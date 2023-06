Tupakkayhtiöt ovat uudistuneet jo pitkään – Suomessakin asenneilmapiiri muuttumassa

Uusi hallitusohjelma sallii nikotiinipussien myynnin vihdoin Suomessa. Tupakkayhtiöt ovat panostaneet pussibisnekseen jo pitkään.

Huhtikuussa lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea yllätti monet suomalaiset poistamalla nikotiinipussien lääkeaineluokittelun. Se oli tarkoittanut, että nikotiinipussien myynti oli mahdollista vain nikotiinikorvaushoitotuotteena.

Fimean uudelleenarviointi osoittaa, että luokittelu on voinut olla perusteeton jo alun alkaen. Tuotteet on mahdollisesti haluttu pitää poissa Suomen markkinoilta muiden kuin lääketieteellisten syiden vuoksi.

Nikotiinipussit ovat olleet jo pitkään myynnissä suuressa osaa Eurooppaa. Uudessa hallitusohjelmassa linjataankin, että nikotiinipussit tulevat tupakkalain piirissä sallituksi. Näin Suomeen saadaan kaivattuja verotuloja, jotka ovat aiemmin valuneet myynnin salllineisiin naapurimaihin.

Tanskalaiset rakensivat bisneksen

Lainsäätäjien ja viranomaisten vitkastelu väistämättömän edessä tarkoittaa, että Suomi jää vain pieneksi loppumarkkinaksi. Hallitusohjelmassa verrokkimaaksi luokiteltu Tanska on ollut sääntelyssään Suomea avarakatseisempi. Nikotiinipussit ovat olleet laajasti saatavilla jokaisessa kioskissa ainakin vuosikymmenen ajan.

Tanskaan syntyi jo vuonna 2006 uusia nikotiinituotteita valmistava yritys ja tuotantolaitos. Kun ruotsalainen Swedish Match osti yhtiön vuonna 2017, se työllisti 60 henkeä ja teki noin 16 miljoonan euron liikevaihdon. Kauppahintaa ei julkistettu, mutta todennäköisesti yrityskaupassa syntyi muutama miljonääri.

Koska Suomi on asenneilmapiirin kehityksessä pari vuosikymmentä jäljessä, vikkelinkin suomalainen yrittäjä on jo auttamattomasti myöhässä. Uusia työpaikkoja tuskin siis syntyy Suomeen. Toki myynnin salliminen auttaa K-kauppiasta ja R-kioski -yrittäjää.

Signaali uudistumiskyvystä

Osakesijoittajalle nikotiinipussit ovat hyvä esimerkki yritysten uudistumiskyvystä. Kun savukkeiden volyymit rakenteellisesti laskevat, pahamaineiset tupakkayhtiöt rakentavat vauhdilla nikotiinipusseista uutta liiketoimintaa.

Viime vuonna amerikkalainen Philip Morris International teki ostotarjouksen nuuskayhtiö Swedish Matchista ja osti sen pois pörssistä. Kaupan vauhdittamanaä palamattomien tuotteiden osuus PMI:n liikevaihdosta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 35 prosenttia.

Myös useat muut tupakkayhtiöt ovat muutoksessa mukana.

Englantilaisen British American Tobaccon vastaava luku oli 20 prosenttia sen Euroopan liiketoiminnoissa. Lukemaan lasketaan osaksi myös sähkösavukkeet ja muut tuotteet, jotka eivät sisällä tupakkaa. BAT:n uusien nikotiinituotteiden myynti on kasvanut 33 prosentin vuosivauhtia vuodesta 2018 lähtien. Uudet tuotteet ovat BAT:lle vielä tappiollista liiketoimintaa, kun yhtiö investoi voimakkaasti kasvuun.

Yhdysvaltain markkinoihin keskittyneen Altrian liikevaihdosta noin 10 prosenttia muodostuu nuuskasta ja nikotiinipusseista. Sen nikotiinipussivolyymit kasvoivat 70 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tupakkayhtiöiden sloganit kuvastavat niiden strategista suuntaa. Altrian iskulause “Moving beyond smoking, British American Tobaccon “A better tomorrow” ja Philip Morrisin “Delivering a smoke-free tomorrow” voivat kuulostaa imeliltä. Tupakkayhtiöt luonnollisesti markkinoivat nikotiinipusseja matalamman riskin tuotteina. Sloganit ovat kuitenkin osoitus visiosta ja halusta uudistua.

Yhdistelmä edullisuutta, kannattavuutta ja kasvua

Sijoittaminen tupakkayhtiöihin on ollut pitkällä aikavälillä tuottoisaa. Yhtiöt tunnetaan runsaasta osingonmaksusta. BAT:n, PMI:n ja Altrian osinkotuotot ovat noin 8, 5 ja 8 prosenttia. Kolmen yhtiön osinkokasvu on ollut vuodesta 2008 lähtien 175, 176 ja 224 prosenttia.

Tanskan bruttokansantuote on kasvanut keskimäärin 1,4 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun Suomessa vuotuinen kasvu on jäänyt 0,8 prosenttiin. Kuten valtiotasolla, uudistuminen on myös yritystoiminnassa elinehto. Toinen englantilainen tupakkayhtiö, Imperial Brands, on jäänyt kurssikehityksessä selkeästi kilpailijoitaan jälkeen.

Yksi selittävä tekijä voi olla se, että Imperial Brandsin liikevaihdosta alle prosentti on uuden sukupolven tuotteita ja niiden kasvu jäi viime vuonna alle 11 prosenttiin. Kymmenen vuoden aikajänteellä se on tuottanut 45-60 prosenttia heikommin kuin Philip Morris ja Altria. British American Tobaccon pitkän aikavälin tuottoa painanee sen ylihintainen Reynolds-yritysosto vuonna 2017.

Vaikka nikotiinipussit eivät toki yksistään selitä tupakkayhtiöiden tai valtioiden menestystä, on niillä jonkinlainen signaaliarvo. Jos perusbisnes hiipuu, tulee rakentaa uusia korvaavia tulovirtoja. Sijoittajalle tupakkayhtiöiden matala arvostustaso, hyvin kannattava perusliiketoiminta ja kasvavat uudet tuotekategoriat ovat mielenkiintoinen yhdistelmä.