Yritysten suhdannetilanne sakkaa – synkin tilanne rakentamisessa

Yritysten luottamus jatkaa laskuaan kaikilla päätoimialoilla. Tilanne on heikentynyt jo 1,5 vuoden ajan.

Suomen elinkeinoelämän luottamus on kesäkuussa laskussa. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin mukaan kaikkien päätoimialojen näkymät ovat heikentymässä.

Teollisuudessa luottamus laski neljä pistettä kesäkuussa. Uusin saldolukema oli -16, kun edellisessä kuussa lukema oli -12. Luottamusindikaattori on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Kesäkuussa rakentamisen luottamusta kuvaava saldoluku laski arvoon -26. Saldoluku oli -17 pistettä vähemmän kuin toukokuussa, jolloin saldoluku oli -9. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Rakentamisen tilauskanta supistui selvästi edelliskuukaudesta, ja on entistä selvemmin alle normaalina pidetyn tason. Odotukset rakennusalan henkilöstömäärän suhteen ovat heikentyneet entisestään.

EK:n mukaan Suomessa rakentamisen luottamus oli toukokuussa selvästi EU-maiden keskiarvoa heikompaa.

Palveluiden luottamus pysyi kesäkuussa saldoluvussa nolla. Kuitenkin palveluissakin luottamustaso on alle keskimääräisen, sillä palvelualojen indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +12.

Vähittäiskaupassa luottamus laski kesäkuussa lukemaan -10. Saldoluku oli kaksi pistettä vähemmän kuin tarkistettu lukema edelliskuussa. Pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

Yritysten tilanne vaikeutunut jo 1,5 vuoden ajan

”Yritysten luottamus heikkeni varsin selvästi kesäkuussa. Erityisesti rakentamisen luottamus notkahti taas kesäkuussa selvästi alaspäin. Suuret vaihtelut kertovat alan turbulentista tilanteesta. Palveluala oli päätoimialoista ainoa, jossa luottamus ei heikentynyt. Vieläkään ei valitettavasti olla talouden suhteen selvillä vesillä”, summaa EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Pakarisen mukaan Suomessa yritysten luottamus on heikentynyt yhtäjaksoisesti nyt noin puolitoista vuotta. Maailmantaloudesta tulevat viestit kertovat tahdin hiljentyvän, joten tällä on suorat seurauksensa myös suomalaisyrityksiin.

”Kysynnän hiipuminen ja korkoympäristön nopea muutos tuovat yrityksille nyt lisää päänvaivaa, kun enin kustannusten nousuvauhti ja tuotantoketjujen ongelmat ovat alkaneet helpottamaan”, Pakarinen analysoi.

Talouden suhteen ei olla vielä selvillä vesillä. Yritysten luottamus laski kesäkuussa. https://t.co/2h4dvMw67o pic.twitter.com/rs8IrITabZ — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) June 27, 2023

Talouden loppuvuodesta ei mielenkiintoa puutu. pic.twitter.com/FkQW5QUUBK — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) June 27, 2023

Jako jyviin ja akanoihin

EK:n mukaan nykyinen suhdanne- ja maailmantilanne jakaa yrityksiä ja Suomen eri alueita voittajiin ja häviäjiin. Tiedot käyvät ilmi EK:n kyselystä, johon vastasi lähes 1 000 työnantajayritystä.

Peräkkäiset ja rinnakkaiset kriisit ovat supistaneet monen mikro- ja pienyrityksen toimintaa, kaventaneet taloudellisia puskureita, nakertaneet kannattavuutta ja lisänneet lopettamisia. Samalla esimerkiksi vihreän siirtymän ja digitalisaation edistyminen ovat avanneet yrityksille uusia kasvun mahdollisuuksia.

Kokonaisuudessaan työnantajayritysten tilanne on kyselyn mukaan haastava.

Kaikista työnantajayrityksistä 41 prosenttia arvioi kannattavuutensa heikentyneen ja 26 prosenttia sen vahvistuneen edellisen 12 kuukauden aikana. Kannattavuus oli heikentynyt varsinkin mikro- ja pienyrityksissä.

Päätoimialoista vaikein tilanne on rakentamisessa, jossa 51 prosenttia arvioi kannattavuuden heikentyneen ja vain 22 prosenttia sen vahvistuneen.

”Yrityksiä on lopetettu kiihtyvään tahtiin ja työnantajayritysten määrä on tämän tuloksena huolestuttavassa laskussa. Liikevaihtoaan kasvattaneiden kasvuyritysten lukumäärä on sen sijaan kasvussa, vaikkakin yleinen kustannusten nousu selittää osan kasvusta. Kuitenkin lähes 80 prosenttia kasvuyrityksistä kertoo myös kysynnän lisääntymisestä. Vientiyritysten määrä on sen sijaan laskenut edellisvuodesta lähes kymmenyksellä, jota pitkälti selittää Venäjän kaupan lopettaminen”, sanoo EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen.