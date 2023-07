Facebookin emoyhtiö Meta on jälleen vahvassa iskussa

Meta julkaisi odotettua vahvemman tulosraportin. Kasvunäkymät ovat valoisat.

Sijoittajat ovat odottaneet digimarkkinoinnin mainosmarkkinoiden elpymistä ja Facebookin emoyhtiö Metan parempaa kannattavuutta joukkoirtisanomisten jälkeen tänä vuonna, mikä on näkynyt Metan markkina-arvon voimakkaana elpymisenä tänä vuonna. Metan osake on kirinyt vuoden alusta jo lähes 150 prosenttia, kun USA:n S&P 500 osakeindeksi on noussut alle 19 prosenttia. Metan osakkeet menettivät viime vuonna noin kaksi kolmasosaa arvostaan.

Meta julkisti toisen vuosineljänneksen tulosraportin keskiviikkona. Osake kipusi keskiviikkona 1,4 prosenttia ja torstaina 4,4 prosenttia odotettua vahvemman tulosraportin ansiosta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta, mikä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö raportoi kaksinumeroisesta kasvusta sitten vuoden 2021 lopun. Ennen ensimmäistä vuosineljännestä liikevaihto oli laskenut kolmella peräkkäisellä jaksolla, kun yhtiö kohtasi vaikeuksia talouden horjuminen ja Applen iOS:n yksityisyydensuojan muutoksista, jotka rajoittivat mainonnan kohdentamismahdollisuuksia.

Facebookin aktiivisia päivittäisiä käyttäjiä oli kesäkuussa 2023 keskimäärin 2,06 miljardia, mikä on 5,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Nettotulos nousi 7,79 miljardiin dollariin eli 2,98 dollariin osakkeelta edellisvuoden 6,69 miljardista dollarista eli 2,46 dollarista osakkeelta. Tuloskehitys oli odotettua vahvempaa, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 2,91 dollarin osakekohtainen tulos.

Tuloskasvu johtui digitaalisen mainonnan elpymisen lisäksi Facebookin kuukausittaisten käyttäjien määrän kasvusta. Mainosten määrä oli vuosineljänneksellä 34 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella.

”Meillä oli hyvä neljännes. Sovelluksissamme on edelleen vahva sitoutuminen, ja meillä on jännittävin tiekartta, jonka olen nähnyt vähään aikaan: Llama 2, Threads, Reels, uudet tekoälytuotteet ovat valmisteilla ja Quest 3 lanseerataan tänä syksynä”, sanoo Mark Zuckerberg, Metan perustaja ja toimitusjohtaja.

Zuckerber kertoo, että Meta aloitti vuonna 2022 useita toimenpiteitä tehokkuuden lisäämiseksi sekä liiketoiminnan ja strategisten painopisteiden uudelleen suuntaamiseksi. Yhtiö on irtisanonut kymmeniä tuhansia työntekijöitä viime marraskuun jälkeen. Kesäkuussa yhtiön palveluksessa oli runsaat 71 400 työntekijää, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten.

”Kesäkuun 30. päivään 2023 mennessä olemme saaneet suunnitellut työntekijöiden irtisanomiset olennaisilta osin päätökseen ja arvioimme edelleen toimitilojen yhdistämistä ja datakeskusten uudelleenjärjestelyä koskevia aloitteita”, toimitusjohtaja kertoo.

Facebookin emoyhtiö ennustaa kolmannen neljänneksen liikevaihdoksi 32-34,5 miljardia dollaria eli selvästi toisen vuosineljänneksen liikevaihtoa kovempia lukuja.

Refinitivin mukaan ennen raporttia kyselyyn vastanneet analyytikot odottivat 31,3 miljardin dollarin ohjeistusta. Tämä viittaa vähintään 15 prosentin kasvuun vuotta aiemmasta.

Jatkossa erityisen suuri mielenkiinto markkinoilla kohdistuu Metan julkistamaan Twitterin (nykyään ”X”) kilpailijaan Threads-palveluun. Uuteen mikroblogipalveluun rekisteröityi yli 100 miljoonaa käyttäjää ensimmäisten päivien aikana, mutta vielä on iso kysymysmerkki, kuinka sitoutuneita käyttäjät ovat.

Meta Platformsin johtajat keskittyvät voimakkaasti uuden Twitter-kilpailijansa käyttäjämäärien pysyvyyteen. Threads-ovellus oli menettänyt yli puolet käyttäjistään viikkojen aikana sen vilkkaan lanseerauksen jälkeen, toimitusjohtaja Zuckerberg kertoi työntekijöilleen torstaina.

Tekstipohjaisen sovelluksen käyttäjien pysyvyys on ollut parempi kuin johtajat olivat odottaneet, vaikkakaan se ei ole ollut ”täydellinen”, Zuckerberg sanoi yhtiön sisäisessä keskustelutilaisuudessa, jonka äänitteen uutistoimisto Reuters on saanut käsiinsä.

Metan murheenkryyni on sen panostukset virtuaalitodellisuuteen. Yhtiö odottaa virtuaalitodellisuudesta vastaavan yksikön tappioiden ”nousevan merkittävästi” tulevien kuukausien aikana.