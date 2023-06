Viaplaylta tulosvaroitus – toimitusjohtaja ulos ja osake 60 prosentin syöksyssä

Urheilulähetyksistä tuttu mediayhtiö Viaplay Group antoi maanantaina tulosvaroituksen, jonka myötä osakekurssi putosi 60 prosenttia.

Suoratoistopalveluita tarjoava mediayhtiö Viaplay Group ilmoitti tänään maanantaina alentavansa yhtiön lyhyen aikavälin näkymiä vuodelle 2023. Viaplay on tuttu monille suomalaisille etenkin penkkiurheilun kautta, sillä yhtiö tarjoaa mm. NHL-, Valioliiga- ja F1-lähetyksiä.

Syynä yhtiön negatiiviselle tulosvaroitukselle Viaplay kertoo yleisen toimintaympäristön heikentymisen sekä kustannussäästöohjelman odotettua pidemmän toteutumisen. Tulosvaroituksen ohella Viaplay on myös peruuttanut pitkän aikavälin toiminnallisen ja taloudellisen ohjeistuksensa.

Monenlaista haastetta

Aiemmin marraskuussa 2022 Viaplay oli arvioinut yltävänsä tänä vuonna 24–26 prosentin orgaaniseen kasvuun, mutta tuoreen tulosvaroituksen jälkeen yhtiö arvioi kasvun jäävän lopulta vain 16,0–17,5 prosenttiin.

Suoratoistopalvelun heikot näkymät ovat monen tekijän summa. Yhtiön mukaan myynti sakkaa tällä hetkellä niin uusissa tilaajissa, kuin myös palvelun mainosmyynnissä. Yhtiön mukaan mainosmyynnin haasteet koskevat tällä hetkellä koko alaa aina tv- ja radiokanavia myöten.

Myös elinkustannusten nousu on tehnyt hallaa yhtiön tilaajamäärille. Viaplay ei ole ainoa suoratoistopalveluyhtiö, joka kipuilee nyt tilaajamääriensa kanssa. Aiemmin esimerkiksi Netflix on ilmoittanut tilaajamäärien kasvun hidastumisesta ja striimauspalveluiden ympärillä käytävän kilpailun kiristymisestä.

Lisäksi jo aiemmin yhtiön suunnitelmissa olleet kustannussäästöt eivät ole onnistuneet odotetulla tavalla. Haastavan ja epävarman makrotaloudellisen ympäristön sekä uuden toimitusjohtajan nimityksen seurauksena hallitus on myös päättänyt peruuttaa vuoden 2025 toiminta- ja taloudelliset tavoitteensa.

Toimitusjohtaja jättää yhtiön välittömästi

Tulosvaroituksen ohella yhtiön toimitusjohtaja Anders Jensen on ilmoittanut eroavansa työstään välittömästi. Jensen on toiminut Viaplay Groupin toimitusjohtajana siitä lähtien, kun siitä tuli itsenäinen yhtiö vuonna 2018.

Jensenin toimikauden aikana Viaplay laajentui voimakkaasti uusiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin. Lisäksi Jensenin aikakaudella Viaplay panosti omien alkuperäissarjojen tuotantoon. Viaplayn hallitus on jo hyväksynyt Andersin eron sekä löytänyt yhtiölle uuden toimitusjohtajan.

Anders Jensenin paikan ottaa tästä päivästä alkaen tanskalainen Jorgen Madsen Lindemann. Madsen Lindemann on toiminut aiemmin Kinnevikissä tittelillä Senior Advisor. Hän on lisäksi toiminut MTG:n toimitusjohtajana, joka on Viaplay Groupin edellinen emoyhtiö.

”Tunnen Viaplay Groupin hyvin, ja olen tietysti seurannut yhtiön matkaa tiiviisti vuosien varrella. Olen intohimoinen konsernin valtavasta potentiaalista. Odotan innolla mahdollisuutta olla osa Viaplay-konsernin johtajuutta tällä hetkellä haastavina aikoina ja viedä eteenpäin sen seuraavaa kehitysvaihetta”, Jorgen Madsen Lindemann kommentoi Viaplayn tiedotteessa.

Osake rajussa syöksyssä

Markkinat ottivat Viaplayn negatiivisen tulosvaroituksen vastaan pettyneenä. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä osake on yli 60 prosentin jyrkässä pudotuksessa. Vielä perjantaina pörssin sulkeutuessa Viaplayn osake maksoi 225,40 kruunua, mutta nyt sama osake on pudonnut 87,85 kruunuun.

Viaplay on suhteellisen tuore yritys Tukholman pörssissä. Se listautui länsinaapurimme pörssiin keväällä 2019. Ensimmäisen pörssipäivän päätteeksi osake noteerattiin 218 kruunun hintaisena.

Viaplayn osakkeen kurssihuippu osui lokakuuhun 2021, jolloin osakkeesta maksettiin jopa 520 kruunua. Kurssihuippu liittyi taannoiseen koronapandemiaan, jonka aikana neljän seinän sisään lukittautuneet käyttäjät käyttivät ennätyksellisen paljon Viaplayta ja muita suoratoistopalveluita.

Vuodeta 2022 alkaen Viaplayn matka on ollut kuitenkin kivikkoinen, jonka voi huomata myös yhtiön alati laskevasta osakkeen hinnasta. Reilun 1,5 vuoden takaisesta kurssihuipusta osake on laskenut tällä hetkellä yli 80 prosenttia.

Toistuvia hinnannostoja

Suomessa Viaplay on saanut osakseen kuluneen vuoden aikana jonkin verran erilaista negatiivista uutisointia, sillä yhtiö on joutunut nostamaan useamman kerran kanavapakettiensa hintoja. Esimerkiksi Iltalehti uutisoi helmikuussa, että Viaplayn urheilupaketin hinta noussut noin kolmanneksen vain reilun vuoden aikana.

Viaplay on itse perustellut tekemiensä hinnan tarkistusten olevan seurausta yleisestä taloustilanteesta. Inflaatio on nostanut kaiken muun ohella myös yhtiön tuotantokustannusten hintaa, samalla kun yhtiön maksamien urheiluoikeuksien hinnat ovat nekin nousseet.

Hinnaston korottamisen lisäksi viime aikoina monissa kotitalouksissa närää on aiheuttanut se, että Viaplay on rajoittanut livelähetysten katsomista. Aiemmin yksi käyttäjätili pystyi katsomaan useaa lähetystä auki samaan aikaan, mutta Viaplay rajoitti palvelun käytön vain yhteen lähetykseen kerrallaan. Tällä tavalla yhtiö esti erilaisten kimppatilausten mahdollisuudet.

Taannoiset kohut näkyvät myös Viaplayn tuoretta tulosvaroitusta koskevassa uutisoinnissa ja sen kommentoinnissa. Esimerkiksi Twitterissä moni käyttäjä onkin ehtinyt jo twiitata, ettei Viaplayn tulosvaroitus tullut yllätyksenä ainakaan yhtiön entisille asiakkaille.