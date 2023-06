Sijoittasentimentti vahvistui nopeasti – sijoittajat suosivat amerikkalaisosakkeita

Morgan Stanley on varovainen osakemarkkinoiden kehityksen suhteen.

Kuvio 1 Suurten amerikkalaisyritysten liikevaihdot ovat seuranneet lopputuotteiden tuottajahintaindeksiä neljän kuukauden viiveellä.

Deutsche Bankin mukaan sijoittajat ylipainottavat amerikkalaisosakkeita. Muutos allokaatiossa on merkittävä, koska aiemmin alkuvuonna amerikkalaisosakkeet olivat alipainossa. Allokaatio on nyt ylimmässä 64 prosentissa verrattuna historiaan. Se ei ole vielä poikkeuksellinen, mutta herättää kuitenkin kysymyksiä siitä, että onko osakeralli Atlantin takana tulossa tiensä päähän ainakin lyhyellä aikavälillä.

Allokaation nousua on ruokkinut se, että kurssinousu ei ole taittunut odotuksista huolimatta. Toukokuu oli vahva osakemarkkinoilla. S&P 500 -indeksi kallistui 1,5 prosenttia ja teknologiaindeksi Nasdaq 100 nousi peräti 8,7 prosenttia. Taustalla on tuttu ilmiö vuosilta 2020 ja 2021, fear of missing out (FOMO). Se tarkoittaa, että sijoittajat pelkäävät jäävänsä paitsi tuotoista, jos eivät osta osakkeita niiden kallistuessa.

Allokaatioita hyödynnetään usein kontra-indikaattoreina sijoitustoiminnassa. Kontra-sijoittaja ostaa alipainossa olevia markkinoita tai sektoreita ja myy ylipainossa olevia markkinoita tai sektoreita.

Kontra-sijoittajat tarkkailevat allokaatioiden lisäksi myös sijoittajasentimenttiä. Se on vahvistunut merkittävästi viime viikkoina. 14. kesäkuuta päättyneellä viikolla 45,2 prosenttia amerikkalaisista yksityissijoittajista arvioi, että osakkeet kallistuvat seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kaksi viikkoa aiemmin lukema oli 29,1 prosenttia.

Korkea nousumarkkinan puolesta vastanneiden osuus on tarkoittanut historiallisesti matalampia tulevia tuottoja Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Akateemisten tutkimusten mukaan sentimentti vaikuttaa erityisesti spekulatiivisiin kasvuosakkeisiin. Siispä kasvuosakkeiden vahvin nousuralli saattaa olla takana lyhyellä aikavälillä, jos huomioidaan sijoittajasentimentti ja allokaatioiden muutokset.

Morgan Stanleyn Yhdysvaltain osakemarkkinoiden päästrategi Mike Wilson on ollut suurten pankkien strategeista pessimistisimpien joukossa osakemarkkinoiden kehityksen suhteen. Tähän mennessä vääräksi osoittautunut näkemys on saanut Wilsonin yhdessä tiiminsä kanssa arvioimaan uudelleen pankin käyttämiä tulosennustemalleja. Wilsonin mukaan johtopäätös kuitenkin oli, että yhtiöiden tulokset ovat seuranneet täydellisesti Morgan Stanleyn mallia viimeisen vuoden aikana. Malli toimi siis hyvin myös korkean inflaation ympäristössä.

Morgan Stanleyn malli enteilee suurten amerikkalaisyhtiöiden liikevaihtojen kasvun hidastuvan merkittävästi seuraavan neljän kuukauden aikana. Mallin mukaan liikevaihtojen kasvu seuraa lopputuotteiden tuottajahintaindeksiä neljän kuukauden viiveellä. Liikevaihtojen kasvun hidastuminen tarkoittaisi, että Morgan Stanleyn markkinoita matalammat tulosennusteet saattavat olla perusteltuja.