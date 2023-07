Lääkeyhtiö AstraZeneca on kovassa tuloskasvussa

AstraZeneca paisuttaa osakekohtaista tulostaan tänä vuonna voimalla, mikäli on analyytikoiden ennusteisiin uskominen.

Ruotsalais-brittiläinen pörssilistattu lääkeyhtiö AstraZeneca on listattu esimerkiksi Tukholman ja Lontoon pörsseihin. Yhtiö muodostettiin vuonna 1999, jolloin ruotsalainen Astra AB ja brittiläinen Zeneca Group plc yhdistyivät. Astra Zeneca valmistaa koronarokotteiden lisäksi muun muassa beetasalpaajia, verenpainelääkkeitä, astmalääkkeitä ja lääkettä rintasyöpään.

Danske Bankin analyytikko Lars Hevreng kertoo pankin aamukatsauksessa, että yhtiö aloittaa tänä vuonna noin 30 vaiheittaista ohjelmaa, ja sillä on useita tuotteita, jotka on hyväksytty regulatiivisiin tarkistuksiin avainalueilla. Tämä tukee AstraZenecan keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä.

”Paluu kaksinumeroiseen liikevaihdon kasvuun alkoi vuonna 2019, ja uskomme, että AZN on matkalla toimittamaan vahvaa kasvua viidettä vuotta peräkkäin. Ensimmäisen vuosipuoliskon suuret odotetut uutiset liittyen Dato-DXd:hen ovat vielä julkaisematta”, Hevreng toteaa.

Yhtiön tammi-maalisuun kasvu oli vahvaa 15 prosentin tasoa verrattuna Danske Bankin 9,0 prosentin ennusteeseen.

”Uskomme, että useiden hintaleikkausten, mukaan lukien Tagrisso Kiinassa ja Nexium Japanissa, pitäisi leikata tämän vuoden liikevaihtoa yli yhdellä miljardilla Yhdysvaltain dollarilla, minkä AZN tyypillisesti näkee joka vuosi johtuen matalammista hinnoista”, analyytikko toteaa.

Danske Bank arvioi, että että lääkeyhtiö tulee kirjaamaan tänä vuonna noin 1,5 miljardia dollaria “muuta operatiivista liikevaihtoa”, mikä tarkoittaa, että se voi lisätä investointeja sen 24 miljardin dollarin operatiivisten kustannusten kantaan. Siten AstraZeneca voi säilyttää yhä ohjeistuksensa ennallaan, mikä viittaa liikevoiton olevan noin 15 miljardia dollaria.

Danske Bankin 12 kuukauden tavoitehinta lääkeyhtiölle on 141 puntaa eli noin 1900 kruunua, kun tällä hetkellä osake noteerataan Tukholman pörssissä hieman yli 1400 kruunun kurssiin. Tavoitehinta perustuu pankin kassavirtaennusteisiin, joihin pankki käyttää kymmenen vuoden ennustemallia.

Danske Bank ennustaa 32 prosentin pitkän aikavälin liikevoittomarginaalia ja 6,0 prosentin pitkän aikavälin kasvua. Pankki antaa osakkeelle edelleen ostosuosituksen.

Analyytikoiden konsensusodotus lupailee kovaa osakekohtaista tuloskasvua AstraZenecalle. Konsensus odottaa viime vuoden 2,1 dollarin osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 4,9 dollariin ja ensi vuonna jo lähes 6,1 dollariin.

Osakkeen hintaan on kuitenkin jo ladattu kasvuodotuksia, mutta ei kohtuuttomasti. Kuluvan vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella yhtiö P/E-kerroin on 27x.

Lääkeyhtiö on selkeä analyytikoiden suosikki, sillä 24 yhtiötä seuraavasta analyytikosta peräti 15 antaa osakkeelle ostosuosituksen ja neljän suositus on lisää. Viiden analyytikon suositus on pidä.

Yhtiö julkaisee toisen vuosineljänneksen tulosraportin 28. heinäkuuta.