Atrian uusi johto esitteli tuloksen ja lähtokohdat tulevaan – analyysi

Elintarvikeyhtiö Atrian uusi toimitusjohtaja Kai Gyllström aloitti tehtävässään kesäkuussa ja esitteli ensi kertaa yhtiön tuloksen medialle ja analyytikoille Helsingissä 20.7.2023.

Gyllström tulee elintarviketeollisuudesta mutta meijeritoimialalta työskenneltyään pitkään Arlalla, viimeksi Ruotsin maajohtajana. Hän näkee Atrialla monia vahvuuksia, kuten henkilöstön osaamisen tason, hyvän aseman useilla markkinoilla, vahvat tuotemerkit sekä tehokkuusajattelun, esimerkkinä Nurmon iso siipikarjatehdasinvestointi.

Gyllströmin kommenteista paistoi tiimin tärkeys ja hands off -ajattelu, eli tiimille annetaan vastuuta. Gyllström on tutustunut jo useisiin yhtiön laitoksiin niin Suomessa, Ruotsissa kuin Tanskassa.

Tuotemerkeistä Gyllström nosti esiin Atrian Suomessa, Lönnebergan ja Sibyllan Ruotsissa, 3-Sjärnetin Tanskassa ja Maks & Mooritsin Virossa. Johto on ilahtunut siitä, että kesäkuussa julkaistussa tutkimusyhtiö Kantar Emorin vuotuisessa bränditutkimuksessa Maks & Moorits oli Viron suosituin lihatuotebrändi ja toiseksi suosituin ruokabrändi.

Toisin sanoen Atria toimii hyvin monilla markkinoilla eri tuoteryhmissä, mikä tasapainottaa yhtiön kehitystä ja tuo parhaassa tapauksessa monipuolista tulospotentiaalia. Viime vuosina Atria Suomi on ollut yhtiön tulos- ja kannattavuusveturi; tuore tammi-kesäkuun tulosjulkistus ei tehnyt tässä poikkeusta.

Konsernin toimintamaiden (Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro) lisäksi tärkeitä vientimaita Atria Suomelle olivat alkuvuonna Kiina, Etelä-Korea, Japani, Tanska ja Saksa. Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kertoo, että Kiinan hintataso on ollut hieman nihkeää, mutta Japani on puolestaan mielenkiintoinen antibioottivapaan sianlihan osalta.

Konsernin kehitys huhti-kesäkuussa oli vaisumpaa kuin tammi-maaliskuussa, mutta tulosveturi Atria Suomi piti hyvin pintansa ja teki lähes vertailukauden (Q2/22) tasoisen liiketuloksen.

Kasvu Atria Suomella oli nyt 8,1 prosenttia, joka tulee sekä hinnankorotuksista että volyymikasvusta. Ala-Fossin mukaan iso 160 miljoonan euron investointiprojekti Atrian Nurmon uuteen siipikarjatehtaaseen (2021-2024) etenee suunnitelman mukaisesti mutta aiheuttaa ennakoidusti lisäkustannuksia.

Tämä kuva tuskin muuttuu lähikvartaaleina. Johto tavoittelee, että uusi tehdas olisi täydessä käytössä noin vuoden kuluttua tai viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiö on jo aloittanut tehtaan vaiheittaisen käyttöönoton.

On huomattava, että aikanaan tehoa tulee myös siitä, että vanha siipikarjatehdas Nurmossa voidaan ajaa alas. Yhtiö tehostaa tuotantoaan myös Sahalahden tehtaan sulkemisella, josta tiedotettiin 18.11.2022.

Johto muistuttaa, että Suomessa ja Virossa kuluttajakysynnässä on ollut vähemmän muutoksia, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa kuluttaja on hyvin hintatietoinen ja seuraa kampanjoita ja suosii kaupan merkkejä.

Atria panostaa Ruotsissa ja Tanskassa omiin merkkeihin, mutta yhtiöllä on Ruotsissa jonkin verran myös kaupan merkkien tuotantoa. Tanskassa Atrian tuoteryhmien kaupan merkkien tuotanto tapahtuu muiden valmistajien toimesta pääosin Saksasta ja Puolasta käsin.

Atria Suomen toiminta koko alkuvuoden aikana on ollut vakuuttavaa. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti sekä vertailukautta korkeampien myyntihintojen ja vakaina pysyneiden myyntivolyymien ansiosta. Myös Atria Viro on lisännyt myyntiään ja vahvistanut markkinaosuuksiaan. Ruotsissa hinnankorotusten läpivienti on ollut haasteellista. Myyntivolyymien kasvu on ollut verkkaista Ruotsissa ja Tanskassa. – Kai Gyllström, osavuosikatsaus 20.7.2023