kannattavuudessa Kamuxin ja Wetterin”, omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa.

Saka-konsernilla oli vuoden 2021 lopussa 145 miljoonaa euroa vierasta pääomaa. Omavaraisuusaste oli korkea eli 50 prosenttia vuoden 2021 ja 2022 tilikaudella. Yhtiö maksoi kymmenen miljoonan euron osingot vuoden 2021 tuloksestaan.

Pörssiammattilaisia hallituksessa

Yritys- ja pörssimaailmassa tunnetusta hallitusammattilaisesta Mammu Kaariosta tuli eläkeyhtiöiden sijoitusten aikaan Saka Group Finlandin hallituksen puheenjohtaja.

Jotkut pankkiiriliikkeet ovat eri lähteiden mukaan selvittäneet Sakan omistajien kanssa mahdollista listautumista.

Ilmarinen ja Elo omistavat Sakasta yhteensä noin 19 prosentin osuuden.

Sakan toimitusjohtaja Eero Poukkula totesi vuoden 2021 huhtikuussa SalkunRakentajan haastattelussa, ettei pörssi” liity mitenkään eläkeyhtiöiden sijoituksiin, vaan yhtiö hankkii lisää pääomia liiketoimintansa laajennuksiin ja digitalisointiin.

Eero Poukkula ja perhe omistavat noin 70 prosenttia yhtiöstä. Sakan muulle johdolle sekä henkilöstölle kuuluu noin yksitoista prosenttia osakkeista.

Velkainen Wetteri

Elo pudotti alkuvuodesta myynneillään Kamuxin omistuksensa alle viiden prosentin rajapyykin. Jos ja kun Saka listautuu, sijoittajille avautuu pelikenttä, jossa Wetteri, Kamux ja Saka pyörittävät yhteensä noin kahden miljardin euron liikevaihtoa.

Vertaukseksi voi nostaa ruotsalaisen Hedin Mobilityn, joka tekee Suomessa yhteensä noin miljardin euron liikevaihdon Autotalo Laakkosen ja Delta Auton ostolla.

Piensijoittajan kyyti jää toistaiseksi sutimiseksi Helsingin pörssin autokaupan yhtiöissä eli Kamuxissa ja Wetteri Yhtiöissä, joka lukeutuu Helsingin pörssin velkaisimpiin yhtiöihin.

Angervuo arvioi lukujen valossa, että ylivelkainen Wetteri saattaa vaatia jopa 30-40 miljoonan euron osakeannin. Yhtiön omat pääomat olivat noin 35 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa.

”Wetterin nettovelkaantumisaste oli maaliskuun lopussa 367 prosenttia suhteessa omiin pääomiin. Yhtiöllä oli noin 120 miljoonan euron velat”, Angervuo viittaa pörssitiedotteisiin. Lisäksi yhtiöllä on yli 38 miljoonan euron vuokrasopimusvelat.

”Wetterin luottojen korkomenoiksi voi arvioida noin 6-7 miljoonaa euroa kuluvalla tilikaudella”, Angervuo lisää.

Wetterillä pieni osakevaihto

Autoliikkeiden yritysostoillakin laajentunut Wetterin 140 miljoonasta osakkeesta vaihtui vuoden 2022 aikana 51,9 prosenttia, mikä johtuu lähinnä yhtiön rakennejärjestelyistä.

Hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala ja toimitusjohtaja Aarne Simula pitävät yhtiöidensä kautta 70,4 prosenttia Wetterin osakkeista.

Kamuxin ja Wetterin kurssitasojen liikkeiden eroja voi verrata Helsingin pörssin portfolio-indeksiin, jossa Kamuxin osakekurssin kuilu repeää leveämmäksi verrattuna Wetteriin.

Angervuo tulkitsee kuilua siten, että ensimmäisen kvartaalin lähes nollatulos painaa suoraan Kamuxin kurssia, mutta vastaavasti pieni vaihto tukee Wetteriä.

Ovatko Indereksen ennusteet yläkanttiin?

Analyysitalo Inderes ennustaa, että Wetteri saavuttaa kuluvalla tilikaudella noin 437 miljoonan euron liikevaihdon, josta liikevoittoa irtoaa noin 9,07 miljoonaa euroa. Osakekohtaista tulosta kertyy siten ennusteen mukaan 0,06 euroa.

