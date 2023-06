Tärkeä tilaus innosti vaikeuksiin joutuneen Valoen sijoittajia

Valoe on saanut tilauksen, joka sai osakkeen pitkästä aikaa kunnon nousuun.

Uusiutuvan energian sovelluksia tarjoava Valoe on elänyt vaikeita aikoja. Yhtiön osake on sukeltanut vuodessa 64 prosenttia ja se on niin sanottu senttiosake 0,025 euron kurssinoteerauksellaan.

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Yhtiö myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Yhtiö kertoi maaliskuussa aloittaneensa muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa asiakkaansa, Sono Motors GmbH:n Sion-projektin peruunnuttua.

Saksalainen Sono Motors on kehittänyt sähköaurinkoautoa Sono Sion. Valoen valmistautuminen Sono Motorsin Sion-aurinkosähköauton massatuotannon aloittamiseen työllisti ison osan Valoen henkilöstöstä sekä Juvan paneelitehtaalla että Vilnan kennotehtaalla.

Heinäkuussa 2022 Valoe sopi Sono Motorsin kanssa Sion-sähköautoon integroitavien aurinkosähkökomponenttien lopputesteistä ja hyväksymisestä massatuotantoa varten. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Valoe keskittyi tähän testausvaiheeseen, johon liittyvien tavoitteiden toteutuessa Sono Motors maksaa Valoelle miljoonan euron kokonaispalkkion.

Sono ilmoitti 24. helmikuuta lakkauttavansa auringosta itselataavan Sion-projektin. Projektin päättyminen oli Valoelle iso takapakki, sillä sopimus olisi muodostanut suurimman osan Valoen vuoden 2023 liikevaihdosta.

Sono Sion-autoprojektin peruuntuminen vaikuttaa Valoen vuoden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen, yhtiö kertoi maaliskuussa. Valoen kassavirta ja työmäärä Juvan tehtaalla vähenee ainakin vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.

Eikä valoa tunneliin tuonut myöskään tammi-maaliskuun tulosraportti. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli vain noin 0,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,5 miljoonaa euroa.

Torstaina Valoen osake kuitenkin pomppasi 8,7 prosenttia ylöspäin.

Syynä oli yhtiön julkistama uutinen, jossa se kertoi saaneensa tilauksen ”yhdysvaltalaiselta globaalilta miljardiluokan kulutuselektroniikkayhtiöltä asiakkaalle räätälöityjen aurinkokennojen suunnittelusta ja prototyyppien valmistuksesta”.

Valoe ei kerro asiakkaan nimeä. Tuotekehitysprojekti alkaa välittömästi, ja Valoe arvioi sen kestävän noin viisi kuukautta. Valoen Liettuan tehtaan tuotekehitystiimi vastaa prototyyppien valmistuksesta.

Kehitysvaiheen tilauksen arvo on noin 130 000 euroa.

Osapuolten tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä, kun uudet kennomallit ovat valmiit. Asiakkaan tämänhetkisen suunnitelman mukaan sen sovellukseen räätälöityjen kennojen massatuotanto alkaisi Valoen Liettuan tehtaalla vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Valoe arvioi, että näiden ensimmäisten aurinkokennomallien ja ennakoitujen uusien mallien tuotantovaihe voisi tuoda yhtiölle vähintään kahden miljoonan euron liikevaihdon vuosina 2024 – 2025, jonka jälkeen liikevaihto voi kasvaa merkittävästi.

Kulutuselektroniikassa autonomiaa pyritään koko ajan lisäämään ja toisaalta virrankulutus pyritään minimoimaan. Asiakas uskookin vahvasti aurinkoenergian käytön lisääntymiseen kulutuselektroniikkatuotteissaan. Asiakas kehittää jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja akkuvirran käytön minimoimiseksi hyödyntämällä yhä enemmän aurinkoenergiaa, mikä vastaa täysin myös Valoen visiota.

Inderesin analyytikko Tommi Saarinen arvioi, että tilauksen lyhyen aikavälin liikevaihtovaikutus on sijoittajan näkökulmasta pieni, mutta mahdollinen tuotantovaiheeseen siirtyminen vahvistaisi Valoen vuosien 2024 ja 2025 liikevaihtonäkymiä.

Näkymä tuleville vuosille on kuitenkin vielä sumuinen.

Nyt julkistetun tilauksen asiakkaan suuri koko tarjoaa merkittävän potentiaalin yhteistyön laajenemiselle tulevaisuudessa, mutta projektin jatkuminen massatuotantovaiheeseen on hyvin epävarmaa. Ulkopuolisen on erittäin haastavaa arvioida alkuvaiheen hankkeiden onnistumista. Onnistumisen todennäköisyyden arviointi helpottuu, kun hankkeet etenevät seuraaviin vaiheisiin ja erityisesti mikäli myös asiakas osoittaa merkittävää sitoutumista Valoen toimittamaan teknologiaan”, Saarinen toteaa.