Yksityishenkilön velkajärjestelyjä on aloitettu lähes 40 prosenttia enemmän kuin aiempina vuosina.

Kesäkuun lopussa 352 800 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintöjä, kertoo Suomen Asiakastieto.

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on pienempi kuin keväällä, mutta lasku perustuu Asiakastiedonmukaan kokonaan siihen, että tieto on nyt entistä reaaliaikaisempaa. Asiakastieto alkoi toukokuussa päivittää nimen- ja osoitteenmuutokset sekä poistaa kuolleet henkilöt luottotietorekisteristä joka päivä. Aikaisemmin maksuhäiriöisiä henkilöitä koskevat tiedot perustuivat viimeisimmän maksuhäiriömerkinnän rekisteröimishetkeen.

Todellisuudessa suomalaisten maksuvaikeudet ovat pahenemassa.

”Ilman tätä uudistusta ja kuolleiden henkilöiden poistoa rekisterissä olevien maksuhäiriöisten henkilöiden määrä olisi kääntynyt jo kasvuun. Valitettavasti muutkin tilastohavainnot osoittavat, että kuluttajien vakavat maksuvaikeudet ovat lisääntyneet”, kertoo viestintäpäällikkö Ville Kauppi Asiakastiedosta.

Velkajärjestelyt selvässä kasvussa

Yksityishenkilöille rekisteröityjen maksuhäiriömerkintöjen kokonaismäärä kasvoi alkuvuonna 13 prosenttia. Esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyjä on alkuvuonna haettu ja aloitettu lähes 40 prosenttia enemmän kuin aiempina vuosina.

Velkajärjestelyjen lisääntyminen ei ole vain huolestuttava seikka.

”Tätä voi pitää myös hyvänä asiana, sillä velkajärjestelyyn hakeutuminen osoittaa, että henkilöllä on halu saada asiansa kuntoon. Kun velkoja on paljon, niitä täytyy pystyä järjestelemään kokonaisuutena”, Kauppi huomioi.

Yksityishenkilön velkajärjestely tarkoittaa menettelyä, jossa ylivelkaantunut yksityishenkilö maksaa velkojaan pois tietyn ajan maksukykynsä mukaan ja tämän ajan kuluttua vapautuu velvollisuudesta maksaa loppuja velkojaan.

Järjestelyn tavoitteena on korjata pysyvästi ylivelkaantuneen velkaongelmat. Se on tarkoitettu vakituisesti Suomessa asuvalle yksityishenkilölle tai pienyrittäjälle. Velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudesta ja hakemuksen tekemisessä auttaa aina oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja.

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan maksuohjelma, jolloin velallisen omaisuuteen kohdistuva ulosmittaus raukeaa. Yksityishenkilön velkajärjestelyä säätelee laki.

Myös viime vuoden lopulla voimaan astunut luottotietolain muutos on lisännyt ihmisten kiinnostusta maksaa velat, joista on jo tullut maksuhäiriömerkintöjä.

Viranomaispäätöksiin, kuten käräjäoikeuden antama velkomustuomio tai ulosoton este, perustuvien maksuhäiriöiden syynä olevat velat ovat rekisteröintihetkellä olleet tyypillisesti jo kuukausia maksamatta. Tämä voi tarkoittaa, että luotonhakijalla ei käytännössä ole maksukykyä, mutta tämä ei vielä näy maksuhäiriömerkintöinä.

Tiedon jakaminen vahvistaa luotonannon vastuullisuutta

Siksi onkin tärkeää, että luotonantajat hyödyntävät omaa ja jaettavissa olevaa tietoa mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta kenenkään maksuvaikeuksia ei pahennettaisi myöntämällä uutta luottoa.

”Luotonantajilla on tietoa erääntyneistä luotoista. Me kannustamme heitä ilmoittamaan 60 päivää myöhässä olevia kuluttajasaataviaan Asiakastiedon rekisteriin, sillä tiedon jakaminen vahvistaa luotonannon vastuullisuutta. Yhdessä voimme huolehtia, ettei uutta luottoa myönnetä, jos aiempienkin lainojen maksussa on ongelmia”, Ville Kauppi korostaa.

60 päivää myöhässä oleviin kuluttajaluottoihin perustuvat maksuhäiriömerkinnät ovatkin lisääntyneet selvästi.

”Sama tiedon jakamisen ja vastuullisen luotonannon periaate toimii kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmässämme, jossa luotonantajat jakavat tietoa luotonhakijan muista velkavastuista. Järjestelmään tehdään kuukausittain yli 700 000 kyselyä, joihin pyydetään aina luotonhakijan suostumus. Iso osa luottohakemuksista hylätään, koska järjestelmän tiedot osoittavat, ettei hakijan maksukyky riitä uuteen luottoon.”