Asuntolainan lyhentämisestä on tullut kannattava sijoitusmuoto.

Suomen Pankki julkisti uudet tiedot asuntolainojen nostoista ja koroista. Huhtikuussa suomalaisten sijoitusasuntolainakanta oli 8,7 miljardia euroa ja se supistui vuodentakaisesta 1,1 prosenttia. Vielä edellisvuonna vastaavana aikana sen vuosikasvuvauhti oli 7,3 prosenttia.

Vastaavasti omistusasuntolainakanta supistui hieman, eli 0,3 prosenttia vuodentakaisesta 98,7 miljardiin euroon. Vuoden 2022 huhtikuussa se kasvoi 3,4 prosentin vauhdilla.

Suomen Pankin mukaan asuntolainakannan kasvua ovat hidastaneet tavanomaista vähäisemmät asuntolainanostot.

Huhtikuussa 2023 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,0 miljardin euron edestä, mikä on 39 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Viimeksi asuntolainoja on nostettu huhtikuussa vähemmän 21 vuotta sitten, vuonna 2002.

”Asuntokaupan alakulon vuoksi pankkien lainatiskeille ei nyt ole tunkua ja asuntolainakanta on supistunut yhtäjaksoisesti viime joulukuusta lähtien. Huhtikuun tilastot kertovat asuntolainakannan supistuneen myös vuoden takaisesta ensi kertaa sitten vuoden 1997 toukokuun. Lainapääomat lyhenevät nyt hitaammin korkojen nousun vuoksi, mutta suurin selitys lainakannan supistumiseen löytyy kuluttajien epäröinnistä asuntokaupoilla”, tulkitsee Hypon ekonomisti Juho Keskinen.

Keskisen pankit ovat tehneet stressitestilaskelmat myös nollakorkojen aikaan kuuden prosentin korkojen mukaan, ovat maksuhäiriöt pysyneet asuntolainojen osalta vähäisinä.

”Lainatilastot kertovatkin eniten epävarmuudesta uuden asunnon hankinnassa.”

Uusien asuntolainojen korot nousseet jo yli 4,0 prosentin

Sekä omistus- että sijoitusasuntolainojen korkojen nousu jatkui huhtikuussa.

Uusien omistusasuntolainojen keskikorko nousi 0,2 prosenttiyksikköä maaliskuusta ja oli 4,1 prosenttia. Uusien sijoitusasuntolainojen keskikorko puolestaan oli 4,35 prosenttia huhtikuussa eli 0,17 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maaliskuussa.

Keskisen mukaan suomalaisten asuntovelallisten suosituin 12 kuukauden euriborkorko on jo kivunnut neljän prosentin tuntumaan – viimeksi vastaavia korkoja on nähty ennen vuoden 2008 finanssikriisiä.

Korkotason nousu välittyy viipeellä asuntolainakantaan vaihtuvakorkoisten lainojen korontarkistuksen kautta. Asuntolainakannan keskikoron nousua hidastavat myös lainoihin otetut korkosuojaukset.

Asuntolainan lyhentäminen on tavallaan myös säästämistä ja sijoittamista – pienentäähän lyhennys asunnonomistajan korkomenoja. Korkojen noustua lainanlyhennyksestä on tullut varteenotettava sijoituskohde, joka on vieläpä verovapaata tuottoa.

”Kohonneille koroille emme voi mitään, mutta itse korkomenoihin voi sen sijaan vaikuttaakin, mikäli oma talous sen mahdollistaa. Asuntolainan pääoman lyhentäminen maksuohjelman mukaista lyhennystä suuremmalla summalla on muuttunut rahoitusmarkkinoiden turbulenssissa pitkästä aikaa kannattavaksi sijoitusmuodoksi omaa taloutta turvaamaan”, Keskinen toteaa.

Ekonomisti kertoo tästä konkreettisen esimerkin.

”Esimerkiksi 25 vuoden annuiteettilyhenteiselle lainalle nyt tehtävä 1000 euron lisälyhennys tarkoittaisi lopulta yli 650 euron korkosäästöä aiempaan verrattuna, jos korkojen oletetaan pysyvän nykytasolla.”

Lainanlyhennys on tuottavampi sijoitus kuin määräaikaistalletus

Lyhennyksen voi siis ajatella säästämisenä, jolla asuntovelallinen lunastaa omaisuutta itselleen nopeammin ja saa samalla myös verovapaan ja tuiki tarpeellisen oman kodin asumishyödyn. Sijoitus omaan kotiin on siten oikeastaan sitä parempi, mitä korkeammalla korot ovat”, Keskinen korostaa.

As.Oy-lainojen marginaalit ponnistivat huhtikuussa ylös viime syksyn laskun jäljiltä. Nopeat korkomuutokset vaikeuttavat tilaston tulkintaa, kun uudislainoja nostetaan projektin edetessä. Kuva tarkentuu vasta korkojen asettuessa: rakennusyhtiöiden ja kohteiden erot nousevat esiin pic.twitter.com/JEMl3AAGjP — Juho Keskinen (@Keskinen_Juho) May 31, 2023

Korkojen nousun myötä suomalaisten kotitalouksien määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kotitaloudet tekivät uusia määräaikaistalletussopimuksia lähes 3,0 miljardin euron edestä, kun vuosi sitten vastaavana aikana niitä tehtiin vain 165 miljoonan euron edestä.

Määräaikaistalletusten tuotto ei kuitenkaan yllä lähellekään asuntolainojen lyhennysten laskennallisen vaihtoehtoisen tuoton tasolle.

Suomen Pankin mukaan maaliskuussa 2023 kotitalouksien uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 2,40 prosenttiin, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,41 prosenttia.