Analyytikko: Finnairin tuloskyky alkaa näkyä

Finnairilla on vielä roppakaupalla mahdollisuuksia parantaa myynti- ja kannattavuuslukujaan.

Ukrainan sodasta ja koronakriisistä pahasti kärsinyt lentoyhtiö on osoittautunut tänä vuonna käänneyhtiöksi. Vuoden alusta osake on kivunnut lähes 37 prosenttia.

Kurssinousun taustalta löytyy selviä merkkejä yhtiön elpymisestä.

Finnair kuljetti kesäkuussa 997 200 matkustajaa eli 9,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 kesäkuussa ja 3,8 prosenttia enemmän kuin toukokuussa 2023. Edelliskuukauden luvut eivät ole tosin täysin vertailukelpoisia, koska kesäkuussa oli yksi päivä vähemmän.

Kesäkuun matkustajaliikenneluvut paranivat vertailukaudesta koronapandemian vaikutusten pääosin väistyttyä, sillä Venäjän ilmatila oli jo vertailukaudella suljettuna. Finnairin mukaan Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus näkyi katsauskaudella kuitenkin erityisesti Aasian-matkustajaliikenneluvuissa pandemiaa edeltäviin lukuihin verrattuna.

Kesäkuun puolessa välissä lentoyhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen. Finnair nosti vertailukelpoista liiketulosta koskevaa ohjeistustaan koko vuodelle 2023. Lentoyhtiö arvioi matkustuksen kysynnän jatkuvan aiemmin ennakoitua vahvempana.

Lisäksi polttoaineen hintakehitys on ollut ennakoitua suotuisampaa ja yhtiön strategian toimeenpano on edennyt ennakoitua paremmin.

Aiemmasta ohjeistuksestaan poiketen yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen liiketulos todennäköisesti yltää vuoden 2019 tasolle, jolloin se oli 163 miljoonaa euroa tai jopa ylittää sen. Koko vuoden 2023 liikevaihdon osalta Finnair arvioi edelleen, että se ei vielä yllä vuoden 2019 tasolle, jolloin se oli 3,1 miljardia euroa.

Odotettavissa voimakas tulosparannus

Evlin analyytikko Joonas Juvonen arvioi positiivisen tulosvaroituksen ja kesäkuun korkean matkustajakäyttöasteen perusteella, että kesän matkailukaudesta on jälleen tulossa kiireinen. Lisäksi kulusäästöt nostavat kannattavuutta.

”Finnairin asemoinnin johdosta yhtiön myydyt henkilökilometrit olivat kuitenkin vielä noin 30 prosenttia vuoden 2019 vertailuluvun alapuolella tämän vuoden toisella neljänneksellä. Ennustamme kuitenkin korkeiden yksikkötuottojen ja saavutettujen kulusäästöjen auttaneen yhtiön liikevoiton 44 miljoonaan euroon (toisin sanoen lähelle vuoden 2019 toisen neljänneksen 47 miljoonaa euroa)”, Juvonen toteaa.

Koko vuoden 2023 liikevoiton Evli odottaa yltävän 165 miljoonaan euroon, kun viime vuonna se oli tappiollinen -201 miljoonaa euroa.

Juvosen mukaan kuluvan vuoden liikevoittoennuste on itsessään jo varsin kohtuullinen luku, mutta Finnair voi myös hyvin ylittää sen, mikäli yksikkötuotot ja matkustajamäärät kehittyvät edelleen myönteisesti loppuvuoden aikana.

”Finnairin matkustajamäärien kasvu jatkuu ainakin jossain määrin loppuvuoden aikana. Samalla lippujen hinnat tuskin ovat laskemassa ainakaan ihan heti, mutta toisaalta niissä ei myöskään ole välttämättä enää kovin paljoa nousuvaraa.”

Aasia ja Lähi-Itä tuovat vielä selvästi lisää matkustajia

Analyytikon mukaan viime aikoina Aasia ja Lähi-itä ovat näkyvimmin ajaneet Finnairin matkustajamäärien kasvua, eikä ole merkkejä kasvun hiipumisesta.

”Kumpikaan alue ei ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan, sillä edellisen matkustajamäärät olivat edelleen vain noin 50 prosenttia vuoden 2019 vertailuluvusta toisella neljänneksellä, samalla kun jälkimmäinen on yhtiölle uusi kasvumarkkina.

Euroopan matkustajamäärät olivat hieman yli 80 prosenttia vuoden 2019 lukemien alapuolella, joten sillä markkina-alueella ei enää ole niin paljon kasvuvaraa Aasian pysyvästi matalampien määrien leikattua siirtoyhteysmatkustajia, Juvonen ennustaa.

Lisäksi monet lentoyhtiöt ylsivät jo viime vuonna varsin kohtuullisiin kannattavuuslukemiin, ja niiden tulokset paranevat edelleen tänä vuonna, analyytikko muistuttaa. Juvosen arvion mukaan Finnairin tulosparannus tulee luultavasti olemaan tyypillistä lentoyhtiötä huomattavasti kovempaa.

”Ensi vuodestakaan on tuskin tulossa kovin huono, sillä tyypillisen verrokin liikevoittomarginaalin odotetaan paranevan edelleen noin kaksi prosenttiyksikköä. Ennustamme Finnairin vastaavan parannuksen jäävän noin puoleen siitä vauhdista vaikkakin yhtiön luku lähtee paljon matalammalta tasolta.”

Ei aliarvostusta verrokkeihin nähden

Finnairin osake on arvostettu tällä hetkellä Evlin tulosennusteilla EV/EBIT-kertoimella noin tasolla 9,6x. Ensi vuoden ennusteilla arvostus on 7,8x, mikä on vieläkin noin 10 prosentin preemio verrokkeihin nähden. Juvosen mukaan Evli pitää kuitenkin tätä hyväksyttävänä, kun otetaan huomioon yhtiön mahdollisuudet saavuttaa lisää kannattavuuspotentiaaliaan suhteessa verrokkeihin.

Evli toistaa Finnairin 0,53 euron tavoitehintamme ja pidä-suosituksen. Osakkeella käydään tällä hetkellä Helsingin pörssissä kauppaa noin 0,55 euron hinnalla.

Finnair julkaisee tuloksensa perjantaina 21. heinäkuuta.