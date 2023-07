Tämä hulppea omakotitalo odottaa uutta omistajaansa 5,7 miljoonan euron hintalapulla

Helsingin Lauttasaaressa on myynnissä seitsemän huoneen omakotitalo merenrantatontilla. Tavalliset kaduntallaajat voivat asunnosta vain uneksia.

Lauttasaaren Koivusaarentiellä myynnissä olevassa prameassa asunnossa on seitsemän huonetta ja keittiö. Asuinpinta-alaa on 440 neliötä. Oman rantatontin pinta-ala on 3 225 neliötä.

Huoneistoalaan kuuluvat päärakennus, rantapaviljonki, kaksi varastoa, autotalli, lämmönjakohuone ja huoltotila.

Asuntoa myyvä kiinteistövälitystoimisto Snellman Sotheby’s International Realty kertoo Etuovi.com-palvelussa, että aidalla ympäröity omakotitalo mereen rajoittuvine tontteineen avautuu länteen Keilaniemen suuntaan. Tontilla on itse talon lisäksi rantapaviljonki, jykevä laituri, ulkouima-allas, koiratarha, reilusti varastotilaa sekä autotalli.

Välittäjän mukaan talo suojaa L-muotoisesti koko piha-aluetta katseilta, joten asujat voivat olla siellä rauhassa, vaikka asunto sijaitsee lähellä Helsingin keskustaa ja kaikkia palveluita.

Talosta ja koko alueesta on välittäjän mukaan pidetty erinomaista huolta. Talo on peruskorjattu vuosituhannen vaihteessa sekä modernisoitu mittavasti vuonna 2013.

”Revellin arkkitehtuuria on kunnioitettu ja materiaalivalinnat ovat klassisia ja ajattomia. Talo on sisäänmuuttokunnossa”, välittäjä kertoo.

Päätalo on kahdessa kerroksessa. Ylempi kerros on perheen yhteistä tilaa suurine kaksine olohuoneineen ja keittiöineen sekä upeine terasseineen. Alakerrassa on kaikki makuuhuoneet, vaatehuoneet sekä sauna ja ylellinen spa-osasto.