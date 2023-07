Kasvun muuttuvat kasvot

Sijoitusympäristö pysyy viileänä. Venäjä käy sotaa Ukrainan kanssa, ja Yhdysvaltojen ja Kiinan välit ovat kireät.

Taloudessa rimpuilemme inflaation sekä sen vastapainoksi korkojen nousun kanssa.

Talouden perustekijöiden yhdistelmä on merkinnyt ongelmia kasvusijoittajille. Perinteisen käsityksen mukaan korkeiden korkojen maailmassa tulevat kassavirrat pitäisi diskontata, jolloin kasvu menettää arvoaan. Sijoittajille vain nykyhetki on tärkeää.

Viimeisen 18 kuukauden aikana tätä käsitystä on sovellettu summittaisesti erilaisiin kasvuyhtiöihin. Joissain tapauksissa se on paikallaan, mutta jotkut osakkeet ovat laskeneet yrityksen vahvasta kehittymisestä huolimatta. Näin on käynyt ennenkin, kuten omistamistamme osakkeista koottu taulukko kertoo.

Osake Tuotto alusta

lähtien % Sijoitusaika

vuosina Yli 30 prosentin

laskujen määrä Amazon.com 4 049 18 5 Tesla Inc 3 765 10 8 Hermes International 2 716 18 5 Tencent 1 900 13 3 Atlas Copco 1 013 14 5 NVIDIA 904 6 3 Apple 885 5 1 HDFC 852 17 4 Intuitive Surgical 679 13 4 Kering 597 14 6 Tuotot ja laskut perustuvat Baillie Giffordin Long Term Global Growth -rahastoon ja sen omistuksiin. Parhaat 10 osaketta 29.2.2004–31.12.2022. Jotkin osakkeet eivät enää ole rahaston salkussa. Lähde: StatPro, Eikon Datastream.

Taulukon yhtiöt ovat olleet poikkeuksellisen onnistuneita sijoituksia pitkällä aikavälillä, vaikka osakkeiden hinnat ovat ajoittain olleet alhaalla.

Nousevat korot ovat vaikuttaneet suoraan kasvuosakkeisiin. Hinnat ovat heilahdelleet valtavasti, usein markkinatiedon murusten perusteella. Esimerkiksi Netflix putosi viime vuonna 40 prosenttia kahdessa päivässä menetettyään 200 000 tilaajaa 200 miljoonasta.

Itse asiassa on suhteellisen uusi ajatus, että kasvustrategia menestyy arvoa paremmin korkojen laskiessa ja päinvastoin. Pitkällä aikavälillä tästä ei ole selvää näyttöä, ehkä siksi, että kasvu ei ole kaikissa yhtiöissä samanlaista.

Kasvun fundamentit

Kiinnostavilla kasvuyhtiöillä on kilpailuetua, markkinaosuutta ja täysin uusia liiketoimintamalleja. Yritykset kukoistavat, jos ne tarjoavat entistä parempia, halvempia ja laadukkaampia tapoja vastata ihmisten tarpeisiin.

Sijoittajina palaamme jatkuvasti siihen, että viime kädessä yrityksen tulevilla tuloilla ja kassavirroilla on merkitystä ja osakekurssit heijastavat lopulta fundamentteja.

Kasvustrategia pärjää ihan hyvin korkojen noustessa, koska kaikki kasvuyritykset eivät ole samanlaisia. Jotkut nousevat ja laskevat vuoroveden mukana, kun taas toiset pystyvät etenemään kovassakin merenkäynnissä.

Uusi vuosikymmen, uudet innovaatiot

Viime vuosikymmen on ollut kuluttajateknologian kulta-aikaa. Älypuhelimet mahdollistivat uudenlaisten yhtiöt, jotka muuttivat mediaa, vähittäiskauppaa ja viihdettä. Ne muuttuivat altavastaajista uusiksi johtajiksi, joten niihin sijoittamisen parhaat päivät ovat jo menneet.

Ihanteellisessa maailmassa innovaatioiden pitäisi luoda, ei tuhota. Niiden pitäisi katsoa nykyisten rajojen ulkopuolelle ja pyrkiä ratkaisemaan vielä ratkaisemattomat ongelmat.

Kun innovaatioita arvioi näin, yrittäjien ei pitäisi vain pyrkiä korvaamaan nykyisiä markkinoita, vaan luomaan uusia. Heidän ei pitäisi vain pyrkiä palvelemaan asiakkaita paremmin, vaan palvella niitä, joita palvellaan nyt huonosti tai ei ollenkaan. Innovaatioiden ei pitäisi olla nollasummapeliä, jossa markkinaosuuksia siirretään vakiintuvilta operaattoreilta uusille tulijoille.

Jos viime vuosikymmenen kasvumoottorit olivat internet, mobiiliratkaisut ja ohjelmistot, seuraavalla vuosikymmenellä kasvumoottorit perustuvat dataan ja tekoälyyn, jotka luovat sillan digi- ja tosimaailman välille.

Voimme jo maksaa itsepalvelukassalla supermarketissa ja siirtyä paikasta toiseen itseohjautuvan auton kyydissä. Ne ovat vain yhä älykkäämmiksi tulevia robotteja. Miksei meillä voisi olla robotteja myös hotellien vastaanotossa tai sairaalan leikkaussalissa?

Tällä hetkellä internet on kaksiulotteinen ja tekoäly on pilvessä. Seuraavassa internetin vaiheessa siitä tulee kolmiulotteinen ja tekoäly siirtyy pilvestä fyysiseen maailmaan.

Tulevaisuuden teemat

Mistä haemme kasvua nyt? Vaikka suurten muutosten tarkkaa ajoitusta ja tapaa on mahdotonta ennustaa luotettavasti, hitaasti tapahtuva rakennemuutos on helpommin ennustettavissa.

Voimme nähdä, että vihreä vallankumous kiihtyy ja että Northvoltin (akut) ja Climeworksin (hiilen talteenotto ja säilytys) kaltaisista yrityksistä voi tulla markkinajohtajia.

Väestön ikääntymiseen ja terveydenhuollon kustannuksiin liittyvät haasteet ovat ilmeisiä. Toivomme, että datan, tekoälyn ja genetiikan yhtymäkohdassa löydetään tapoja ehkäistä ja parantaa sairauksia. Esimerkkinä tästä on Moderna ja sen laajentuva MRNA-alusta, joka voitti COVIDin ja on nyt siirtynyt syöpään.

Palvelujen ja elämäntapamme digitalisointi jatkuu edelleen. Amazonin AWS Cloud sekä Nvidia ja ASML sirutekniikoineen ovat tässä aitiopaikalla.

Mikään näistä muutoksista ei ole riippuvainen korkotilanteesta, Yhdysvaltojen pankkijärjestelmän tilasta tai pääoman hinnasta. Voimme tavoitella hyviä tuottoja sijoittamalla kasvuyhtiöihin, jotka hyötyvät suhteellisen helposti ennustettavista rakenteellisista muutoksista.

Tulevaisuuden voittajista parhaat voivat tarjota huomattavaa tuottoa osakkeenomistajille, jotka ovat kärsivällisiä ja pitävät päänsä kylmänä.