Angervuo nostaa aluksi esiin sen, että Wetterin ensimmäisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos jäi 0,0 euron tasolle.

”Noin yhdeksän miljoonan euro liikevoiton taso vaatii yhtiön johdolta jopa yltiöpäistä vauhdinottoa kannattavuuden nostossa ja mahdollisesti kovaa kulujen karsintaa”, Angervuo päättelee luvuista.

Korkokulut painavat

Angervuon laskelman mukaan velkaisen Wetterin 0,06 euron osakekohtaisen tuloksen saavuttaminen voi vaatia jopa noin 15 miljoonan euron liikevoiton kuluvalta tilikaudelta.

Pörssitiedotteen mukaan Wetterin nettorahoituksen kulut tekivät miljoona euroa ensimmäisellä neljänneksellä.

Angervuon mukaan lukuja voi edelleen avata siten, että Wetteri saavutti 137 000 euron tuloksen ennen veroja alkuvuodesta. Verojen jälkeen tulos jäi noin 35 000 euron tasolle. Osakohtaiseksi tulokseksi tulee siten nolla euroa.

Wetterin oman taloudellinen ohjeistuksen mukaan liikevaihto on kuluvalle vuodelle 460 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 13 miljoonaa euroa.

Kamux yhä alle antihinnan

Noin 11 000 piensijoittajaa innostui ostamaan Kamuxia vuoden 2018 listautumisessa, jossa antihinnaksi tuli 7,20 euroa per osake.

Kamuxin osaketta saattoi viikolla ostaa noin viidellä eurolla, mikä jää edelleen alle antihinnan. Yhtiön vuoden 2021 noin 720 miljoonan euron pörssiarvosta on kadonnut yli 70 prosentin verran nykyisellä kurssitasolla verrattuna lähes 20 euron huippuun.

Angervuon mukaan ulkomaiset sijoittajat tyhjensivät sitten myöhemmin suurilla myynneillään salkkujaan Kamuxista noin 18 euron kurssitasolla eli ”pikavoitot kotiin” periaatteella

Uutistoimisto Bloombergin ennusteen mukaan Kamux saavuttaa 0,3 euron osakekohtaisen tuloksen kuluvalle vuodelle ja Wetteri 0,06 euron.

Kamux jakaa ennusteen mukaan osinkoa 0,19 euroa per osake ja Wetteri 0,01 euroa.

Tavoitteena 25 prosentin tuotto

Kamuxin tammi- maaliskuun osavuodesta käy ilmi, että autojen myyntikatteet ovat edelleen pudonneet alaspäin. Bruttokate per auto laski noin 13 prosenttia per auto eli 1 354 euroon Kamuxilla.

Autokaupan nyrkkisäännön mukaan kohtuullinen liikevoitto vaatii noin 2 500 euron katteen per auto.

Kamux aikoo keskipitkällä aikavälillä nostaa vuosittain noin viidenneksen vuosittaista liikevaihtoaan, josta liikevoiton marginaalisiksi irtoaa noin 3,5 prosenttia. Oman pääoman tuotoksi yhtiö asettaa kovan eli yli 25 prosentin tavoitteen.

Tavoitteet pettäneet

Angervuo toteaa kolme viime vuoden tilinpäätöksistä, että Kamux onnistui saavuttamaan tavoitteensa eli 25 prosentin oman pääoman tuoton vuosien 2017 – 2020 tilikausien aikana, mutta ei enää seuraavilla tilikausilla.

”Yksi riski oman pääoman tuotolle koituu siitä, että miten nopeasti autot kiertävät varastoista myyntiin ja millä hintamarginaalilla.”

Osa pörssianalyytikoista ennustaa jo, että uusien ja käytettyjen myynti alkaa nousta loppuvuodesta.

Wetterin p/e-luku vuoden 2023 tulosennusteella on noin 11 ja Kamuxin p/e-luku on noin 17. Pörssiyhtiöiden keskiarvo on noin 13. P/e-luku kertoo, kuina monessa vuodessa yhtiö maksaa tuloksellaan pörssiarvonsa.

Merkkiliikkeet pitävät edelleen hallussaan valtaosaa noin 4,5-5 miljardin euron käytettyjen markkinoista.