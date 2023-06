Uusi ostotarjous Uponorin osakkeista – osake nousussa

GF julkistaa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Uponorin osakkeista hintaan 28,85 euroa osakkeelta.

Sveitsiläinen Georg Fischer (GF) ja Uponor ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista , jotka eivät ole Uponorin tai minkään sen tytäryhtiöiden hallussa.

GF tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat nesteiden ja kaasujen turvallisen kuljetuksen, sekä kevyitä valukomponentteja ja korkean tarkkuuden valmistusteknologiaa.

Vuonna 1802 perustetun GF:n pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja se toimii 34 maassa 138 yhtiön kautta. Tuotteita valmistetaan 60 yhtiössä ja 83 tehtaassa. Vuonna 2022 GF:n liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskenteli 15 207 työntekijää.

Tarjoushinta on 28,85 euroa osakkeelta jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Ostotarjous sisältää 73 prosentin preemion 66,9 prosenttia verrattuna osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Helsingin pörssissä ennen 14. huhtikuuta ja 12 prosentin preemion verrattuna Aliaxisin hylättyyn 25,75 euron tarjoukseen.

Ostotarjous arvostaa Uponorin yritysarvon 10,6-kertaiseksi suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen 31. joulukuuta päättyneellä tilikaudella tai 8,9-kertaiseksi oikaistuna 35–45 miljoonan euron tavoitelluilla vuotuisilla synergiahyödyillä.

Uponorin hallitus suosittelee Uponorin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Nordea Bank antama fairness opinion -lausunto tukee suositusta.

Myös pääomistajat ovat valmiita hyväksymään ostotarjouksen.

Uponorin suurin osakkeenomistaja Oras Invest, jonka osakeomistus on 25,7 prosenttia, tukee ostotarjousta ja on sitoutunut peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen koko osakeomistuksensa osalta. Lisäksi muut Uponorin osakkeenomistajat, jotka edustavat Oras Investin kanssa yhteensä 36,9 prosenttia osakkeista, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen.

Ostotarjouksen toteutuessa onnistuneesti ja sujuvan integraation varmistamiseksi GF aikoo esittää Uponorin hallituksen puheenjohtajaa, Annika Paasikiveä, valittavaksi GF:n hallitukseen GF:n seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

GF:n mukaan GF:n ja Uponorin yhdistyminen on johdonmukainen GF:n strategisten prioriteettien kanssa sen Piping Systems -divisioonassa, ja sen odotetaan vauhdittavan GF 2025 -strategian toteuttamista kannattavan kasvun edistämiseksi ja edelleen lisäävän konsernin kestävyyttä. Yhdessä GF:n ja Uponorin odotetaan laajentavan yhteistä läsnäoloaan ja tarjoomaansa luodakseen yhden johtavista maailmanlaajuisista johtajista vesi- ja virtausratkaisujen houkuttelevalla alalla.

GF:n hallituksen puheenjohtaja Yves Serra kommentoi ostotarjousta.

”Yhdistämällä Uponorin yli 100 vuoden asiantuntemuksen yli kahden vuosisadan aikana kerryttämämme tietotaidon kanssa, meillä olisi loistava mahdollisuus rakentaa vesi- ja virtausratkaisujen maailmanlaajuinen edelläkävijä. Näillä kahdella yhtiöllä on toisiaan täydentävät tuotteet ja maantieteellinen läsnäolo, samanlaiset kulttuurit ja yhteneväiset ESG-sitoumukset. Arvostamme todella paljon Uponorin perintöä ja odotamme innolla GF:n ja Uponorin yhteistä kukoistavaa tulevaisuutta”, Serra toteaa.

Oras Invest pitää Georg Fischeriä maineikkaana kansainvälisenä teollisuusyrityksenä, jolla on johtava asema useilla segmenteillä. Oras Invest kertoo tiedotteessaan, että sen tavoitteena on tulla GF:n osakkeenomistajaksi ja se arvioi erilaisia vaihtoehtoja ostaa yhtiön osakkeita strategiansa puitteissa, markkinaolosuhteet, yleinen taloudellinen tilanne ja sovellettavat lait huomioiden, sisältäen myös mahdollisuuden ostaa GF:n osakkeita ennen Ostotarjousta ja sen aikana.

“Oras Invest on ollut Uponorin suurin osakkeenomistaja vuodesta 1999. Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Se on vahva yritys, jolla on vankka strategia ja teollista toimintaa Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa”, sanoo Ville Kivelä, Oras Investin sijoitusjohtaja (CIO).

Kivelän mukaan Uponorin erittäin kyvykäs johto on onnistuneesti toteuttanut nykyistä strategiaa, joka on tukenut kannattavaa kasvua ja merkittävää pitkäaikaista arvonluontia.

”Uskomme, että ilmoitettu yhdistyminen GF:n kanssa on hyödyllinen Uponorille ja sen osakkeenomistajille”, Kivelä toteaa.

Oras Investin strategiaa ohjaavat kestävän arvonluonnin periaatteet talouden syklien yli, ja se on valmis tukemaan tätä strategiaa määrätietoisesti. Sitoutunut omistajuus, pitkäaikainen kehittäminen ja arvonluonti ovat yhtiön strategian pysyviä tekijöitä.

Uponorin osake on noin seitsemän prosentin nousussa Helsingin pörssissä maanantaina noin kello 11.30.